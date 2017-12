/ Estamos ya en la recta final del año, pero en esta app de mensajería no descansan y ya nos prometen para las próximas semanas al menos tres nuevas funciones… y lo bueno es que ya sabemos en qué consistirán todas y cada una de ellas. De hecho, algunas de estas funciones te sonarán porque en los últimos días ya se han dejado ver en los iPhone Este año ha sido muy movidito para la aplicación. Para empezar, hemos asistido al nacimiento de lo que podemos denominar como el nuevo WhatsApp: los estados han venido para quedarse , y aunque todavía tenemos muchas dudas acerca de si realmente los acabará utilizando todo el mundo (cosa que sí han conseguido con las Instagram Stories), está claro que los estados no se van a ir pronto. Pero eso no es todo.Para empezar, has de saber que la aplicación que deberías tener sí o sí instalada en tu teléfono para tener todas las novedades antes que el resto del mundo es WhatsApp Beta , que no es otra cosa que la versión oficial en pruebas de WhatsApp. Pero incluso antes de que las novedades lleguen a esa versión, existen otras formas de saber qué es lo que está preparando Mark Zuckerberg para esta app. Veamos qué nos espera en los próximos meses.1. Por fin podrás grabar mensajes de audio como una persona normal Admitámoslo: enviar mensajes de voz en WhatsApp es una tortura. Estás grabando tu audio y de repente se envía antes de que hayas terminado porque has movido sin querer el dedo; ¿a quién no le ha pasado eso? Dado que cada vez más gente utiliza los mensajes de voz para comunicarse con los suyos, los desarrolladores han decidido crear una función que permitirá hacer mensajes de voz de una forma mucho más cómoda. Si tienes un iPhone , entonces te bastará con actualizar WhatsApp .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi