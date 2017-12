/ Con la activación de una nueva línea de transmisión de 230KV desde la subestación de Cuatricentenario, ubicada en Maracaibo, comenzó la recuperación y el restablecimiento del servicio eléctrico en el estado Zulia.Así lo anunció ayer, el gobernador Omar Prieto, a través de su cuenta en Twitter, quien recordó que "esta acción forma parte de los trabajos de recuperación del servicio eléctrico tras los actos vandálicos del 23D"."Últimas horas de mucho trabajo y esfuerzo; pero victorioso en la batalla. Hoy a las 5:00 am dimos un paso importante en el restablecimiento del servicio eléctrico, saboteado desde el 23D al activar la línea de transmisión de 230 KV en la subestación de Cuatricentenario", detalló Prieto, en un segundo mensaje."Con esta línea, se estabiliza el sistema; y continuamos los trabajos de reparación en la segunda fase en la subestación de Punta de Palma. En las próximas horas, estaremos activando otra línea de transmisión Punta de Palma-Las Peonias", agregó, en un tercer tuit.En una nota de prensa, la Secretaría de Asuntos Eléctricos informó que "en segunda fase continúan las reparaciones de la subestación Punta de Palma, la cual también sufrió sabotaje y entrará en servicio hoy, para obtener el 100% de carga y distribución, cesando los cortes de luz"."Entre este viernes (ayer) y el sábado (hoy), se estará incorporando la línea 230 KV con los cables sublacustre en la subestación Punta de Palma-Las Peonias, donde las pruebas resultaron factibles"."De igual forma, se estaría incorporando una nueva línea al Sistema Eléctrico de Occidente que alimenta y beneficia a los municipios Guajira, Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá y Machiques de Perijá", explicó la Secretaría en el texto.Asimismo, aclaró que para la próxima semana se prevé el inicio de los trabajos de reparación de la estación Punta Iguana, para colocar el servicio en una tercera línea.Sin embargo, pese al anuncio hecho a las 8:00 de la mañana por la máxima autoridad regional, los marabinos expresaron a este rotativo su malestar y no creen que el problema sea solventado antes de la última noche del año.Alexis Atencio, habitante del sector La Pomona, comentó: "Ayer se me fue la luz tres veces y para el 31 solo estamos esperando el golpe, hay que tener las linternas a la mano", dijo."Estamos tomando las previsiones para el 31, vamos a cocinar más temprano y ya compramos velas para no pasarla a oscuras, sobre todo por los niños que son los que más sufren", expresó María Mendoza, residente de la urbanización San Miguel.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi