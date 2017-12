© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

CÁRNICA . Es la empresa de carne que recibía dólares de Cadivi , pero vendía a precio del mercado negro. Le encontraron toneladas de carne vencida, cauchos e implementos médicos. El dueño, Fernando Matos está en Panamá y ni se han molestado en mencionarlo. ¿Sabe Usted que ese señor no ha sido citado a declarar, aun cuando todos los empleados dijeron que él es su jefe? Una hermana del dueño, Tania Carolina Salinas Rebolledo, es accionista y fue imputada junto con la tesorera Delia Ysabel Rivas Colina, y los gerentes Yolman Javier Valderrama Santiago, Ernesto Luis Arenas Pulgar y Anllerlin Guadalupe López Graterol.Dije en la edición 940 (El poder tras el poder) cómo se maneja el poder en ese caso. Es evidente la relación de la empresa con el poder regional y con un oficial (Ej) de la Policía Militar.Señor Presidente, con una maniobra judicial la Corte de Apelaciones anuló la sentencia, pero busca que les repitan la audiencia de presentación a los tres gerentes, mientras la tesorera salió en libertad y la accionista fue hospitalizada en una clínica dizque porque está enfermita.A todos los cinco (porque recuerde que el accionista principal está de ?viaje? por Panamá) les imputaron, en la audiencia de presentación el 2 de febrero 2015, los mismos delitos con los mismos elementos de convicción: Especulación, acaparamiento, boicot, alteración fraudulenta, condicionar la venta, expendio de alimentos vencidos, y asociación para delinquir.La Corte de Apelaciones anula el auto motivado de audiencia. ¿Señor presidente Nicolás Maduro no dijo Usted que los acaparadores y quienes estafan a la nación con los dólares de Cadivi no tienen perdón? ¿Es justicia que los tres más pendejos empleados de Cárnica terminen presos, pero no así los verdaderos responsables? Eso es una burla para ellos y para todo el país.CORTE .Es la de Apelaciones del estado Falcón. Divide la causa para que los más débiles, los empleados subalternos, queden presos, pero dejar en libertad a la accionista y a la tesorera.Los jueces de esa Corte son: Glenda Zulay Oviedo Rangel, Arnaldo Osorio Petit y la ponente Carmen Natalia Zabaleta.Osorio es el presidente del Circuito Judicial y es el mismo que dejó en libertad a los detenidos de los barcos de contrabando de 520 mil litros de combustible en Punto Fijo; eso lo hizo un 18 de diciembre, es decir, un día antes del receso judicial y con una sentencia dudosa.La intención de la Corte habría sido beneficiar a la socia Tania Salinas. Julio Alexánder Romero Díaz, siendo el juez a quien le anularon la sentencia, fue quien el 25 de febrero 2015, dividió la continencia de la causa, cuando ya para ese momento el juez que tiene la causa es Kelvin Villalobos, el segundo de control.Es tal el descaro del juez Romero Díaz que alegó ?Lo hice para garantizarle los derechos a la hermana del dueño?.¿Dónde está la accionista Tania Salinas? En una clínica de Punto Fijo, en el servicio tratante 20-40, a cargo de una prima suya; la médico dijo que le dio un ataque hipertensivo y ahora dizque tiene bronquitis.A veces hay dos o tres guardias nacionales custodiándola. Pretenden darle casa por cárcel, dizque por razones humanitarias. La burla de la Ley a favor de quienes tienen poder y dinero, en detrimento de los subalternos, es un descaro.SUNDEE .Es el Superintendente Andrés Eloy Méndez. Usted tiene el deber, como diputado electo de Falcón, no sólo de montar los shows y transmisiones televisivas, cada vez dizque incautan algo.Nada pasó con el caso de la Toyota de Punto Fijo, que tenía camionetas escondidas en un galpón. Y tampoco pasará nada con Cárnica , donde sólo van presos tres subalternos. Esa empresa que Usted dijo recibía dólares preferenciales y vendía con sobreprecio le causó un daño irreparable a las arcas de la Nación, pero ahora pretenden devolverle la empresa perdonándole al dueño ?El pequeño error que cometió? al vender carne podrida con sobreprecio, acaparar cauchos y productos médicos.FISCAL .Doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal General de la República, no puede haber justicia cuando se cae en maniobras para beneficiar a los poderosos, y perjudicar a los más débiles jurídicos.¿Sabe que el Ministerio Público, de forma extraña, pidió para la contadora de Carnica medidas cautelares, cuando la fiscalía está obligada, de conformidad con el artículo 237 parágrafo primero del COPP, a pedir privativa si califica delitos que excedan los 10 años en su límite máximo, como ocurre en el caso Cárnica ? Usted sabe que sí.El Ministerio Público no dio ningún motivo del por qué benefició a la contadora, a quien sólo le pidieron una caución personal de dos fiadores y prohibición de salida del país.TSJ .Señora presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Usted no puede ignorar lo que ocurre en su estado natal.Los jueces, incluida la Corte de Apelaciones y el Circuito Judicial, han bailado al ritmo del poder ejecutivo regional desde hace años.¿Sabe Usted que el juez Julio Romero, ha favorecido descaradamente a la hermana del dueño de la empresa? La Corte de Apelaciones, donde los jueces decidieron dividir las causas; por una parte a la accionista Tania Salinas y la tesorera Delia Rivas las dejaron en manos de un juez en Punto Fijo, y pretenden que un juez de Coro le repita la audiencia de presentación, pero sólo a los tres gerentes: Valderrama, Arenas y López.La Corte se excusa diciendo que delimita la decisión y que como en la misma causa aparece Tania Salinas con privativa de libertad, entonces ordenó redistribuir el asunto y dividir la continencia de la causa seguida contra Tania.Esa Corte, ciudadana magistrada, se ha cansado de anular y reponer, cuando ellos no tienen motivos jurídicos para dividir la causa.CHIP .Es el de la gasolina en Táchira. Para tener acceso a él, hay que pedir cita vía Internet. No importa cuánto lo intente. Siempre da fallido y pide que lo intente en 20 minutos. Y así Usted puede pasar días y días, sin lograrlo. Ah, pero si va hasta la Plaza de Toros, le informan, como quien no quiere la cosa, que si pagas Bs.3 mil te consiguen la cita para dentro de dos días.APURE .Es la alcaldesa del municipio Páez en Guasdualito, Lumay Barreto. Esa alcaldía estuvo años en manos de miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL). Los habitantes del Municipio estaban obstinados de la actuación impune de las FBL, con sus extorsiones, secuestros y amenazas.Había una nómina de miembros de las FBL cobrando por esa alcaldía. Por eso ganó Lumay. Hay nueve concejales, pero cuatro del PSUV se pusieron de acuerdo para destituir a la alcaldesa en una evidente violación a la Ley.Última Hora:? Sé que les debo la historia de Alí Primera.Cumpliré.? ¿Por qué Sudeban no ha dado respuesta al caso del cheque de gerencia ?clonado? del BBVA por Bs.71 millones de una empresa del sector auropartes?? Este viernes 6 de marzo estaré como oradora en el acto del Día de la Mujer, invitada por el Frente Femenino de Copei en Falcón.Hotel Miranda (Cumberland) a las 10:00am. Todos invitados.NERUDA . Es Pablo, quizás el mejor poeta chileno de todos los tiempos, el que un día escribió: ?Eres lo que está dentro de mí y está lejano./ Huyendo como un coro de nieblas perseguidas. / Junto a mí, pero ¿Dónde? / Lejos, lo que está lejos. / Yo que estando lejos bajo mis pies camina. / El eco de la voz más allá del silencio. / Y lo que en mi alma crece como el musgo en las ruinas?.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Enólogo Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi