No fue una tarea fácil decidir quiénes son las 10 mujer es y los 10 hombres más elegantes de la Argentina. Los detalles, desacuerdos, consensos y valoraciones de un jurado de lujo que convocó Infobae. 30 de diciembre de 2017 El gran jurado de Infobae que votó y eligió a ?Las 10 mujer es y a los 10 hombres más elegantes de la Argentina en 2017?: Benito Fernández, Fabián Medina Flores, César Juricich, Matilda Blanco y Mariano Caprarola, todos expertos de la moda.El 2017 llegó a su fin, y el glamour y la elegancia no pasaron desapercibidos. Los celebrities y famosos argentinos deslumbraron en cada aparición pública, como alfombras rojas, eventos o programas de TV, escenarios que fueron determinantes a la hora de votar "Las 10 mujer es y los 10 hombres más elegantes de la Argentina en 2017".Con este objetivo, Infobae convocó a un selecto jurado de expertos en diseño, moda y fashionismo para coronar a los personajes más elegantes del 2017.Así el jurado quedó integrado para votar por la experta en moda y estilo Matilda Blanco, el diseñador Benito Fernández, el crítico y asesor de moda Fabián Medina Flores, el diseñador César Juricich y el productor y experto fashionista, Mariano Caprarola.Paso a paso: cómo fue la votaciónEl equipo de Infobae realizó una selecta lista que integraron inicialmente 16 mujer es y 14 hombres considerados como las personalidades más elegantes del espectáculo, el modelaje, la televisión, la política y el deporte que este año 2017 hayan impactado con su estilo y looks.Luego el jurado trabajó de manera filosa y dedicada para evaluar y conformar finalmente un top ten final de 10 hombres y otro top ten de 10 mujer es.Cada uno de los jurados votó por mail, agregando consideraciones, comentarios y fundamentos sobre el universo de los 30 nombres seleccionados.Luego, los expertos marcaron con una "X" sus 10 elecciones en orden de mayor a menor elegancia .Los más votados. Aquí los top five mezclados de ?Las 5 mujer es y los 5 hombres más elegantes de la Argentina del 2017?, votado por el honorable jurado que convocó Infobae.La lista original completa de las 16 mujer es estuvo compuesta por: Mariana Fabbiani, Juliana Awada, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Guillermina Valdés, Pampita Ardohain, Tini Stoessel, Rosella Della Giovampaola, Andrea Frigerio, Araceli González, Valeria Mazza, Maria Eugenia Vidal, Natalia Oreiro, Marcela Kloosterboer, Sofía "Chufy" Sánchez de Betak y Esmeralda Mitre.La lista original completa de los 14 hombres estuvo compuesta por: Marcelo Tinelli, Lionel Messi , Mauro Icardi, Juan "Pico" Mónaco, Ignacio "Nacho" Viale, Mauricio Macri, Iván de Pineda, Alan Faena, Benjamín Vicuña, Eduardo Eurnekian, Ignacio "Nacho" Figueras, Juan Martín Hernández, Juan Martín del Potro y Federico Álvarez Castillo.Puestos del 5 al 10: ellas y ellos lograron pertenecer al top ten de ?Las 10 mujer es y los 10 hombres más elegantes de Argentina en 2017?.Lo que expresó el jurado a InfobaeFabián Medina Flores- asesor de imagen: "Conduzco desde hace siete años las alfombras rojas y sé que es la pasarela más vista siempre.La gente disfruta mucho ver cada look de su artista o estrella elegida, por eso me halaga formar parte de este jurado.Hago moda, trabajo en moda y siempre toda persona merece verse mejor".Benito Fernández ? diseñador: " Me encanta que me elijan para hacer una votación dentro de lo que es mi vocación tan importante.Es siempre muy halagador, a veces me incomoda cuando tengo que elegir lo peor. Pero cuando me eligen para los más elegantes me encanta para promocionar la industria de la moda de todas las maneras posibles".Matilda Blanco- asesora