/ Cardenales de Lara será el rival de las Águilas del Zulia en la primera serie de postemporada, luego de que este sábado se definieran los compromisos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).Magallanes, Leones, Tigres, Caribes también inscribieron su nombre en los ‘playoff’ que se jugarán a partir del 2 de enero en Barquisimeto, Valencia y Caracas.Estas son las series:Cardenales Vs ÁguilasMagallanes Vs CaribesLeones Vs TigresLos dos primeros cruces de cada serie serán 2 y 3 de enero, todos los equipos descansarán el 4 de enero y reactivaran los duelos el 5, 6 y 7 de enero; con otro día de descanso el 8. Si las series llegan a un séptimo partido serían el 9 y 10 de enero.Noticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi