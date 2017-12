/ El 2017 fue un gran año para los atletas y equipos deportivos venezolanos, pues destacaron en diversas disciplinas y se hicieron merecedores de importantes reconocimientos. Estos son los más resaltantes:En la categoría femenina:- Yulimar Rojas. Esta joven de 22 años, nacida en Caracas pero anzoatiguense de corazón, se coronó campeona mundial de atletismo en torneo realizado en agosto en Londres.En noviembre fue reconocida como la mejor atleta femenina de América por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (Anoc). También recibió el premio Estrella Emergente durante la ceremonia del atletismo mundial en Montecarlo, Mónaco.Recientemente fue escogida con 63 votos de los 117 medios de comunicación que intervinieron en la Encuesta Deportiva de Prensa Latina como la mejor atleta de la temporada, por encima de la triplista colombiana Caterine Ibargüen (15) y de la judoca brasileña Mayra Aguiar (12); y por segundo año consecutivo fue escogida por el Circuito de Periodistas Deportivos de Venezuela (CPD) como la mejor atleta del año en la rama amateur.- Deyna Castellanos. La futbolista de 18 años se convirtió este año en la primera venezolana y jugadora más joven en ser nominada al galardón The Best que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), que también la nominó al premio Púskas por el mejor gol del año.Fue elegida como la mejor jugadora del año en su club Santa Clarita Blue Heat de la United's Women Soccer de Estados Unidos, además de ser incluida en el 11 ideal de la liga.Fue elegida como embajadora del mundial sub 17 de la Fifa que se jugará en 2018 en Uruguay, de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) y de la Fiesta Suramericana de la Juventud que se realizará en Paraguay.- Robeilys Peinado. La atleta de salta con garrocha, luego de no poder participar en los Juegos Olímpicos Río 2016 debido a una lesión en su mano, se recuperó este año con importantes actuaciones, que incluyen la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo celebrado en Londres; oro en los Juegos Bolivarianos realizados en Colombia; plata en el Meeting de Madrid, España; oro en la 50º edición del torneo regional de atletismo en Paraguay; y el tercer lugar en la 56º edición del Ostrava Golden Spike, en la República Checa.- Elvismar Rodríguez. La judoca de Puerto Ordaz, residenciada en Japón desde agosto con el objetivo de subir de nivel, es tercera en la clasificación mundial de su peso (70 kilos). Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Judo en Panamá, mientras que ganó el oro en la categoría de 78 kilogramos en los XVIII Juegos Bolivarianos.- Marianth Cuervo. La joven karateca fue subcampeona mundial juvenil en la modalidad de kumité y fue la abanderada de la delegación venezolana en los XVIII Juegos Bolivarianos 2017, donde ganó la medalla de oro en la final de los 68 kilogramos.En la categoría masculina:- José Altuve. El beisbolista finaliza un año de ensueño al hacerse acreedor del premio al Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas de Estados Unidos, donde consiguió su tercer título de bateo, logró el Campeonato de la Serie Mundial y los reconocimientos al mejor Jugador del Año, el Bate de Plata, y los premios Hank Aaron y Luis Aparicio.Se impuso con 43 votos de 117 en la Encuesta Deportiva de Prensa Latina para coronarse como el mejor atleta del año, por delante del futbolista argentino Lionel Messi (31), ganador del sondeo en 2011 y 2014; el pelotero cubano Alfredo Despaigne (7); el futbolista brasileño Neymar (7) y el tenista argentino Juan Martín del Potro (7).El Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela lo nombró por segundo año consecutivo como el mejor atleta del año.- Andrés Madera. El karateka ganó la medalla de oro en el Abierto de París y en el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Obtuvo plata en el abierto de Holanda, así como en los Juegos Panamericanos de Curazao, y el séptimo lugar en el Abierto de Alemania.- Daniel Dhers. El ciclista profesional se tituló como campeón del BMX en estilo libre en el torneo organizada por la Unión Internacional de Ciclistas (UCI), con una puntuación acumulada de 295.Deportes de conjunto:- La Vinotinto Sub 20 hizo historia al alcanzar el subcampeonato del Mundial organizado por la Fifa que se disputó en Corea del Sur entre el 19 de mayo y el 11 de junio, donde Inglaterra se llevó la copa. Fueron recibidos como héroes en Venezuela al hacer posible que un conjunto criollo llegara por primera vez a una final de un torneo planetario de la Fifa.- Guaros de Lara. El equipo de baloncesto con sede en Barquisimeto volvió a colocarse en la cima del continente al conseguir dos títulos internacionales: el bicampeonato en la Liga de las Américas y el campeonato en la Liga Suramericana de Baloncesto. En 2018 jugará en el grupo D de la Fase de Grupos de la Liga de las Américas.Sin duda alguna este fue un gran año para el deporte venezolano, en el que los atletas nacionales demostraron que con disciplina, voluntad, esfuerzo, constancia y amor alcanzan grande sobjetivos y dejan en alto el nombre del país.