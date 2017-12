/ Las Águilas del Zulia ya reforzaron su clubhouse para lo que será la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) que arranca el 2 de enero de 2018.Este sábado, en el dratf de sustituciones y adiciones, el cuerpo técnico alado, encabezado por el mánager Lipso Nava y el gerente general Luis Amaro, tomó al jugador de posición Cade Gotta desde los Bravos de Margarita y sumó al lanzador Henderson Álvarez , desde los Tiburones de la Guaira, en sustitución del lanzador dominicano Édgar De La Rosa.“Con Gotta le damos velocidad al equipo, fue líder en bases robadas, con él, José Pirela, Ali Castillo, Herlis Rodríguez le damos agilidad al line up y la posibilidad de hacer jugadas”, expresó Amaro al departamento de prensa naranja.Sobre Álvarez, dijo: “Sabemos que Henderson Álvarez no tuvo la mejor temporada, pero es un brazo que está sano recuperado de problemas físicos y en el estadio Luis Aparicio nos puede ayudar”.Precisamente el bullpen rapaz no ha respondido como se esperaba, en palabras de Nava, ha sido “inconsistente”.El conjunto emplumado comenzará la siguiente ronda en Barquisimeto ante los Cardenales de Lara, el martes 2 de enero.Estas son todas las adiciones y sustituciones de los equipos clasificados a la postemporada 2017-2018:Adiciones:Cardenales: Junior Guerra Magallanes: Omar Bencomo Leones: Logan Darnell Tigres: Dustin Antolin Caribes: Luis Sardiñas Águilas: Cade GottaSustituciones:Cardenales: Scott Maine (Sale del roster José Cisneros) Magallanes: Jonathan Albaladejo (Sale Adonis García) Leones: Gregory Infante (Sale Anthony García) Tigres: Rafael Cova (Sale Alberto Baldonado) Caribes: Carlos Navas (Sale Andrés Santiago) Águilas: Henderson Álvarez (Sale Édgar De La Rosa)Dratf : Adición. Cade Gotta (Bravos)- Águilas del Zulia (@aguilasdelzulia) 30 de diciembre de 2017Dratf: Sustitución: Herderson Álvarez (Tiburones) por Edgar De La Rosa.- Águilas del Zulia (@aguilasdelzulia) 30 de diciembre de 2017¡¡Bienvenidos!! Nuestros refuerzos para la postemporada. Cade Gotta – OF Henderson Álvarez – PD #SomosLaGarra #SomosCampeones pic.twitter.com/iuLYlTeA5a- Águilas del Zulia (@aguilasdelzulia) 30 de diciembre de 2017Noticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi