/ 30 diciembre, 2017Para Diego, Laurita y familiaEl mes de diciembre tiene muchas connotaciones, desde el fin de un periodo de tiempo hasta la celebración del nuevo ciclo anual. Para los católicos y creyentes en Jesucristo es una fecha especial por ser el mes en donde ocurre el nacimiento de Dios hecho hombre, representado en Jesús, un niño humilde nacido en un establo junto a sus padres María y José el carpintero.La historia de Jesús como ser humano pudiéramos calificarla de trágica, nace en un establo entre animales, alejado del lugar de origen de sus padres, huyendo de la persecución y muerte para después de 33 años morir crucificado, una muerte que era seleccionada para los peores bandidos de la época, ahora bien, como entender que Dios el todopoderoso haya tenido esta vida trágica, es precisamente esta y otras interrogantes en donde comienza el misterio de toda religión, misterios que solo pueden ser explicados desde la fe.Intentar entender racionalmente los misterios de las religiones nos conducir án a alejarnos de ellas, nos dice San Agustín: "a menos de que creas, no entenderás". La religión existe para ayudarnos a entender lo que no podemos explicar por nosotros mismos: Dios existe, es el principio y el final, no hay más que buscar y aquí nace la fe.El debate surge es sobre quien realmente representa a Dios en la tierra, surgen entonces iglesias, grupos, sectas y religiones que luchan en algunos casos descarnadamente por ser los elegidos, es quizás este argumento junto a los errores humanos que cometen quienes las integran los que alimenten la creciente crisis de la religión y el surgimiento de la ciencia y tecnología como herramientas para explicarlo todo, incluyendo a Dios.Desde que surgió la ciencia, esta ha entrado en conflicto con la religión. Es básicamente la lucha del hombre versus el hombre, sin darnos cuenta de que Dios está presente en ambas, nos dice Francis Collins, quien fuera uno de los actores principales del proyecto "genoma humano" y años atrás un ateo confeso: "El Dios de la Biblia es también el Dios del genoma, se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa"Para aceptar a Dios como el creador es necesario trascender del plano material hacia el espiritual y vivir la hermosa experiencia del desprendimiento, negarlo por el contrario nos mantendrá en un permanente conflicto y tensión con la esperanza de algún día encontrar las respuestas sobre los misterios de la vida y la muerte, quizás por esto que San Agustín aconseja que: "ante la duda prefiero creer"Indistintamente de las creencias individuales o colectivas, la humanidad ha sido diseñada para vivir en sociedad, pretender vivir aislados solo nos traería la muerte, vivimos conectados unos a otros porque esa es nuestra naturaleza, necesitamos retroalimentarnos unos a otros para poder vivir y así potenciar nuestras capacidades, imaginemos un bebe recién nacido sin su madre al lado y entenderemos quienes somos, lo mismo ocurre con la relación entre Dios y nosotros.Es en esta vida colectiva dotada de "libre albedrio" en donde Dios nos pone a prueba todos los días: ¿creer o no? Esta es la interrogante por resolver de cada uno. Ahora bien, mientras esto ocurre, el fin de un año nos otorga la posibilidad de volver a empezar, corregir errores, potenciar proyectos y seguir haciendo camino hasta que Dios lo disponga.¡Feliz 2018!