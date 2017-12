© Francisco Velasquez

CONSTITUCIÓN. Desde el Gobierno se ha desatado una feroz campaña para desconocer la Constitución Bolivariana, cuyo Art. 160 expresa que los gobernadores serán elegidos por un período de cuatro años; en diciembre los actuales gobernadores quedaran usurpando el cargo.La CRBV, en su Art. 5, declara que ? la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio??.En el Art. 6 se lee que el Gobierno y las entidades políticas de Venezuela ?es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables?.No olviden el Art. 70 que detalla los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, destacando entre ellos ?la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante?.ELECCIONES .El presidente Nicolás Maduro se unió a las voces del ex diputado Alemán y de los diputados Pedro Carreño, al decir que las elecciones no son prioridad, y Edwin Rojas para quien suspender los procesos electorales del país es legal y que ? nosotros podemos evaluar su pertinencia ?, alegando que las elecciones regionales generan un gran gasto.De ser así estamos en un peligrosísimo escenario que arrastra a la democracia, patea la Constitución y se burla de la soberanía del pueblo.Diosdado Cabello le dijo a la Oposición: ?Revocatorio o elecciones a gobernadores, escojan? como si eso fuese una prerrogativa del Gobierno y del Psuv .No olvidemos que la Carta Magna, la cacareada Constitución Bolivariana expresa en su artículo 139 que ?El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley?.El triste argumento de lo costoso que resultan las elecciones regionales se estrella de frente con los escandalosos casos de corrupción, sin investigar o sin sancionar, tipo Cadivi , las toneladas de alimentos podridos y grandes elefantes blancos como los del estado Falcón y otras regiones.Pero además, con el derroche y uso de dineros públicos a través de movilizaciones transmitidas por VTV, de visitas de actores extranjeros, de contratos a allegados de Piedad Córdoba, de ayudas internacionales.No, no, resulta demasiado mediocre el argumento de que no hay dinero.MAGISTRADOS . Son Marcos Medina y Yanina Karabín. El primero tiene su casa y su familia en San Cristóbal. Karabín en Barquisimeto. Fueron a una visita institucional al Táchira. Para cubrirles sus gastos cada juez debió dar Bs. 2 mil. Medina también se quedó en hotel. El juez rector reunió a los coordinadores de área y le fijó, a cada juez, un aporte mensual de Bs. mil. No se sabe qué destino tiene ese dinero ni quien rendirá cuentas. Medina ha tratado de tomar el control del poder judicial en ese estado y pretende nombrar desde los alguaciles hasta los jueces.Para un taller dictado por la Inspectoría de Tribunales el 24/09/16 la rectoría le pidió a cada juez Bs.4 mil, y 2 mil a los del área penal, alegando que los gastos a cubrir eran altos.ESCUELA . Es la Técnica Industrial Generalísimo Francisco de Miranda . Está ubicada en el municipio Carirubana del estado Falcón. Indolencia por parte de la Zona Educativa de Falcón y del Municipio Escolar Carirubana. Esa escuela fue desmantelada durante las vacaciones escolares. Los docentes pidieron antes de vacaciones, a la jefa del Municipio Escolar, María Luisa Almera, que solicitara a la Milicia seguridad para la escuela ya que el comandante se puso a la orden, pero Almera se negó.El martes 27 de septiembre, el ministro de Educación estuvo en Los Taques. Cuando el personal quiso denunciar el desmantelamiento de la escuela, Almera se los prohibió y amenazó con amonestarlos.La jefa de Zona, Santa Gómez dijo, en la prensa local, que fue a visitar la institución junto con el ministro; mintió, jamás estuvo en esa escuela.En este link vean las condiciones en la que quedó esa Escuela Técnica. https://goo.gl/xlMKGMABOGADO . Es Edmundo Alejandro Tortoza García. Es el apoderado legal de Jusnemy y Pauline Pérez Páez, hijas de Tibisay Páez. Se refiere al caso de la niña Sofía Valentina Noguera, que murió de tirosinemia. La madre de Sofía denunció que fue por falta del medicamento que el estado venezolano le pagó a la empresa de Tibisay Paéz y que no recibió en la cantidad y regularidad debida.Explica el doctor Tortoza que Tibisay Páez falleció el 17 de diciembre 2014 (anexa acta de defunción) y sepultada en el cementerio de La Guairita en Caracas.?En vida (Tibisay) hizo la devolución del dinero al IVSS según orden de Compra N° 30984-A por 9 frascos de Orfadin ; uno fue entregado el 13/4/13.El segundo frasco, viniendo desde Israel, llegó vía Brasil, y entregado el 23/4/2013; obtenido por el dinero de Tibisay?.La orden de compra se aprueba en febrero 2013. ?Al principio el IVSS pagaba por adelantado, pero luego no quiso hacerlo alegando que era muy costoso?.Aclara que la dirección de la empresa sí existe en Catia, Caracas. ?No hubo malicia alguna con la señora Yamely, madre de la niña fallecida?, asegura. La Fiscalía Centésima Cuarta Nacional le tomó a Tibisay una entrevista pero solo como testigo.CUBANOS .Fue en el amanecer del martes 27 de septiembre. A 120 cubanos les robaron laptops, monitores, equipos de sonido y otros artefactos eléctricos. Eso fue en el área militar llamada La Barraca, en Maracaibo, a donde llegan los cubanos para pernoctar y esperar el avión que los llevará a La Habana.Ellos entregaron su equipaje que es depositado en un almacén. Allí no se violentó cerradura ni puerta alguna. Los enseres de los cubanos desaparecieron sin explicación. Ellos protestaron pero tuvieron que irse tristes y molestos a la isla.MACHADO . Es Antonio, el poeta español que murió en 1939, a los 64 años de edad. Un día él escribió: ?Poned sobre los campos/ un carbonero, un sabio y un poeta./ Veréis cómo el poeta admira y calla,/ el sabio mira y piensa?/ Seguramente, el carbonero busca/ las moras o las setas./ Llevadlos al teatro/ y sólo el carbonero no bosteza./ Quien prefiere lo vivo a lo pintado/ es el hombre que piensa, canta o sueña./ El carbonero tiene/llena de fantasías la cabeza?.Última HoraLos invito a seguir a Yolanda Ramón en Somos Venezuela , los viernes en El Clarín y los domingo de 12 a 2PM en Universal 95.9 FM.Mal informado Diosdado con Táchira. Allá sí hay colas y bastante para adquirir alimentos de primera necesidad.Habrían quebrado a la Lotería del Táchira. Hasta los apartamentos que tenía están siendo vendidos.Los colombianos votaron por el NO, molestos por acuerdo voraz a favor de las FARC. Olvidaron que es necesaria la justicia pero también la paz.

