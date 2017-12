© Francisco Velásquez

CONTRABANDO. El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, dijo en su programa de radio, palabras más palabras menos, que el contrabando no es culpa de la FANB, sino de la falta de conciencia ciudadana. Y lo dijo con tal seguridad que cualquiera duda. Así que aprovechando mi visita a la patria chica, me subí a un autobús de Expresos Bolivarianos que nos lleva a Cúcuta.En la unidad cabe unos 40 pasajeros. Cada uno lleva hasta Bs. 85 en: dos litros de aceite, dos pollos, una bolsa de leche, dos harinas pan, una mantequilla, etc. Converso con una señora, tratando de simular que viajamos juntas. Llegamos a la alcabala y se sube un guardia nacional con cara de severo y voz de mando. ?Cédula todo el mundo?. Y de inmediato todos sacamos nuestras cédulas. Yo trato de retener la mía, rogando a Dios que el guardia no me identifique. El hombre ni me miró. Sólo recibió la cédula de los otros 39 pasajeros que cargaban sus bolsas de Bs. 85. Parece una procesión. Bajo cada cédula que el guardia recibe, van semidoblados Bs. 100. El guardia sólo devuelve la cédula. Y así las 39 bolsas de alimentos regulados alcanzan territorio colombiano. Da gusto, dolorosamente, ver los estantes en Cúcuta abarrotados de alimentos venezolanos, que no se consiguen en nuestro territorio.COMBUSTIBLE. Es en el sector Guabina, parroquia Ribas Berti, del municipio Ayacucho del Táchira. Allí en la parte alta de un cerro instalaron unas mangueras y un embudo grande, echan ahí la gasolina, que baja por unos 200 metros de manguera; más abajo hay una motobomba que impulsa el líquido a través de unos 300 metros más de manguera hasta territorio colombiano.MILITARIZADA.Lo que alguna vez fue la casa de reuniones, de habitación del gobernador de turno y del encuentro de los sectores políticos del país, hoy Vielma Mora la convirtió en zona militar.No hay paso por el frente de la Residencia de Gobernadores, donde por cierto él no habita. Dos tanquetas cuidan la reja. Y en las esquinas observen que no hay paso.JUANCHO. Juan Montoya cayó víctima de las balas el 12 de febrero a pocos minutos de ser también asesinado el joven estudiante Bassil Dacosta.Montoya lideró el colectivo Carapaica del 23 de Enero y presidía el Secretariado Revolucionario de Venezuela Desde el chavismo se señaló a sectores de la oposición, como autores del hecho. Esas voces se fueron apagando a medida que algunas evidencias dejaron entrever que las balas asesinas habrían sido disparadas desde filas ?revolucionarias?.El presunto responsable habría sido Hermeregildo Barrera Niño, del colectivo Oswaldo Arenas de Petare.Barrera no era aceptado en el 23 de Enero, pero Montoya se empecinó en darle la oportunidad, ingresándolo al Secretariado.Sería un complot no sólo del colectivo Oswaldo Arenas sino de otros colectivos de Catia, para asesinar a Montoya, por lucha de liderazgo u otra razón desconocida.Poco después de la muerte de Montoya, Barrera se autoproclamó jefe del Secretariado Revolucionario de Venezuela Colectivos amigos de Montoya se activaron a denunciar la protección que Barrera estaría recibiendo por parte de un ministro.Mensajes, llamadas y twitter se activaron para que la Fiscal General tomara cartas en el asunto. Es así como Barrera se entregó, el 01 de julio, ante los fiscales 48 y 55 del Área Metropolitana de Caracas.Barrera permanece detenido en el Sebin.PERIODISTAS . El 26 y 27 de julio estaré a cargo del taller Las Piezas de una Historia, técnicas de periodismo de investigación.Allí hablaremos, entre muchas otras cosas, de cómo ejercer el periodismo en una sociedad polarizada y con fuentes oficiales de información cerradas.Está avalado por el CNP seccional Guayana. Los interesados, comuníquense [email protected] teléfonos: 0412-1176123 y 0424-9056294 y el twitter: @DominioPceESTAFA.Lo de La Venezolana es de terror. Jhon Quiroz ya lo había hecho antes. Fue con Crediluz, cuyo representante legal era Noel Lenin Quiroz. Dos afectados por La Venezolana también lo fueron con Crediluz C.A. Una de ellas cuenta que ?en el Autoshow del Poliedro del año 99, había a la entrada un stand de Crediluz junto al de Fonbienes y otras empresas de compra programada?.Promocionaba y entregaba los cálculos a pagar para adquirir un vehículo, apartamento o terreno. Hicieron posteriormente 2 o 3 eventos en el estacionamiento del poliedro donde entregaron unos 30 vehículos.?Eso nos dio confianza a otros para inscribirnos?. Al pasar los meses cada vez más se presentaban a las oficinas, reclamando la entrega del bien o la devolución del dinero.Denunciaron en Delincuencia Organizada del Cicpc. ?Jhon Quiroz en persona nos prometía que en 10 o 15 días nos entregarían el bien. Un día llegamos y ya no había nadie en las oficinas y el personaje en cuestión había desaparecido?. En ese caso hubo más de 300 afectados, que llevaron el caso a la AN y a Tribunales. ?Hubo rumores de que Jhon Quiroz fue preso, pero no supimos más nada?.BORGES. Es mi eterno Jorge Luis. El irreverente poeta argentino, quien una vez escribió: ?Aquí, lo que dejaron los puñales./ Aquí, esa pobre cosa, un hombre muerto/ que se llamaba César.Le han abierto/ cráteres en la carne de los metales./ ?/ Aquí también el otro, aquel prudente/ emperador que declinó laureles,/ que comandó batallas y bajeles/ y que rigió el oriente y el poniente?.ÚLTIMA HORA:? Siguen las estafas inmobiliarias.Ya les contaré la de la familia Rojas en Punto Fijo.? La escasez del gas en Táchira llega a niveles alarmantes.? Pésimo servicio el de Movistar.Cada día peor.? Un ala militarista del chavismo se enfrenta a Maduro ? Qué negocio habrá tras el cuento de la máquina de ozono en el aeropuerto de Maiquetía.Colas infernales.________________________________________________________EUSTOQUIO.Es Contreras. Su mayor suerte fue haber colaborado, desde afuera, con la intentona golpista del 4F. Chávez alguna vez mencionó que Contreras ?se quedó? con 40 armas a ser usadas en esa rebelión. La excusa de Eustoquio es que él dejó esas armas en un vehículo, que debió estacionar en una calle de Zaraza, Guárico y que alguien las robó de ahí.Se coló con gran habilidad en el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), partido que fundara el maestro Prieto Figueroa y convertido en una reserva moral.Quienes lo integraban era una vieja generación de gente honesta. Algunos jóvenes aparecieron en sus filas. Y llegó Eustoquio Contreras, quien rápida y habilidOsamente ocupa cargos de dirección. Y logró desplazar, destituir o que renunciara la mayoría de esa generación, casi elistesca, de gente para la cual la política era el arte de servir.Eustoquio logró mantenerse cómodamente en el MEP, hasta que apareció Makled, sí, el mismísimo y famoso Makled de las páginas del narcotráfico y del terror.Chávez ordenó entonces cerrarle las puertas a la candidatura de Makled. Eustoquio con la tarjeta del MEP y valiéndose del cargo que entonces ocupara de secretario general, anuncia el 22 de julio 2008, la candidatura de Makled en Valencia.Tres semanas después el MEP expulsa a Contreras del partido y con él a la dirección regional de Carabobo.Pasó el tiempo y Eustoquio logró convencer al comandante del 4F, Yoel Acosta Chirinos, que lo aceptara en las filas de Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR), el partido que Acosta fundó.Eustoquio, otra vez, agudizó su verbo y su estrategia, coronándose Secretario General de Organización del VBR.Dice VBR que Contreras solicitó una suma en dólares para apoyar a la candidatura del Psuv a la alcaldía del municipio Lamas.VBR señala a Eustoquio de violar los estatutos al declarar su respaldo irrestricto al gobierno de Nicolás Maduro , comprometiendo a la organización.?VBR no apoya las políticas económicas del gobierno y cuestiona las desviaciones éticas y morales, es decir la gigantesca corrupción generalizada en toda la administración pública?.El Consejo Consultivo Nacional revoca del cargo a Eustoquio el 7 de junio 2014. Pero Contreras usó una maniobra para pedir la expulsión del fundador del partido de VBR. El destino de ese partido se decidirá, el 19 de julio 2014 en la Asamblea Nacional de VBR.

