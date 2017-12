/ La cena de fin de año, azotada por la crisis económica, quedará incompleta en la mesa de muchos venezolanos. Sin embargo, para conservar la tradición, la gente ha buscado otras opciones viables que les permitan compartir en familia a la vez que disminuyen, en cierta medida, el gasto.“En mi casa haremos arroz con pollo, ensalada y pan”, dijo Arelis Parra, quien además agregó que no pudo comprar pernil, ni hallacas, por lo costoso que está todo.No obstante, en un esfuerzo por ofrecer alternativas viables que sustituyan al pernil, Raiza Piña, ama de casa, comentó que se puede preparar chuleta, lomo o costilla de puerco que, a pesar de que también tienen los precios elevados, en comparación al pernil, son más asequibles.“Cualquiera de estas opciones son caras, pero más económicas que el propio pernil. Todavía así, en casa no usaremos ninguna porque el dinero no alcanza”, sentenció.Pedro Cornieles, carnicero, con 30 años de experiencia en el mercado, indicó que “este año, lamentablemente, no tengo una opción económica que ofrecer”, pues los precios varían por míninas diferencias. En consonancia con él, refiere Luis Reyes, propietario de una carnicería, que “todo vale mucho y por eso no hay otra opción”.Violeta Santiago, supuso que la situación en esta temporada estaría difícil y prefirió surtirse con anticipación. “Yo compré mi pernil en febrero, estaba en 15 mil bolívares el kilo”, relató. Por ende, ella recomienda a todas las familias que, en medida de sus posibilidades, tomen previsiones antes de las fechas decembrinas.Syremni BrachoFotos: Kristopher CastilloNoticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi