GNB. Es en el componente Guardia Nacional Bolivariana. Ha recibido las críticas más duras durante el tiempo que llevan las protestas de calle en diversas ciudades del país.No se ha ganado de gratis ese sitial de ?honor?. Hay videos que demuestran la fuerza con la cual ha actuado. Incluso la brutalidad con la que ha enfrentado una tranca, una barricada o guarimba. Se hizo casi viral aquel donde unos guardias golpean brutalmente a un hombre en San Cristóbal y uno de ellos termina pateándolo.Ni qué decir de la femenina que con un casco golpea inmisericordemente a una mujer , a la que tiene sometida contra el piso, y pareciera que disfruta el acto.Desde que el general Eleazar López Contreras le diera vida a la entonces Guardia Nacional, quizás nunca como ahora ha estado tan cuestionada ante la opinión pública.La GN tiene entre sus funciones principales actuar para restablecer el orden público, cuando la policía local ha sido rebasada.Pero no ha sido posible que la GN lo logre. Las candelitas, como las llama el presidente Maduro , se multiplican; apagan una y brotan tres. El Ejército no es sacado a la calle, primero para intentar demostrar que las protestas están controladas, pero además para que su imagen pública no se deteriore como sucede con la Guardia.¿ALZADOS? Mucho se ha dicho sobre oficiales alzados.Lo que sí hay es un grupo de oficiales que empiezan a ver con preocupación que se les señale a futuro de crímenes de lesa humanidad.Tratan de actuar con mayor discreción. Hay otros queriendo demostrar mayor radicalismo, por aquello de congraciarse con el poder; esos incluso se han hecho acompañar o han acompañado a grupos de choque integrado por civiles armados, para que enfrenten a los manifestantes.No duden que hay oficiales de gran valía que son serios y profesionales y han tratado de preservar los derechos humanos de los manifestantes.Y por otra parte, tenemos uniformados con grandes fortunas que defender, con propiedades que jamás lograrían explicar ni siquiera ganándose la lotería.Los hay honestos, que prefieren vivir humildemente pero poder dormir tranquilos. Entre unos y otros se lucha una guerra terrible. Esa es la gran contradicción que hay en la Guardia Nacional.CORE 2. Es el Comando Regional Nro 2 de la Guardia Nacional. Esta semana que termina ha sido noticia. Las redes sociales hablan del alzamiento de un grupo de oficiales. Es porque a los coroneles Richard Solórzano Barreto, Tovar Bordones y Malpica González se los llevó la Dirección General de Contrainteligencia Militar, antigua DIM (DGCIM).Les aplicaron el reglamento de castigos disciplinarios por revelar información clasificada. Los señalarían de estar enviándoles mensajes a dirigentes de la oposición, supuestamente informando de lo que sucedía al interior del comando y de los movimientos de las comisiones de servicio.Los tres oficiales son compañeros de la Efofac, de la misma promoción (1987-1991), Batalla de Bárbula .Pero además, en el Core 2 se ha presentado un caso particular ya que los guardias han manifestado resistencia a salir a la calle.Argumentan que no les permiten trabajar libremente y con contundencia para enfrentar a quienes instalan barricas.Y han criticado que la femenina apresada, por golpear a una manifestante, haya sido arrestada.GENERAL.Es el de brigada del Ejército, Rodolfo José Camacho Rincones. Silencio hizo el Ministerio de la Defensa en torno a su detención por parte de la DGCIM. Estuvo un par de semanas preso y lo liberaron hace unos días. Camacho Rincones fue jefe adjunto de adiestramiento del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), también fue comandante general de operaciones del Ejército y comandante de la 21 Brigada.A Camacho lo detuvieron junto con otros 4 oficiales.GOBERNADOR. Es el del Táchira. Le ha dado por llamar a los dueños de medios para quejarse de los periodistas. Se molestó mucho porque unas jóvenes periodistas del Táchira lucieron una camiseta en la que se leía ?Periodismo Libre?.Llamó al dueño de un canal para decirle que la periodista usaba la camiseta como un acto de provocación política.Ah, las cosas que tienen que verse.BARINAS. Ha surgido un grupo exterminio. Lo integran uniformados que se encapuchan. Ya han ajusticiado a algunos jóvenes con antecedentes o problemas de conducta. Tienen una lista de 11 jóvenes por ajusticiar. Es el mismo esquema usado por el Sindicato de la Construcción de Barinas.SIMÓN. El tío de Venezuela . Yo no lo conocí en persona, pero también era mi tío Simón. Y como decía Alí Primera, qué sería de la tonada sin él. Simón Díaz es algo más que canción, algo más que el padre amado de Betzimar, era la figura del venezolano transparente, sencillo, que transmitía valor y amor.El que le cantaba a los animales, a la cotidianidad, a la amistad, más allá que su eterno Caballo Viejo.Adiós tío Simón, gracias por rescatar las cosas bellas de mi país.AMADO. Es Nervo, el poeta mexicano, que murió en 1919 a los 51 años de edad y que un día escribió: ?Hay tanto amor en mi alma que no queda/ ni el rincón más estrecho para el odio./ ¿Dónde quieres que ponga los rencores/ que tus vilezas engendrar podrían?/ Impasible no soy: todo lo siento,/ lo sufro todo?Pero como el niño/ a quien hacen llorar, en cuanto mira/ un juguete delante de sus ojos/ se consuela, sonríe,/ y las ávidas manos/ tiende hacia él sin recordar la pena?.ÚLTIMA HORA:? Camionetas Hilux blancas son usadas en diversas partes del país por grupos armados, que se hacen llamar colectivos.Han ejecutado hechos sangrientos.? En Rubio apareció un hombre dizque ?especialista? en guerra de guerrillas; lo escoltan dos funcionarios del Sebin.? La pequeña granja que tiene el general Ángel Vivas en el Táchira la asaltaron y saquearon un grupo de hombres armados.? Muy buena gestión la que está haciendo el ministerio de transporte con la construcción de vías alternas y elevados en Caracas, así como arreglos en los túneles.CHÁVEZ.A su alrededor se polarizó el país. Unos lo aman hasta el delirio. Aún lloran su ausencia. Sienten el vacío que dejó. No encuentran sustituto en el discurso. No hay otro que los enamore igual. Todo sobre él, más aún que está muerto, lo ven positivo. Chávez le robó el corazón a una parte importante del país. Las misiones son realzadas como un gran triunfo, aunque para comprar en Mercal tenga que hacer horas de cola.Que los módulos de Barrio Adentro no tengan ni una inyección de toxoide. Cuando el ser humano se enamora no ve defectos. Y Chávez se le murió a ese pueblo en pleno idilio. Esa es una herida que se abre con facilidad. No es fácil para Nicolás Maduro lidiar con ser el otro, porque las comparaciones, aunque odiosas, son inevitables.Y la otra parte del país odia a Chávez desde las vísceras. Ven en él todo lo malo que pasa. No hay un solo gesto de reconocimiento. Lo han odiado tanto que quieren destruir, incluso su memoria. Todo aquel que perdió una empresa, a quien le invadieron una propiedad, que perdió el trabajo o que haya sido víctima de listas excluyentes, no está dispuesto a reconciliarse con el hombre aunque haya muerto.En ese espacio el gobernante debe cuidar las palabras y las acciones. Maduro es un presidente de la República legal, pero eso no es suficiente para que pretenda callar a sus adversarios.La violencia es un fósforo que se enciende en un segundo sobre una montaña de pasto seco y ardiente.*Este espacio está reservado para la sensatez.¿Se anota usted?.

