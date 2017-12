/ La estadounidense Serena Williams, exnúmero 1 mundial caída al puesto 22º, perdió contra la letona Jelena Ostapenko (N.7) en tres sets, este sábado en el torneo de exhibición de Abu Dabi, en su regreso a la competición después de una ausencia de casi un año por embarazo y posterior maternidad.Ostapenko, campeona del último Roland Garros, se impuso por 6-2, 3-6 y 10/5, en un partido con un tercer set disputado en formato de 'super tie-break', con 10 puntos como objetivo.Pese a la derrota, Serena Williams (36 años) plantó batalla a una de las jugadores emergentes del circuito. Tendrá eso sí que seguir trabajando su puesta a punto de cara a la defensa de su título en el Abierto de Australia, primer grande del año, que comienza el 15 de enero en Melbourne."El primer partido después de una ausencia siempre es terriblemente duro, pero estoy contenta por estar aquí", sonrió la jugadora estadounidense de 36 años.Su hija, Alexis Olympia, nació en septiembre y Serena admitió estar "un poco preocupada" durante el partido por cómo estaba la pequeña. "Miraba hacia los míos para estar segura de que todo iba bien", bromeó.En la pista, la campeona de 23 torneos del Grand Slam optó por no asumir riesgos ante la joven letona de 20 años. No forzó en los desplazamientos, ni en la fuerza de las piernas en los servicios, siendo finalmente superada por la agresividad de su contrincante.En el inicio del segundo set, Serena Williams recordó por momentos a la jugadora de antes del parón de su carrera. Se puso rápidamente con 3-0 a favor y a partir de ahí todo fue rodado en ese set, para alegría del público, que sí pudo disfrutar de esta reaparición tras la frustración del viernes, cuando el serbio Novak Djokovic, que no compite desde Wimbledon, fue declarado baja a última hora.Ostapenko decidió el partido en el 'super tie-break' y se apuntó así su primera victoria ante Serena Williams, contra la que nunca se había enfrentado."Era mi ídolo cuando era más joven, así que ha sido una gran oportunidad poder enfrentarme a ella", disfrutó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi