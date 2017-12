/ Este 31 de diciembre, como cada año, un grupo de artistas se presentará en el afamado escenario de Manhattan en Nueva York: el Times Square. La gran novedad es que entre ellos estará nuestro orgullo venezolano, el carismático cantautor venezolano Chyno Miranda, según publicó el Noticie Venevisión en su portal web.Por primera vez en la historia de esta tradicional fiesta, que tiene más de un siglo, un venezolano tendrá el honor de cantar frente a más de un millón de personas para celebrar el fin de 2017 y darle la bienvenida con todas las buenas energías a 2018.Como cada víspera de Año Nuevo, un espectáculo impresionante amenizará la noche del 31 de diciembre bajo las estrellas del cielo newyorkino. Pocos han sido los latinos que han tenido el privilegio de participar en una de las fiestas más grandes del mundo y hasta ahora no lo habíahecho ningún venezolano. Chyno compartirá en la mítica tarima con leyendas de la música como Mariah Carey, el cantante pop Nick Jonas y la ex vocalista de Fith Harmony Camila Cabello. Su presentación marcará un precedente y seguramente abrirá las puertas para que en el futuro otros nacionales sean invitados también."Estoy muy emocionado y agradecido con Dios por esta maravillosa oportunidad. Representar a mi país en un evento de esta magnitud es un sueño hecho realidad. Se lo dedico a todo mis hermanos venezolanos, mi corazón siempre está con ustedes", aseguró Chyno.Un sueño hecho realidad. Desde hace mucho tiempo anhelaba cantar un 31 de Diciembre en el Times Square de New York y este año será posible!!! No te pierdas este #31Dic esta inolvidable presentación!!!! #NewYork #TimesSquare # Venezuela @univision Pa encima!!!!Una publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el Dic 29, 2017 at 2:39 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi