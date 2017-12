© Francisco Velásquez PDVSA

CVAL . Es la Corporación Venezolana de Alimentos. El escándalo que se descubrió con las Bárbaras (madre e hija) toma vuelo . En la casa de Bárbara Neidy Figueroa González (33 años), Directora de la Oficina de Administración y Finanzas de CVAL, encontraron Bs.10 millones en efectivo, de las ventas en el Plan de Abastecimiento Seguro de Caracas. Su mamá es Bárbara Estela González Clemente (56 años), presidenta de la Red de Abastos Bicentenario (RABSA).Las dos fueron detenidas junto con el coronel Heber Aguilar . Lo que no se dijo es que ese grupo tenía una red de cooperativas, registradas con la vecina, el servicio, la secretaria, los amigos, etc con la cual hacían los negocios.Y las usaban para la comida, ambulancias, colchones para damnificados. Todo se hacía con esas cooperativas. La vacuna la pagaban quienes recibían la mercancía en depósito. Entre ellos el capitán encargado del servicio de alimentación de Fuerte Tiuna. Semanalmente se repartían en vacuna más de Bs. un millón.COOPERATIVAS . Distribuidora Mililimar SA , Argeli RL, Multieventos Fernández RS, Luchadores 2021 R.L, Mivelimar RS, Doña Paula Expreso RL, Arepa Caliente RL, Los Goncalves 2009 RL, Unión Group RS, Producciones Veronique y muchas más. Las dos últimas tienen la misma dirección: Av.Ohiggns Edif Fornaretto piso 5 apto 53B, El Paraíso . Lilibeth Sonsireth Melin Mora (36 años) es la presidenta de Mililimar y la tesorera de Union Group . María Isabel Melin Mora es la esposa de Manuel Fernández y presidenta de Multieventos Fernández , además de secretaria de Luchadores 2021 .Verónica Mora Germany preside tres cooperativas: Veronique, Unión Group y Argeli . Andrys Alberto Azuaje Rivas era esposo de Verónica Mora (hasta 2013) y es el presidente de Mivelimar .Ligia del Carmen Rojas Díaz, secretaria de Mivelimar y vice presidenta Cooperativa Argeli; ella es la que se encargó de arreglar que las cooperativas fueran registradas y todo para legalizarlas.Juan Manuel Fernández Figueira es el tesorero de Luchadores 2021 . Alix Celina Castillo, es la contralora de Unión Group y vicepresidenta de Mililimar . Víctor Manuel Goncalves preside la Cooperativa Los Goncalves 2009 RL, de la cual Juan Roberto Goncalves es su director de educación a la vez que los de Luchadores 2021 .Sara Graciela Castillo es la presidenta de Doña Paula Expreso RL. La cooperativa Arepa Caliente la integran cuatro hermanas, una de ellas era la doméstica de Verónica Mora.Lilibeth Sonsireth y Verónica Mora tienen ahora una empresa en Panamá llamada Mivelimar PTY INC. He ahí el registro.LICEO . Es el Francisco Alvarado con sede en la avenida Las Pilas , San Cristóbal. Hace más de año y medio se paralizaron las obras de remodelación. 2 mil 500 estudiantes y docentes están desesperados desde que los desalojaron en enero de 2014. Los delincuentes la han ido desmantelando, llevándose puertas, rejas, ventanas, laminas de zinc, etc. La contratista, que aparece en el RNC como inhabilitada para contratar con el Estado, no da respuesta.Allí no hay vigilante ni seguridad. Cuentas los estudiantes que cuando han ido a la sede de FEDE en San Cristóbal, ente encargado de la remodelación, la ingeniero Ceballos se niega a darles información.Tampoco la Zona Educativa se da por aludida. La matrícula va disminuyendo, porque los estudiantes deben recibir clases en el liceo Ramón Velázquez, en turno vespertino.?No hay respuesta sobre el destino de los recursos asignados en dos oportunidades a la empresa para realizar el trabajo?.En esa misma situación hay tres instituciones más: Pedro María Morantes en La Concordia , J.A. Roman Valecillos en la Avenida 19 de abril y Gonzalo Méndez en Madre Juana .IGLESIA . Es la Santa Bárbara