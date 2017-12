© Francisco Velasquez Venezuela

EJÉRCITO . Es el general de División, Carlos Miguel Yanes Figueredo, Jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Táchira. Llegó en una camioneta oficial, a una estación de servicio en San Cristóbal, con varios motorizado s de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.Allí había una situación tensa porque a los dueños de la bomba no les permitían abastecerse de combustible.Tampoco unidades oficiales ni militares. La actitud de la mujer policía que comandaba al grupo de uniformados azules encargados de la gasolinera, ameritó que el general Yanes Figueredo, pretendiera surtir personalmente la camioneta del componente al que representa.La mujer policía le dijo que hiciera su cola. Ante el asombro de Yanes Figueredo la femenina se le colocó frente a la unidad para impedirle el paso.Hubo un conato de violencia. La funcionaria policial fue apoyada por los otros uniformados de azul, que ante el asombro de los isleros y de quienes estaban surtiendo sus vehículos en ese momento, trataron al alto oficial como si fuera contrabandista.La femenina le manoteó al oficial cerca del rostro y fue enfática en decirle, palabras más, palabras menos: ?no va a pasar, retire esa camioneta?.Yanes molesto le argumentó que él era un general de la República y que además era el Jefe de la Zodi, levantó la voz, agitó las manos, pero la mujer policía pudo habérsele reído en la cara, de no ser por la actitud de quien está ahí obedeciendo una orden.Los otros policías le reclamaban al general de División que no fuera grosero, que esa no era manera de tratar a una mujer Y aunque usted no lo crea fotografiaban a alto oficial, en actitud amenazante, en un gesto de: ?te voy a acusar?.POLITÁCHIRA .Es la encargada de las estaciones de combustible en San Cristóbal. Eso es desde que fue intervenida y nombraron como director encargado al general de División (GNB) José Esteban Noguera Silva, conocido cariñosamente como Chucky, y quien es oriundo de Barquisimeto .Todo esto lo ocasiona el triunfo en la Gobernación de Laidy Gómez. De inmediato el ministro del Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol Torres, envió al Táchira una comisión presidida por el general Eliécer Pinto, quien interviene la Policía del Táchira y, en principio, por 180 días prorrogables.Pinto nombra como jefe de Politáchira al general Noguera Silva. La excusa de Reverol para intervenir Politáchira, es según Gaceta 438.145 del 18 octubre 2017: ?por la presunta participación masiva y continuada de sus funcionarios en violación de los Derechos Humanos, en redes delictivas o actividades que atenten contra el orden constitucional?.Y nombra como Junta Interventora a María Vilmar Pedroza de Jiménez, Jesús Leonardo Pérez Bertaggia y Engelberth Antonio Bermúdez Contreras.Es decir, el ministro está reconociendo que mientras Politáchira estuvo a órdenes del gobernador Vielma Mora, hubo violación de derechos humanos por parte de la policía.El choque de generales entre Noguera Silva y el jefe de la Zodi, es que el ministro Reverol rompe uno de las bases de la Fuerza Armada, al enviar a un oficial con mayor antigüedad e igual rango, enfrentando antigüedad con cargo.Hay que reconocer que las colas en las estaciones de combustible corren, en la mayoría de los casos, mucho más rápido bajo el control de Chucky , porque disminuye drásticamente los coleados que pagan altas sumas para surtirse rápidamente.Pero también es cierto que su intransigencia no le permite reconocer casos excepcionales.OPERATIVO .Fue el del DCR-519 4ta Compañía de El Furrial, Monagas. Instalaron alcabala en la entrada del sector La Cruz de la Paloma . Fue porque un señor denunció que dos sujetos, a punta de pistola, le robaron el vehículo. La GNB encuentra el Chevy Orinoco blanco, poco después. Quienes están dentro del carro tratan de huir y se arma una persecución, chocando al perder el control.Los presuntos la drones resultaron ser guardias nacionales: el S2 Daniel Cortez Franco, quien huye con una pistola, y Yefferson José Díaz Guevara, miembro activo de la FANB, a quien le encontraron una pistola Beretta, uniformes patriotas y botas militares.El caso lo recibió el fiscal 5to de Monagas, Marcos Labadi.ENFERMO . Es el 1Tte (Ej) Luis Alejandro Mogollón Velázquez, uno de los jóvenes que participó en la fuga de los nueve oficiales, que eran trasladados desde los tribunales militares en Fuerte Tiuna hasta Ramo Verde y donde falleció el 1TTe Rafael Arreaza Soto.Mogollón Velásquez fue capturado y estuvo en terapia intensiva, luego de resultar herido en los hechos.Sin recuperarse totalmente fue recluido en la cárcel de procesados militares en Ramo Verde . Permanecería en el área llamada El Tigrito, que es un centro de castigo. Mogollón estaría presentando graves problemas de salud.POLICÍA . El 01 de diciembre la docente Linda denuncia que su hermana y su cuñado, comerciantes, fueron secuestrados.Le pedían cinco mil dólares para liberarlos. Las autoridades capturan en la madrugada del día siguiente a dos de los secuestradores, quienes resultaron ser oficiales de la Policía Nacional: Michael Lozada y Daniel Prieto.Los otros identificados en el hecho son los oficiales PNB: Johan Pineda, Reinaldo Vargas, Daniel Gutiérrez (Oficial jefe), Hernie Flames, Robert Escalona, Johaan Rivas, José Silva, Williams Tovar, Johan Brito, Jesús Puente, Kevin Moreno, Ronald España y Jonathan González.En total, quince oficiales de la PNB. Además de 150 dólares les encontraron armas de fuego y balas.CUPOS . Son los de Medicina en la Universidad de Los Andes. Hay quienes están bachaqueando con eso. Se estipuló que luego de egresar el bachiller debe esperar dos años para optar al ingreso por el desfase OPSU/ULA.Veamos. El grupo del año académico 2017, deben ser bachilleres del 2015 o anteriores. Se otorgaron. 18 cupos (2015), 7 (años anteriores) y 30 (2016), es decir, estos últimos no esperaron los dos años. Para el tercer corte U2017 entraron 6 aprobados por alto rendimiento (cupos que asigna la ULA sin control OPSU), graduados 2016, entre los que hay uno de posición de cola 56, otro 71 y uno de 790, y otros sin asignación de cupo por Opsu .Estos datos corresponden a Táchira, pero igual ocurre en Mérida y Trujillo. Entre los bachilleres se corre la información de que tanto el examen psicológico como el cupo de medicina se puede comprar por jugosas cifras.VTV .Es el canal del Estado, Venezolana de Televisión. Promociona los logros para la revolución soviética de Joseph Stalin. Se le olvidó decir que Stalin fue un cruel dictador. Fue uno de quienes impulsó la revolución bolchevique, pero aniquiló a sus detractores y ordenó el asesinato de su principal opositor en la revolución, León Trotsky.Llevó al país a una hambruna que duró un año. Impulsó una campaña contra enemigos de la revolución, en lo que llamó La Purga, que causó una represión brutal, con miles de personas ejecutadas e incluso líderes de la revolución que fueron acusados de traidores.Y duró en el poder hasta que murió en 1953.BUESA . Es José Ángel, el poeta cubano que murió en 1982 a los 72 años de edad. Fue él quien un día escribió: ?De aquella extraña noche que no fue tuya y mía,/ pero que en mí fue tuya, como fue mía en ti,/ me queda lo que queda de un sueño al otro día,/ o el regreso de un viaje que jamás emprendí./ pero fue más que un sueño.Pero fue más que un viaje./ Fue una penumbra rosa y una ventana al mar./ ?/ Y así hermosa dos veces, en ti y en tu reflejo,/ te sigo recordando frente al espejo aquel?.Última Hora:Explotó granada fragmentaria en una casa de Misión Vivienda, Vega de Aza, Táchira.Hubo un muerto y varios heridos.Me urge conseguir el medicamento Sutent (Sunitivib) . Si usted tiene le agradezco comunicarse al 0412-3304060 y 0414-5103550.Pacientes con HIV Sida, no tienen antirretrovirales. Están sentenciados a morir.Mis mejores deseos para ustedes en esta Navidad con la cual celebramos el nacimiento de Jesucristo, hijo de Dios.Shh, silencio con lo de la refinería Cienfuegos, cuyas aciones Cuba le quita a Venezuela ..

