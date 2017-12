© Francisco Velasquez

ELN . Es el Ejército de Liberación Nacional. Uno de los grupos guerrilleros colombianos que ocupan parte de nuestra frontera. Planificaron para el 9 de mayo la Movilización por la Defensa del Proceso Revolucionario Socialista de la República Bolivariana de Venezuela Lo hicieron a nombre de varias organizaciones con logos, la mayoría poco visibles, a excepto del Movimiento Comunero Agroecológico.La excusa es que sería la protesta contra el decreto de Obama . La verdad es que querían dar una demostración de fuerza en la frontera y ante las FBL-FPLN, con quien se disputan el territorio venezolano.En El Nula del Alto Apure la comunidad vio a los elenos distribuir la ?invitación? y les advertían que habría vehículos a disposición de quienes asistieran.Los militares, que detectaron que era una acción de la guerrilla, hicieron que los camiones con la gente tuvieran que devolverse o no les echaban gasolina en la bomba de La Victoria , de manera que no podían continuar hacia Guasdualito ni regresar a El Nula .Por otro lado los irregulares de las FBL-FPLN contribuyeron en sabotearles el acto. He ahí el panfleto.TIGRES . Está ocurriendo en el estado Cojedes. Se ha tomado deportivamente la matanza de tigres. Ante el avance de los ganaderos, los hermosos animales han visto invadido su espacio natural, por lo cual alguna vez atacan a una vaca para alimentarse.A los hacendados les dio por contratar a tigreros que tienen costosísimos perros, quienes persiguen al tigre, que una vez acorralado es presa fácil de los cazadores.¿COLECTIVO? Fue por la narración sobre lo sucedido en la cárcel de Barinas ( Injuba ), donde fueron asesinados los pranes alias Lopez y alias Guirigay , junto a tres presos más.Recibo un email de una autodenominado Colectivo Popular 23 de Abril . Manifestaron estar en desacuerdo con lo publicado por hechos ?que no sucedieron en este recinto carcelario y que nos perjudica directamente a la población penitenciaria?. Solicitaron un derecho a réplica y citaron artículos de ?la ley orgánica del 26 de marzo?.Citan el Art. 1 sobre el derecho a rectificación de la información ?Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o su representante y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos?.Lo curioso es que no existe ni ha existido un fulano colectivo de presos en el INJUBA. El día en que publiqué ?Así mataron al pran de Barinas?, esa noche, a las 11:50pm salió en libertad, con pistola en mano, el tercer pran alias Arena , quien fue el que comandó la muerte de los pranes López y Guirigay .Lo curioso es por qué alias Arena ejecutó a los otros pranes, cuando estaba a punto de que le dieran la excarcelación.El pranato de la cárcel quedó en manos de un hermano suyo, contra quien hay fuerte resistencia interna, porque en las cárceles no es tolerable que el pran esté preso por violación o actos lascivos.BOLÍVAR .Ocurre en el barrio Vista al Sol , en San Félix , Ciudad Guayana . Allí la delincuencia, la droga e irregulares armados aterrorizan a la población. Un grupo maneja fusiles de alto calibre. En un sector de ese barrio llamado La Alcaldía , hay una manzana completa rodeada de cámaras de circuito cerrado y muchachos jóvenes fuertemente armados.Ellos protegen a un pran alias Ronymatón , quien tiene el beneficio casa por cárcel por la masacre de Vista Alegre.Este hombre sería el que maneja en Ciudad Guayana los negocios de los sindicatos de la construcción y las minas del callao.Extorsionan a los comerciantes con otro pran alias Capitán . En el estado Bolívar saben de la relación que existe entre estos pranes con políticos del gobierno regional.Los que hasta ayer eran niños se unen a esa banda, que cuenta con cerca de 300 jóvenes, usados para delinquir.BÉCQUER . Es Gustavo Adolfo, el poeta español que murió en 1870 a los 34 años de edad. Él escribió: ?Besa el aura que gime blandamente / las leves ondas que jugando riza; / el sol besa a la nube en occidente, / y de púrpura y oro la matiza; / la llama en derredor del tronco ardiente / por besar a otra llama se desliza; / y hasta el sauce, inclinándose a su peso, / al río que le besa, vuelve un beso?.Última Hora:? Por presunta extorsión, presos el jefe de DIM en Maiquetía, José Jiménez Santafé; el funcionario del Saime , César Fernández García y Andrew Carolina Hernández.? Se ha complicado el problema de la gasolina en el Táchira.? El mayor general Hebert García Plaza ni está en Estados Unidos ni ha solicitado protección como testigo en ese país.Al menos por ahora.FALCÓN . Es la Gobernación del estado Falcón. Ha creado como modalidad inventarse una serie de empresas, programas y proyectos para los cuales solicita constantes recursos, que le han sido aprobados varias veces al año a través del Consejo Legislativo del estado Falcón.Poco después los elimina, creando una junta liquidadora, dos de ellas integradas por las mismas personas.Veamos tres ejemplos. La empresa Odefalfa , de la que les he dicho tenía a su cargo la terminación del hospital de Dabajuro, para lo que le asignaron cantidad de recursos, engañaron a Chávez prometiéndole que en días lo inauguraban y aún, hoy, sigue sin terminarse.Odefalca también tuvo obras como el proyecto de gasificación de La Vela que no concluyó, así como instalación de la línea 13.8 KV en la Universidad Bolivariana, la Consolidación del Edificio 1 de esa universidad, el ambulatorio de Zazárida y Hogar Madres Adolescentes del municipio Acosta .Odefalca fue intervenida el 30 de julio 2013. Mes y medio después, el 19 de septiembre 2013, la gobernadora se apresura a eliminarla con el decreto Nro.869. La junta liquidadora fue modificada quedando: Auriola La Cruz, Alex Rodríguez y Dannelys Elena Rodríguez.RICA . Lo mismo ocurrió con la compañía Rica Arepa Falconiana , creada el 12 de mayo 2010 y dos años después se ordenó su liquidación.La junta liquidadora: Marialep Herrera Calles, Francisco Javier Castro, Noeyda Esther Gotopo, Katherine Calado y Carlos Pérez Alastre.OTRO RICO . Es la empresa Rico Jugo Falconiano , creada el 12 de mayo 2010 (igual fecha en la que se creó la Rica Arepa ).Las dos empresas fueron creadas y se ordenó su eliminación simultáneamente. Y las juntas liquidadoras son las mismas personas. He ahí parte de los decretos de las tres empresas.