de Rubio. La hicieron sus habitantes hace muchos años, con los ladrillos de la zona La Palmita . Es una de las más hermosas de Venezuela . Resulta que la agarraron los dominicos, quienes disponen de ella como si fuera de su propiedad. Dividieron el municipio en parroquias cristianas, es decir, no territoriales. Los únicos que pueden disponer de recibir bautismo, primeras comuniones, matrimonios o misas de velorio en la hermosa catedral, son quienes residen en un poco más allá del centro del pueblo, como los más ricos de antes.Peor aún, si hay varios muertos en un día no pueden ser llevados a la Iglesia: ?solo hay cupo para dos muertos al día?.Mantienen gran parte del tiempo las puertas de la Iglesia cerrada. Ni los turistas pueden disfrutar de la majestuosa edificación. En algunas misas la Iglesia se llena y no permiten que se abran todas las puertas principales. Es tal la situación que hay sacerdotes de parroquias como el de Santa Lucía , el sacerdote Richard, que no tiene dónde dormir y no pueden hacerlo en la casa cural, porque los dominicos no lo permiten.Nadie entiende esa solidaridad. Tan espiritual ellos, ¿eh? Y a fin de cuentas esa Iglesia es del pueblo no de los dominicos. He ahí la catedral.PRESIDENTE . Es el de la Corporación nacional de Logística y Transporte de Carga, general de División Julio César Morales Prieto.Dice que en efecto el Estado hizo una importante inversión en la adquisición de 12 unidades de transporte de carga.Han comercializado unidades a precios justos a través de las principales Cámaras y asociaciones de Transporte de Carga (Catravargas, catracentro, Asotracontainer y Fetragransipc).?Luego de hacer una asignación de unidades chutos a Pdvsa , para atender la distribución de combustible y gas, se nos solicitó apoyar el servicio de achique que realiza la empresa Maxxi Servicios CA (Maracaibo), que por las dificultades de mantenimiento y repuestos, ha visto disminuida significativamente la operatividad desus camiones chuto.Realizamos una alianza entre las dos empresas (01/10/2015) estamos en espera de la culminación del contrato para que sea Corpologística quien contrate directamente con Pdvsa este servicio, en la misma alianza.Por lo que es una operación legítima y transparente además de ser necesaria para Pdvsa ?.MACHADO . Es Antonio el poeta nacido en Sevilla, el de la poesía tersa y cálida. Fue él quien un día escribió: ?Desnuda está la tierra,/ y el alma aúlla al horizonte pálido/ como loba famélica.¿Qué buscas,/ poeta, en el ocaso?/ Amargo caminar, porque el camino/ pesa en el corazón. ¡El viento helado,/ y la noche que llega y la amargura/ de la distancia!? En el camino blanco/ algunos yertos árboles negrean:/ en los montes lejanos/ hay oro y sangre? El sol murió? ¿Qué/ poeta, en el ocaso??.HéroeA nadie le puede caber duda de que Edgar Humberto Ortiz Ruiz es un héroe.Es un luchador que no midió el tamaño del monstruo al que se enfrentaría cuando su hijo Johan Alexis fue asesinado en una cancha de obstáculos en el comando Los Rurales de la Guardia Nacional en Caño Negro, municipio Fernández Feo .Desde aquel fatídico 15 de febrero de 1988, él se enfrentó al poder militar. Edgar es un hombre humilde, taxista, que ha aprendido mucho de derechos humanos, de leyes, de medios de comunicación y del poder militar y civil.No desiste aunque varios militares han ido presos o se les ha seguido juicio por el caso de Johan Alexis.Su lucha parece no tener fin.Última Hora:Al Cnel Luis Ojeda, preso por el caso de los ferrys, casi lo dejan morir en el Sebin, por negarse a llevarlo al Hospimil.Guerra entre paracos y guerrilla se desató en Rubio.El drama de la escasez de medicamentos se agrava.Lo más importante en estos días es que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Tome precauciones, nada de combinar alcohol con velocidad..

