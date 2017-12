© Francisco Velásquez PDVSA

Infobae convocó para esta ardua misión a un poderoso jurado de talentos en la moda: Matilda Blanco, Benito Fernández, César Juricich, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola. Ellos votaron para seleccionar a las celebridades argentinas mejor vestidas y con más estilo del año. El listado completo de los ganadores 30 de diciembre de 2017 Aquí el top five por cantidad de votos acumulados de ?Las mujer es y los hombres más elegantes de la Argentina del 2017?.Ellas son, la primera dama Juliana Awada, Mariana Fabbiani, Pampita, Valeria Mazza y Mirtha Legrand. Ellos son , Marcelo Tinelli, Ignacio ?Nacho? Viale, el presidente de la Nación Mauricio Macri, el polista Nacho Figueras y Juan ?Pico? Mónaco.Por Macarena Sánchez y Belén FilgueiraÚltimo día del 2017. Infobae se propuso una elección "Las mujer es y los hombres más elegantes de la Argentina del 2017", que demostró que existe un ramillete de hombres y mujer es argentinos y notables que destellan estilo y elegancia.Bajo esta premisa -que de antemano auguraba una elección ardua- se convocó a un calificado jurado integrado por diseñadores y expertos analistas de la moda para emprender las valoraciones y lograr un resultado justo.Hubo consensos y desacuerdos, y el top de ten de "Las mujer es y los hombres más elegantes de la Argentina del 2017", se conformó por cantidad de votos acumulados.Aquí el detalle de quienes fueron los seleccionados, cómo se analizó el look de sus apariciones públicas durante el 2017 e incluso algunas sorpresas.Mujeres y hombres espléndidos bajo la mirada atenta de los que saben y opinan de elegancia, moda&estilo. Infobae convocó a los diseñadores Benito Fernández, César Juricich y a los asesores y expertos fashionistas Matilda Blanco, Mariano Caprarola y Fabián Medina Flores quienes participaron en la selecta votación.Aquí del puesto 5 al 10 de ?Las mujer es y los hombres más elegantes de la Argentina del 2017?, por cantidad de votos acumulados.Ellas son, Rossella della Giavampaola, Guillermina Valdés, Natalia Oreiro, Tini Stoessel, la modelo internacional Chufy Sanchez de Betak, Iván de Pineda, Federico Álvarez Castillo, Alan Faena, el rugbier ?Puma? Juan Martín Hernández y Benjamín Vicuña fueron los hombres célebres que completaron el top ten de los más elegantes de la Argentina.Las mujer es más elegantes de la Argentina 2017, una por unaJuliana Awada, puesto 1El jurado votó unánimemente a la primera dama argentina, Juliana Awada, como la mujer más elegante del 2017 .Deslumbró con estilo propio y sin estridencias en cada aparición pública, en cada visita oficial por el mundo siguiendo la agenda de su marido Mauricio Macri.Amalgamó como pocas un estilo natural y chic que acompaña su rol protocolar, pero ella además saber imponerse con elegancia propia. Descolló con el estilo sporty, urbano, casual y campo chic son durante este 2017; son algunas de las tendencias que todas las mujer es argentinas 'intentan' imitar.En la cumbre del G-20 del 2017 Juliana Awada acompañó al presidente Mauricio Macri luciendo un vestido de Marcelo Giacobbe realizado en red de cristales, sandalias plateadas y clutch al tono.(Photo by Morris MacMatzen/Getty Images) "Su estilo es nato, es una mujer elegante que "respiró" moda toda su vida, y lo demuestra en cada aparición de manera natural", opinó a Infobae durante la votación, Matilda Blanco .Por su parte, Benito Fernández agregó "Juliana es sinónimo de tener estilo propio, relajado y sofisticado".Mariana Fabbiani, puesto 2La consagrada conductora también obtuvo los 5 votos unánimes del jurado de Infobae.Técnicamente fue un empate. Lo que jugó a favor de la jerarquía de Awada fueron las valoraciones y su investidura. Sobre Fabbiani, los especialistas la votaron y admiraron por distinguirse día a día con la elección de sus looks, tanto para su programa de TV como en las galas y eventos que muchas veces conduce y en otras participa.Si bien prioriza el diseño argentino, muchas veces se la vio brillar con un outfit o vestido de marca internacional, como sus clásicos CH.Algunos de los creadores favoritos de Mariana son Gabriel Lage, Javier Saiach y Laurencio Adot.Últimos Martín Fierro.Mariana junto a su equipo de vestuario, maquillaje y peinado eligieron un diseño de Gabriel Lage, una pieza corte sirena inspirada en el Art Decó, escote bote y manga japonesa.Elaborada sobre capas de transparencias nube en tonalidad visón, e íntegramente bordado a mano creando figuras geométricas y filigranas florales en tonos uva, acero y platino."Es una mujer que toma riesgos, pero a su vez siempre está interesada en lamoda. Sabe lo que quiere, siempre", opinó Mariano Caprarola . Benito Fernández agregó que Mariana transmite frescura y elegancia.Rossella della Giovampaola, puesto 3Rossella se llevó el puesto número 3 entre el top ten de las las mujer es más elegantes de la Argentina. La sangre italiana de Rossella della Giovampaola es sinónimo de elegancia y glamour internacional.Sus diseñadores preferidos son Oscar de la Renta ? a quien hasta sus últimos días la unió una gran amistad- y el genial Valentino.Su vestidor está compuesto con vestidos y conjuntos de las últimas colecciones de las firmas de lujo.Rossella Della Giavompaola enfundada con un diseño de original de Oscar de la Renta.En blanco y negro, el vestido strapless realizado con detalles de encaje y tul bordado sobre el género favorito del recordado diseñador, el tafetán."Con la posibilidad económica que tiene Rossella es más fácil vestirse bien, si uno es inteligente compra exactamente un conjunto como te lo venden los grande diseñadores.Sin embargo, eso no quita que tenga un excelente gusto y criterio. Siempre está impecable. La mejor vestida siempre, y tal vez sobre vestida a veces", halagó el diseñador César Juricich a Rossella.Carolina "Pampita" Ardohain, puesto 4La top model Carolina 'Pampita' Ardohain obtuvo 4 votos por parte del honorable jurado.El 2017 fue su gran año, tanto en lo laboral como en lo personal, con apariciones públicas donde siempre ella con sus looks fashionistas inspira y marca tendencia.Los diseñadores se 'pelearon' por vestirla en los eventos, entregas de premios y galas a beneficio. Si bien Pampita no tiene un estilo único que la define, la célebre frase de Cocó Chanel, 'menos es más' a ella le aplica perfecto y lo adapta a la hora de elegir los outfits .Desfiló por la alfombra roja de los últimos Martín Fierro con un diseño de Javier Saiach, en off white con un gran escote V y bolsillos a los costados, que completaban la amplia falda del vestido.Cabello suelto y delicado maquillaje y acompañó con aros argolla y esclava de brillantes. Matilda Blanco precisó a la hora de votar por Pampita: "Es fresca, siempre propone algo diferente, sabe jugar con su estilo".Y Benito Fernández agregó a I nfobae : "Súper sexy, femenina y siempre sabe que usar para cada ocasión".Valeria Mazza, puesto 5Es por excelencia considerada la modelo ícono de los años 90's, que representó a la Argentina en el exterior desfilando y posando para las firmas de lujo más importantes como Guess, Valentino, Gucci, Salvatore Ferragamo, Chanel y Louis Vuitton, entre otras .Valeria además de ser una embajadora de la moda argentina por el mundo, tiene su fundación, marca de anteojos y es madrina de varias ONG.Reunió 4 votos por parte del jurado.Total look by Gucci. Invitada especial por la firma italiana, la top model Valeria Mazza presenció el front-row junto a su hija Taina.Disfrutaron juntas de la nueva colección durante el Milan Fashion Week 2017 (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for GUCCI) "Valeria es presente, pasado y futuro.Una mujer que es sinónimo de elegancia, que traspasó la frontera y que cuando hablamos de moda es la número uno que nos representa en el mundo.Es como el Messi y el Maradona de la moda. Una mujer que, además, se caracterizó siempre por ser natural, sin cirugías" expresó Juricich.Mirtha Legrand, puesto 6La diva de los almuerzo -una fanática de las joyas según el jurado- tuvo 4 votos integrando siempre el top five entre las más elegantes del país durante el 2017.Se caracteriza por lucir diseños con mucho brillo y bordado, contradiciendo el 'menos es más', por el 'más es más'.Los diseñadores favoritos de la conductora son Claudio Cosano y Iara, entre otros, que le acompañan en todas las ediciones de sus programa con vestidos a medida.Un diseño de su amigo y diseñador preferido, Claudio Cosano, en una alfombra roja.Al modelo corte sirena, escote V con mangas bordadas a mano con canutillos y piedras brillantes lo acompañó con joyas de su colección personal.Coronó su look con un clutch a tono y zapatos boca de pez en plateado. "Mirtha es una mujer que es coqueta y que los 365 días del año no la podríaver de otra manera que no sea arreglada, peinada y maquillada.¡IMPECABLE!" halagó a la diva Legrand, Mariano Caprarola.Guillermina Valdés, puesto 7Los tres votos para la modelo y actriz argentina, la coronaron para que integre el top ten entre la votación de Infobae de "Las 10 mujer es y los 10 hombres más elegantes de la Argentina del 2017".Muy característico de Guillermina es mostrar su sex appeal elegante, y ajustarse en increíbles diseños que destacan un físico admirable y delicado. Obama -insta-a-su-sucesor-a-disenar-mejores-estrategias-para-EEUU-07012017&usg=AFQjCNHPXeaQ2G_OvUL1_rY_uBJS8iytBg' style='color:#ffffff'>www.google.comSabe jugar con los escotes, con la espalda, con los hombros, y con sus largas piernas deslumbra en cada aparición de alfombras rojas locales y en las campañas gráficas de su propia firma de zapatos y accesorios Valdez.Guillermina asistió a la Gala del Hospital Austral luciendo un diseño de VL by Antolin -la colección de Verónica Lozano- un forreau bordado con encaje y sobre los breteles del vestido con apliques de piedras preciosas y brillantes.Completó su look con sandalias nude de su colección de zapatos, clutch metalizado dorado y pequeños aros dona."Se introdujo en la industria por ser modelo, y ahora es diseñadora de calzado. Tiene un estilo muy marcado y sabe lucir correcta y ubicada siempre", opinó Juricich. Matilda Blanco agregó a Infobae , "Guillermina destila elegancia y sensualidad a la vez".Natalia Oreiro, puesto 8Esta actriz hermosa, de doble nacionalidad uruguaya y argentina obtuvo 3 votos del jurado que reunió Infobae .Y hace unos años, emprendió una marca de indumentaria propia "Las Oreiro", junto a su hermana diseñadora.Natalia es una de las actrices que representa a sus dos países en muchas avant premier del mundo.Deslumbra en las red carpet con vestidos y estilismos osados y originales, muy distintos a la simpleza de su look cotidiano con el que se la puede ver por las calles de Buenos Aires.Nominada por ?Gilda, no me arrepiento de este amor? brilló en la alfombra roja con un diseño propio, en tono celeste cielo cielo de escote cruzado y falda de gran opulencia plisada.Accesorios y una bijouterie estilo Cleopatra, completaron el look de la cantante y actriz. "Ella es como el vino, pasan los años y se pone cada vez mejor en cuanto a sus looks y elegancia. Es una mujer que sabe comprar y que sabe cómo transmitir en su marca lo que las adolescentes quieren", marcó el asesor de moda Mariano Caprarola.Tini Stoessel, puesto 9Ídola teen que revolucionó la televisión, la música y la pantalla grande con su participación en Violetta dejó de ser una nena que vestía jeans rotos y remeras estampadas, para consagrarse como una fashionista más dónde las marcas se pelean por vestirla.Es la imagen de una importante marca Argentina y en sus giras y presentaciones en el exterior la asesora la vestuarista de las celebrities Rebecca Corbin-Murray, quien ya la asesoró con algunos vestidos y outfits Valentino.A partir de allí se convirtió en su diseñador favorito.Tini -como la llaman sus seguidores- participa de todas las fiestas más cool y trendy de Buenos Aires.Amante del ?menos es más?. Para la fiesta de CH, la cantante lució un vestido de seda con escote redondo de Etiqueta Negra, la marca de la cual Stoessel es embajadora."Ha cambiado radicalmente. Ha pasado de no gustarme a gustarmeinfinitamente. Es una chica que trasciende el mundo entero, el mundo entero mira cómo se viste" opinó Caprarola a Infobae.Y Matilda agregó: "Tiene buen gusto y un estilo bien resuelto a pesar de ser tan joven".Chufy Sánchez de Beak, puesto 10Esta exitosa modelo y diseñadora entró en el top ten de las más elegantes de Infobae. Venezuela -Potencia-2017-21032017&usg=AFQjCNGuviCsjts_LUEojv75tnDHWZvojA' style='color:#ffffff'>www.google.comE s la máxima it girl argentina de exportación que logró conquistar las pasarelas de Nueva York. Habitué de escribir y ser fotografiada en la revista Vogue, Chufy se desempeña como directora artística de varios proyectos ligados a la moda , incluso de sus libros de viajes.Tiene su propia marca de indumentaria y accesorios -"Gaucho"-que se caracteriza por tener un estilo muy argentino, muy 'gaucho-chic'. Venezuela -condena-campana-injerencista-de-Almagro-en-la-OEA-21032017&usg=AFQjCNGBtEmmFRFok_1o8Qwsf073TMJhSQ' style='color:#ffffff'>www.google.comElla es muy elegante y refinada y mueren por vestirla las mejores firmas internacionales, Gucci es una de sus preferidas.Chufy además de ser una modelo top internacional, tiene y diseña su propia colección.El estilo campo-chic es el que identifica a GAUCHO. "Chufy es femenina, elegante y arriesgada", opinó a Infobae, Benito Fernández y Matilda Blanco estuvo de acuerdo: "Es una perfecta representante del chic".Los hombres más elegantes de la Argentina 2017, uno por unoMarcelo Tinelli , puesto 1 Marcelo Tinelli fue elegido por voto unánime del jurado como el hombre más elegante de la Argentina en 2017.Obtuvo el puntaje fashionista perfecto de los cinco jurados. Noche tras noche deslumbró en la pantalla chica con su perfecto black tie y también con un acertado estilo más casual-sporty .Impecable con moño, slim tie, camisas fit y smoking, zapatos acharolados es el look que le otorgó a Tinelli el podio de la elegancia de los hombres del 2017.Para la última entrega de los premios Tato, Macelo Tinelli lució un impecable smoking azul noche con saco de solapas en raso negro, camisa celeste con botones escondidos, moño y zapatos acharolados negros.?Impecable siempre?, opinó Juricich a Infobae . ?Una persona que cuando empieza su temporada televisiva es un hombre a copiar. Todos los hombres que se casan o tienen un cumpleaños quieren tener un traje como el de Marcelo Tinelli.Toma riesgos y si bien este año optó por una silueta clásica, aún sigue siendo un hombre de moda?, señaló Caprarola a la hora de votar. Ignacio ?Nacho? Viale, puesto 2 Ocupó el segundo lugar del top ten entre los hombres más elegantes de Infobae , según el exquisito jurado.Nacho Viale durante el 2017 definitivamente pudo ?despegarse? del título de ?nieto de Mirtha? para ganar terreno propio con su acertado y exitoso trabajo como productor de contenidos y entretenimientos.Y ahora disfruta a su talentosa abuela como su productor general y sobre todo como abuela. Nacho Viale luciendo un black tie con camisa blanca de botones forrados en raso negro, saco entallado con solapas de gamuza y moño negro acompañado con zapatos acharolados al tono.Aparte está su estirpe y elegancia. Nacho Viale logró construir un look que llevó a los 5 jurados a votarlo como el más elegante del año, otro caso unánime y otro empate técnico.Que en la valoración final, llevó al jurado a distinguir como número uno por cantidad de apariciones ?impecables?, a Marcelo Tinelli.Para Nacho los aciertos tienen que ver con camisas blancas, negras, camperas de cuero, jeans chupines, como las prendas que más lo identifican.Para los eventos y galas, elige siempre ir a lo seguro con un clásico black tie. ?Es el hombre que mejor lleva un smoking en Argentina? opinó Matilda Blanco. Mauricio Macri, puesto 3 El presidente obtuvo 4 de los 5 votos de los jurado.Siempre va a lo clásico, en general con trajes con corbatas. Sus colores predilectos son el azul marino y el negro. Suele arriesgar y darle color a su equipo con corbatas de texturas y diseños extravagantes. Aunque muchas veces Mauricio Macri por sugerencia -o elección propia- decide omitir el uso de la corbata.En su última visita de 2017 a Washington DC, el presidente Mauricio Macri eligió un traje clásico en azul noche con camisa blanca, zapatos negros de cuero, resaltando la corbata de rombos en blanco y celeste (Photo by Ron Sachs-Pool/Getty Images) ?Clásico y apropiado para su investidura?, remarcó a Infobae César Juricich . avion es-presidenciales-con-averias%2F&usg=AFQjCNGwxx8QSZgF2WDrpmKhDDi73m-qhg' style='color:#ffffff'>www.google.com?Un presidente clásico y conservador, que cuando se viste de sport le queda mucho más lindo?, sugirió directo Mariano Caprarola . Ignacio ?Nacho? Figueras, puesto 4 Para el jurado el polista argentino Nacho Figueras reunió los votos para ocupar el puesto número 4. Figueras es fiel a un estilo definido: un look clásico y deportivo, pero sin que la elegancia esté ausente.La combinación de pantalones de jeans, sacos y remeras es lo que más suele utilizar, así como las chombas con cuello en V.Habitué elegantísimo en todos los eventos de polo junto a su familia. Elige los colores que identifican a los partidos como los pasteles y principalmente el blanco. Para una presentación en Nueva Jersey, Figueras eligió un blazer amarillo combinado con camisa blanca y chupines blancos (Photo by Andrew Toth/Getty Images for Veuve Clicquot) "Figueras es un hombre que imprime moda", dijo Mariano Caprarola."Sabe interpretar lo que le gusta a las mujer es de hoy", también opinó Benito Fernández a Infobae.Juan ?Pico? Mónaco, puesto 5 Hubo consenso entre los jurados para que Pico Mónaco reúna los votos para el puesto 5.Dejó de lado el tenis y hoy se desempeña como modelo masculino y como un ?sex symbol ? de moda, fashionismo y estilo por sus apropiadas elecciones para sus outfits.Abandonó las clásicas camisetas y chombas de deportista y los shorts de poliéster, renovándose por jeans chupines y camisas fit.Black tie. El estilo que elije Pico Mónaco para los eventos y galas. Completa su look con moño, corbata y algunas veces el pochette del bolsillo del saco. ?El canchero más elegante de los pocos que tiene permiso para el chupín? opinó rotunda en la votación Matilda Blanco. Trump -a-Michelle- Obama &usg=AFQjCNHQxHceKn_d8H4Puy7VblWnoK5vxw' style='color:#ffffff'>www.google.comIvan de Pineda, puesto 6 Aunque se trata de un conocedor del fashionismo y de las pasarelas internacionales ocupó para el jurado de Infobae un muy digno puesto 6 entre los 10 hombres más elegantes de la Argentina en 2017.El modelo internacional Iván de Pineda es sinónimo de elegancia siempre. Sabe a la perfección los códigos de vestimenta de cada evento que asiste y cómo combinar los outfits para la diaria. Trump -17012017&usg=AFQjCNEz3pQj-hGfM3IGGgtgiiqE24QiZA' style='color:#ffffff'>www.google.comSu 1,90 m de estatura lo llevó ademas de su elegancia natural a que el jurado lo elija para integrar el top ten.Iván de Pineda luce un smoking negro con finas rayas en gris, camisa blanca, corbata metalizada y mocasines con bordado de calaveras.Espléndido. (Photo by Raul Sifuentes/LatinContent/Getty Images) ?Ser elegante en jeans y remera es para elegidos como él? opinó Matilda Blanco.Caprarola también opinó: ?Su inteligencia hace que sus looks siempre se vean más lindos, aún cuando está feo?.Federico Alvarez Castillo, puesto 7 El dueño del imperio Etiqueta Negra sabe vestirse y elige siempre ir a lo seguro.Jeans, camisa blanca y blazers, tres prendas que no fallan, ni faltan en el vestidor de Federico Álvarez Castillo, un hombre que nació con la moda.Jeans de lavado medio, camisas sport blanca y blazer, un outfit típico y casual elegante que identifica a Federico Álvarez Castillo.?Es un hombre que con su marca ha vestido a muchos argentinos y cuando lo ves vestido a él nunca cambia.Está instalado en un lugar que tiene presente, pasado y futuro?, opinó Mariano Caprarola. Alan Faena, puesto 8 Al excéntrico y exitoso propietario y createur de la cadena de hoteles que lleva su apellido, siempre se lo distinguió por elegir el color blanco en su total look y por el uso de sombreros.Los sombreros estilo cowvoy y las galeras es el accesorio que más identifica a Alan, coincidieron los jurados .Alan Faena 100%. Total look white, sombrero, blazer, camisa, pantalones y botas (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images) ?Un excéntrico al que siempre me gusta verlo?, comentó Caprarola . ?Creador de un estilo inconfundible y único?, precisó Matilda .Juan Martín Hernández, puesto 9 Juan Martín integra el plantel de la selección Argentina de Rugby de ?Los Pumas?, y es considerado por locales e internacionales como uno de los hombres más fashionistas del mundo del deporte.En el último tiempo -influyó su paso por Europa- se convirtió en un Embajador de diversas marcas de ropa.Su look favorito son los jeans, camisas sport y camisetas fit. Para las galas elige el smoking negro, sin moño. Juan Martín Hernández posó como modelo embajador para Etiqueta Negra, jeans y tapado para una campaña de invierno 2017.?De Juan Martín Hernández siempre me gustan sus looks: es simple, canchero y a la moda?, opinó Caprarola .?Solo pocos deportistas saben disfrutar la moda, él es uno de ellos?, agregó Benito . Benjamín Vicuña, puesto 10 Ingresó para el jurado de los hombres más elegantes de Infobae , en el puesto 10. El actor chileno siempre se destacó en el mundo fashionista por sus elecciones a la hora de vestirse.Canchero, a la moda y elegante, Benjamín Vicuña aprendió los básicos de la moda y cómo destacarse sin sobresaltos, para cada ocasión.Dejó atrás su cabello largo, los buzos de algodón y optó por camisas y blazers sport, chaquetas de cuero y chupines.Un Vicuña elegantísimo y canchero, black tie sin carbata. Junto a su novia actual y madre de su próximo hijo, la hermosa Eugenia ? China ? Suárez. (Verónica Guerman / Teleshow) Benito Fernández opinó, ?Benjamín Vicuña es un gran seductor, un canchero?.LEA MÁS:Un jurado de lujo: paso a paso, toda la trastienda de la votaciónLos 100 argentinos que marcaron el 2017Súperlooks para comenzar un gran año: 7 conjuntos de diseño de autor para celebrar y recibir el 2018Los mejores looks del año de Juliana Awada en 25 fotos: del glam chic al power dressingFuror por los sombreros: las tendencias para el verano del accesorio más glamoroso de la temporada