de imagen: "Me encantó hacerlo con el equipo que seleccionaron, honrada por haber sida para conformar este grupo de jueces de estilo".Horacio Cabak, Pico Mónaco, Pampita Ardohain, Fabián Medina Flores y Matilda Blanco.César Juricich- diseñador y crítico de moda: "Fue un placer participar de la votación de los elegantes del año, siempre estoy presente y encantado de colaborar para opiniones fashionistas".Mariano Caprarola- productor y asesor de moda: "Me encanta participar, me hace sentir prestigioso y sentir que vale la pena el esfuerzo de haber estudiado y trabajado.Habla de una gran responsabilidad de mi parte y me siento halagado cuando me convocan".Lista de los elegantes del 2017: voto por votoLas 10 Mujeres más elegantesLas más votadas , las elegidas del jurado.Juliana Awada, Mariana Fabbiani, Pampita, Valeria Mazza, Mirtha Legrand, Rossella Della Giavompaola, Guillermina Valdés, Natalia Oreiro, Tini Stoessel y Chufy de Betak.Juliana Awada ? 5 votosJuliana Awada acompañó a Mauricio Macri en su visita oficial a la Casa Blanca, donde tuvo un gran duelo de estilos con Melania Trump La primera dama lució un total look rojo, una pieza de Ginebra Privé, la colección exclusiva y de lujo de Micaela Tinelli y stilettos en punta y clutch al tono.(AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) "Su estilo es nato, es una mujer elegante que respiró moda toda su vida, y lo demuestra de manera natural", opinó Matilda Blanco.Mariana Fabbiani ? 5 votosMariana Fabbiani deslumbró y se llevó todas las miradas de los críticos de moda en la alfombra roja de los últimos Martín Fierro, con un diseño de Javier Saiach.Lo completó con un clutch y pequeñas joyas. "Siempre apropiada y correcta en cada evento", explicó César Juricich . P or su parte, Benito Fernández agregó: "Mariana tiene frescura y elegancia".Carolina 'Pampita' Ardohain- 4 votosVestida por Nous Etudions y zapatos de Ricky Sarkany para la fiesta de los personajes del año de Gente."Es fresca, siempre propone algo diferente, sabe jugar con su estilo", explicó Matilda Blanco . "Súper sexy, femenina y siempre sabe que usar para cada ocasión" , concordó Benito Fernández.Valeria Mazza ? 4 votosInvitada de lujo a la gala de Starlite de Antonio Banderas, la top model brilló con un diseño de paillettes (Photo by Daniel Perez/Getty Images) "Valeria es presente, pasado y futuro.Una mujer que es sinónimo de elegancia, que traspasó la frontera y que cuando hablamos de moda es la número uno que nos representa en el mundo", afirmó Caprarola.Rossella Della Giavompaola- 4 votosRossella della Giovampaola en el Desfile Ronaldo Fraga en Bienal Sur, elegante y fiel a su estilo."Sofisticación pura", resumió Matilda Blanco , mientras que Benito Fernández opinó: "Elegante, todo el tiempo, fashionista".Mirtha Legrand ? 4 votosEn el evento organizado por Infobae, Mirtha Legrand lució una túnica animal print y pantalones negros (Martín Rosenzveig) "Dedicada a verse bien siempre", destacó Blanco."Si bien tiene un estilo barroco y recargado, es fiel a su estilo y todo se le permite por ser la gran diva argentina.Es una referente de moda para miles de señoras que la miran para imitarla a la hora de elegir sus equipos", agregó Juricich.Guillermina Valdés ? 3 votosGuillermina Valdés con un kimono XL bordado y botas bucaneras de cuero."Elegancia y sensualidad a la vez", describió Matilda Blanco. " Tiene un estilo muy marcado y sabe estar correcta y ubicada siempre", aportó Juricich.Natalia Oreiro ? 3 votosNatalia Oreiro, elegante con un mono de su propia marca con una sobre falda, todo realizado en crêpe."Marca tendencia y tiene mucho estilo", César Jurisich. Caprarola agregó, "Ella es como el vino, pasan los años y se pone cada vez mejor en cuanto a sus looks".Martina 'Tini' Stoessel ? 3 votosUn diseño de China by Antolin acompañó a la ídola teen para ser parte de los personajes del año "Ha cambiado radicalmente.Ha pasado de no gustarme a gustarmeinfinitamente. Es una chica que trasciende el mundo entero, el mundo entero mira cómo se viste", halagó Caprarola .Sofía Sanchez de Betak ? 3 votosChufy posando para su propia colección ?Gaucho?."Femenina, elegante y arriesgada", resumió Benito Fernández.Los 10 hombres más elegantesEllos, los más votados. Marcelo Tinelli, Nacho Viale, Mauricio Macri, Nacho Figueras, Pico Mónaco, Iván de Pineda, Federico Álvarez Castillo, Alan Faena, Juan Martín Hernández y Benjamín Vicuña.Marcelo Tinelli ? 5 votosMarcelo Tinelli agradeciendo su premio a Mejor Conductor. Lució un elegante smoking negro. "Influencer que logra llevar un traje con gran naturalidad. Elegir ser más clásico en la elevación de sus trajes cerró su círculo de imagen lo modernizó", afirmó Matilda Blanco."Toma riesgos y si bien este año optó por una silueta clásica, aún sigue siendo un hombre de moda", agregó Caprarola.Nacho Viale ? 5 votosRelajado con sus clásicas camisetas blancas básicas y chupines negros(Adrián Escandar) "Siempre está correcto", dijo Benito, mientras que Blanco fue más contundente: "Es el hombre que mejor lleva un smoking en Argentina".Mauricio Macri ? 4 votosJunto a Juliana Awada en el G20 en Alemania.Luce un impecable traje azul noche (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images) "Una persona clásica en su vestimenta", resumió Fernández. "Clásico y apropiado", remató Juricich.Nacho Figueras ? 4 votosPolista e ícono de moda (Photo by Andrew Toth/Getty Images for Veuve Clicquot) Jurichich explicó: "Me gusta su estilo, un referente de moda".Por su parte, Coprarola afirmó que es "un hombre que imprime moda".Juan 'Pico' Mónaco ? 4 votosPico Mónaco dejó el tenis y está dedicado full time a su carrera como conductora."El canchero más elegante de los pocos que tiene permiso para el chupín", declaró Matilda Blanco. En la misma línea Fernández afirmó: "Es el más canchero con una linda mezcla de clásico y moderno".Iván de Pineda ? 3 votosIván de Pineda, en el campo de polo, luciendo un look apropiado para ver el partido."Su inteligencia hace que sus looks siempre se le vean lindos, aún cuando está feo", indicó Caprarola.Federico Álvarez Castillo ? 3 votosÁlvarez Castillo, siempre elegante y clásico."Elegante y sofisticado", denotó Fernández. Caprarola agregó: "Es un hombre que cuando lo ves vestido, su estilo nunca cambia".Alan Faena ? 3 votosTotal white, su sello personal (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images) "Un exótico que siempre me gusta ver", reconoció Caprarola .Según Blanco , es un "creador de un estilo inconfundible y único".Juan Martín Hernández ? 2 votosUna foto que Juan Martín Hernández compartió en Instagram."Solo pocos deportistas saben disfrutar la moda, él es uno de ellos", expresó Fernández . Por su lado, Caprarola se mostró fanático de sus looks.Benjamín Vicuña- 2 votosJunto a la China Suárez, Benjamín Vicuña, un ícono de moda que cruzó la cordillera."Un gran seductor, canchero" , resumió Benito Fernández.LEA MÁS:Audaces, únicos y con estilo propio, éstos son "Las mujer es y los hombres más elegantes del 2017", según los expertos de la moda argentinaLos 100 argentinos que marcaron el 2017Los mejores looks del año de Juliana Awada en 25 fotos: del glam chic al power dressingSúperlooks para comenzar un gran año: 7 conjuntos de diseño de autor para celebrar y recibir el 2018

