/ 30 diciembre, 2017"La Navidad no es un momento ni una estación sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad" Calvin Coolidge"A veces la vida separa a las personas para que puedan darse cuenta de cuánto significan el uno para el otro" Paulo CoelhoAsí sean cosas buenas o malas, por esta época conjugamos en nuestra memoria lo que nos ha acontecido durante el año, procurando escudriñar el futuro e inspirados cantamos al estilo del bolerista Roberto Ledesma, "¿Donde estás corazón?". Otras veces recordamos un hecho a través de un objeto que regala la vida que llena de nostalgia al que lo posee. Con ese sentir enunciaré los hechos que hicieron sacudir a los venezolanos y que están en nuestra memoria, sucedidos en el año 2017 y que fueron publicados en esta columna con la ayuda de muchos de mis lectores que cada semana me honran con su atención.Empezaré a sacar de este baúl todos esos recuerdos, espero les guste y a otros espero que no se molesten por la verdad, que le comentaremos en dos parte por el poco espacio que tengo.Abrimos el año 2017: "Tragedia aragüeña de la justicia revolucionaria", artículo con el cual se reveló como aniquilan metódicamente a los adversarios políticos en una suerte de paredón de fusilamiento, donde son acribillados con irregulares procedimientos de montaje judicial, caracterizados por la violación a la libertad personal traducida en detención ilegal y arbitraria, a la par del vilipendio como esencia de la criminalización, que hacen evidente la vulneración de derechos humanos, acarreando como consecuencia causas penales que contravienen los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La aniquilación de quienes adversan al gobierno se lleva a cabo a través de cuatro fases claramente identificadas en procesos judiciales que se les sigue en puntuales circuitos judiciales penales del país, cuyo epicentro es el Estado Aragua, por tretas del ex magistrado Aponte Aponte, extendiéndose sus efectos perniciosos a Caracas y otras regiones del país, además agravados por tribunales militares al prestarse para juzgar a civiles por motivaciones falsificadas.En contraste, saco de este baúl un caso revelador de la putrefacción judicial dado a conocer en "El purgatorio de una jueza en Aragua", siendo un hecho que la Juez Mary Carmen Amarista manipuló indecorosamente un caso de fratricidio ocurrido en el seno de su familia para favorecer a Caín, perdón a Edson Amarista, quien le quitÓ la vida a José Gabriel Amarista, gracias a la influencia de su hermanita. por tan horrendo crimen sólo le dieron arresto domiciliario al hermano homicida.En "Nepotismo judicial revolucionario, reina en Guanare" denuncié que en el Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, Jueza y Secretario están emparentados y viven en la misma casa, lo que viola flagrantemente el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe esta aberración: "No podrá ser secretario o alguacil de un mismo tribunal quien estuviere ligado por parentesco, en los mismos grados anteriormente expresados, o por adopción, con el juez o jueces que lo constituyan". Específicamente, la jueza Dulce María Ardúo González, nombró a su yerno, el abogado Gabriel Santiago Briceño Vargas, para desempeñar el cargo de Secretario de ese órgano jurisdiccional. Nepotismo elevado a la máxima expresión que hace la Ley letra muerta.Saco más de este baúl: "Ahora le toco también a @CNNEE", canal sacado de la parrilla de subscrición por cable en Venezuela , al viejo estilo que nunca se me borrará de la memoria de aquel Día de los Inocentes, 28 de diciembre del 2006, cuando el Difunto Eterno anunció el cierre de RCTV. Un anuncio que a muchos les dio risa, pero, lo dicho por Chávez, se cumplió a cabalidad en la medianoche del 27 de mayo del 2007, cesaron las transmisiones de RCTV en su señal abierta por decisión del gobierno nacional. Una decisión basada sustancialmente en castigar la línea editorial de los espacios informativos de esa televisora y así fue expresada abiertamente por Difunto Eterno. Una dosis de la misma medicina se la dieron a CNN Español.