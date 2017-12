/ El delantero centro del Real Madrid Karim Benzema fue el gran ausente en el primer entrenamiento del Real Madrid tras las vacaciones de Navidad y el club blanco informó que el francés sufre una lesión muscular.“Tras las pruebas realizadas hoy (sábado) a nuestro jugador Karim Benzema por los Servicios Médicos Real Madrid Sanitas se le ha diagnosticado una lesión en el músculo bíceps femoral de la pierna derecha”, informó el club blanco en un comunicado.El Real Madrid no precisó el tiempo de recuperación del delantero, aunque la prensa madrileña cifra el periodo de restablecimiento entre dos y tres semanas, por lo que no debería tener problemas para llegar al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el 14 de febrero contra el París SG.Sí se perderá al menos dos partidos de Liga (contra Celta y Villarreal), un obstáculo más para el equipo de Zinedine Zidane en el campeonato, en el que está en cuarta posición a 14 puntos del líder Barcelona después de haber perdido 3-0 en el Clásico antes de Navidad.El Real Madrid , no obstante, cuenta con un partido menos que los azulgranas.Benzema , que está siendo objeto de muchas críticas de la afición blanca por su falta de gol (solo ha marcado dos en 17 jornadas de Liga), tampoco podrá jugar la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Numancia.AFP / Madrid, EspañaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi