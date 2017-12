© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

Este año su estilo natural, glam&chic también se apoderó de la alta costura y de la repetición de equipos y siempre descollando en galas locales e internacionales. La primera dama deslumbró en la Argentina y alrededor del mundo convirtiéndose para la crítica internacional en una referente de la moda 30 de diciembre de 2017 Ícono de elegancia, frescura y un estilo inigualable, la primera dama Juliana Awada es una de las mujer es más elegantes del 2017 (AFP PHOTO / ANP / Lex van Lieshout / Netherlands OUT) Juliana Awada es un claro ejemplo de una mujer que mamó la moda y el diseño desde su infancia, desde siempre. Cerca de sus adorados padres, Abraham y Pomi, vinculados al rubro textil hasta que llegaron crear una marca familiar fuerte y a puro esfuerzo y trabajo.Hoy Juliana como primera dama destella un estilo natural por doquier. Diseñadora, empresaria, mamá de Valentina y Antonia y primera dama de la República Argentina hoy es elegida como la mujer más elegante y con estilo propio del 2017.Su gusto refinado y su buen ojo a la hora de elegir sus conjuntos la llevaron a coronarse como la número uno indiscutida, por los que más saben de moda y también por la crítica internacional.El 'menos es más' de Cocó Chanel es su frase insignia y que de alguna manera también ayuda a definirla.Awada es musa por excelencia de estilo y fiel impulsora de lucir el diseño de autor nacional por el mundo.Sus predilectos a la hora de elegir con quien vestirse son Gabriel Lage, Javier Saiach, Marcelo Giacobbe, Ménage à Trois by Amelia Sabán, Adrián Brown, Flaneur, Evangelina Bomparola , entre otros talentosos artistas que componen la industria textil argentina.Su segundo año como primera dama Nacional, deslumbró a todos con sus llamativos looks que eligió para el año que está por terminar.Pionera del estilo sporty-chic fue el año furor de la tendencia del jeans-zapatillas trendy con chaquetas o blazers formales y ampliamente predominó en sus apariciones la alta costura.Cumbre del G-20 Juliana Awada acompañó a su marido Mauricio Macri con un llamativo diseño de un vestido de breteles finos cubierto por un vestido red bordado con cristales del diseñador finalista del Semillero UBA, Marcelo Giacobbe (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images) "Juliana me dio mucha libertad para crear y eso es lo mejor que me pudo pasar como diseñador.Vestirla a ella es un logro enorme para cualquier diseñador. Es una mujer segura de su estilo e increíblemente cálida", declaró Marcelo Giacobbe en diálogo con Infobae.La primera dama brinda una clase magistral de estilo en cada aparición. Como abanderada de la tendencia sexy chic deslumbra con sus outfits realzando su belleza natural.Caminando junto a Letizia, ambas luciendo conjuntos en rosa pálido.En plena temporada europea de invierno, la primera dama argentina lució un tapado de paño con solapa de piel sobre un vestido corto de mangas largas bordado de Amelia Saban para Ménage à Trois y los clásicos zapatos nude de Valentino con tachas (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) Su visita oficial junto a Macri en febrero de 2017 a la Casa Real en España tuvo un duelo de estilos con la reina Letizia Ortiz que evidenció el glamour y la elegancia de ambas.La prensa española defiende a la reina como la ganadora del duelo pero en Argentina, los asesores expertos en moda votaron por Juliana.En la cena que la realeza española brindó para el primer mandatario argentino y su esposa Juliana Awada, la primera dama deslumbró con un diseño de alta costura de Gabriel Lage en tono rosa visón bordado con piedras Swarovski y cristales.(Getty) En la gran apertura de ARCO 2017 de Arte Contemporáneo, Juliana Awada lució un vestido con falda plisada cuadrillé en rojo, negro y blanco con un fino cinturón de la diseñadora Amelia Saban.Mauricio Macri la acompañó con un clásico traje azul y corbata con diseño (Carlos Alvarez/Getty Images) "Hace años que lo hago, pero con Juliana es diferente.Es un placer, entiende la moda como pocas mujer es, es muy fashionista. Le presentás una tendencia y rápidamente lo sabe lucir. Su personalidad fresca, su belleza natural hace que todo se destaque. Juliana es una persona intuitiva y nos representa maravillosamente bien y sabe ocupar su lugar. Sacarla de su estilo no es positivo", declaró Amelia Saban para Ménage à Trois en Infobae .En solo 48 horas que duró la visita oficial tanto Juliana como Letizia tuvieron 4 cambios de ropa.El encuentro culminó con la cena que Juliana y Mauricio ofrecieron una recepción de honor a los Reyes de España en el Palacio Real de El Pardo.Con un impactante look, pelo suelto y boca colorada llamó la atención de todos los presentes.Durante una gala, también en el marco de la gira por España, Juliana Awada lució un diseño de su amiga Evangelina Bomparola.El vestido estuvo diseñado sobre una delicada seda blanca con transparencias, escote cruzado y las mangas campana que se llevaron toda la atención.Complementó su look con unos impactantes aros de brillantes y boca colorada, poco usual en sus maquillajes (Carlos Alvarez/Getty Images) "Juliana es una amiga muy querida con la que siempre es un placer trabajar.Ella pide lo que le gusta y se le hace hacer lo que ella quiere", compartió con Infobae la diseñadora del vestido de Awada, Evangelina Bomparola .Meses más tarde, la primera dama visitó los países bajos y el duelo de estilos fue con la reina Máxima Zorreguieta.Caminó por las calles de Holanda luciendo equipos invernales acuerdo al protocolo que la corona aclama.Juliana Awada y Mauricio Macri durante la ceremonia de bienvenida el primer día de su visita oficial a Holanda.Lució un conjunto de tweed, de vestido corto y tapado envivado con perlas y piedras, complementando con un clutch Hermès y stilettos blanco en punta (DDP Images/The Grosby Group) El majestuoso encuentro se desarrolló en el Salón de los Ciudadanos, en el Palacio Real de Ámsterdam.Volvió a apostar por un diseño argentino de Amelia Saban. Eligió como complementos, aros joya de brillantes. Juliana Awada, fiel al estilo conservador pero moderno, elegante y chic volvió a apostar al diseño argentino por Amelia Saban "Una pieza de organza en tono gris acero, íntegramente bordada en mini paillettes" explicó la creadora.El duelo concluyó en las calles saludando a todos los ciudadanos holandeses.Juliana para esta ocasión eligió un total look en celeste pastel y volvió a repetir su mini cartera Hermès.Un vestido en guipur por encima de la rodilla.La visita a la casa Orange, donde se acoge a víctimas de la violencia doméstica.Juliana y Máxima coincidieron en el uso de tapados de paño y stilettos en punta. Diferentes colores y modelos pero acordes. Fiel a su estilo, el estilismo que Awada elige para sus outfits es el clásico peinado de la 'colita' de pelo media desestructurado.Su maquillaje es delicado con un suave delineado en los ojos, bases satinadas y labiales nude y perlados.Luego la primera dama voló hacia Estados Unidos y se enfrentó a Melania Trump , ícono de moda estadounidense.Juliana para la ocasión eligió un diseño realizado a medida compuesto por una casaca de cuello mao con corte peplum y falda tubo de crepe de seda de Ginebra Privé que tuvo una gran repercusión.Juliana Awada arriba junto a Mauricio Macri a la Casa Blanca en Washington DC.Completó el look con clutch rojo y stilettos en punta a tono. Un total look colorado que impactó a los presentes (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) Siguiendo la agenda de Macri, Awada fiel a su estilo, casual chic encandiló con un vestido de organza rosa tableado y mangas trasparentes que resaltaban su figura.Pelo suelto y maquillaje natural.Esilo ?charleston? Awada, apostó por un diseño nacional. Un vestido de gasa con mangas largas, en tono rosa tableado con un largo hasta la rodilla. Dejando su estilo sexy-chic, la primera dama siguió participando de la gira por China luciendo un vestido más conservador de Ménage Á Trois como una propuesta elegante.El diseño fue un chemise de gasa natural plisado en tono rosa con un delicado estampado floral.Para marcar su cintura completó con un cinturón negro.En Beijing, junto a Peng Liyuan, la esposa del presidente chino Xi Jinping, durante la ceremonia de bienvenida afuera del Gran Salón del Pueblo el 17 de mayo del 2017 luciendo un diseño argentino de Ménage Á Trois (Nicolas Asfouri/Pool/Getty Images) Una parada obligada luego de giras internacionales con visitas oficiales a Europa y Asia, el presidente Mauricio Macri y Juliana Awada asistieron a la misa del Tedeum el 25 de Mayo.La diseñadora eligió un vestido a la rodilla de escote cerrado y un abrigo de lineas rectas y solapas amplias.El detalle fue la escarapela, un diseño exclusivo del artista Celedonio Lohidoy.El 25 de mayo Juliana Awada marchó junto a su marido, Federico Pinedo y miembros del gabinete antes de la misa del Tedeum, por el aniversario 2017 de la Revolución de Mayo.Un look sobrio en tonos nude (Gabriel Rossi/LatinContent/Getty Images) El outfit elegido para recibir a Angela Merkel para la cena oficial en el CCK, Juliana optó por un pantalón negro, con una blusa con un detalle de encaje, un clutch en negro, y el saco y los zapatos en blanco y negro con apliques de cristales.Mauricio Macri, Angela Merkel y Juliana Awada en la cena en honor en el CCK.Los días pasaron y Juliana acompañó a Macri en su participación en G20 en Hamburgo y brilló representando por excelencia con estilo y elegancia la moda argentina con sus estilismos con un conjunto de falda plisada en tonos nude y beige y camisa de seda a tono, cinturón marrón, su cartera de Chloé y sus clásicos y favoritos stilettos nude.Juliana Awada junto a Olaf Scholz en la bienvenida al G20 en Hamburgo (Photo by Friedemann Vogel ? Pool/Getty Images) Sus días siguieron y los duelos de estilos con las primeras damas fueron interminables.Cada una con sello personal pero Juliana siempre destacándose por ser fiel a sus estilismos.Una vez más eligió a su boutique argentina favorita Ménage Á Trois "un maxi vestido de mangas largas de estampas floreadas, una prenda de la próxima colección de verano", detalló a Infobae Amelia Saban diseñadora a cargo de la firma.Junto a Brigitte Macron, esposa de Emmanuel, lució su estilo chic, Juliana Awada brilló con un look de verano, con un vestido estampado, sandalias y mini cartera en tono bordeau (Photo byJorg Sarbach ? Pool/Getty Images) Todo concluyó cuando se la vio a Juliana con un impactante look considerado uno de los vestidos más sexies que se pudo haber visto a la esposa del presidente.Un diseño de Marcelo Giacobbe que la misma Awada vio de su desfile y lo quiso para representar en Alemania el talento nacional.By Giacobbe, clutch de Flâneur y sandalias de su colección personal (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images) El vestido negro fue uno de los diseños fetiches que tuvo la colección con el agregado de la red bordada de cristales que resaltan su simpleza.Los acompañó con unas sandalias plateadas y un clutch de strass realizado especialmente por Flâneur."Quise ser respetuoso del protocolo y por eso el vestido es un poco más largo que la versión original", confesó a Infobae Giacobbe , el creador de la pieza.Ambos con looks oscuros, ella optó por negro, y Macri por un traje azul, camisa celeste y corbata cuadrillé (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Los looks de Juliana al viajar en avión siempre son los más observados.Camisas, jeans y zapatillas -sus preferidas son las de Stella McCartney- hacen que la primera dama luzca un look más relajado antes de subir a los stilettos y vestidos.Completa su look con anteojos de sol y su birkin de Hermès.Juliana Awada con un look relajado y Mauricio Macri con traje, un equipo protocolar para un presidente. Obama -insta-a-su-sucesor-a-disenar-mejores-estrategias-para-EEUU-07012017&usg=AFQjCNHPXeaQ2G_OvUL1_rY_uBJS8iytBg' style='color:#ffffff'>www.google.comEn la cena a beneficio de Disfam, Juliana deslumbró con un diseño de paillettes plateado con cintura marcada.Las mangas de la pieza eran 3/4 y la terminación del vestido era de volados. A sus pies lució las sandalias plateadas que previamente fueron parte de su impactante look del G20.Juliana Awada y María Vázquez en la cena de Disfam.Nuevamente Awada apostó al total look rojo. Un conjunto realizado en crepe de saco cruzado con botones cuadrados, pantacourt al tobillo semi-oxford, cartera cruzada 'micro purse' y unas llamativas sandalias con tiras gladiadoras y flecos.Juliana Awada y Alec Oxenford en la apertura de ArteBa Focus.Una vez más Juliana y Mauricio se hicieron presentes en la gala de la Fundación Favaloro. Para la ocasión Awada lució un diseño que se llevó todas las miradas. Un vestido sirena con un pronunciado escote V con bordado de flores. Lo acompañó nuevamente con un clutch de Flâneur."Es un orgullo para Flâneur acompañar a una primera dama tan elegante y distinguida.Una oportunidad muy valiosa de mostrar al mundo productos realizados artesanalmente en Argentina", compartió con Infobae Lila Juan, la diseñadora de los clutch favoritos de Juliana.Junto a Mauricio Macri en la gala a beneficio de la Fundación Favaloro.Juliana Awada asiste a las galas a beneficio que la agenda le permite. Este año participó de la cena anual del Hospital Garrahan luciendo un vestido diseñado por Adrian Brown de mangas largas y estampado con flores y bordado con piedras turquesa y coloradas."Para la cena del Garrahan me llamó y pidió fotos de mis vestidos de noche y cuando le mande este, vino a la tienda se lo probó, solamente lo tuvimos que tomar en la cintura", dijo Adrián Brown a Infobae.Juliana Awada en la cena anual del Hospital Garrahan."Es súper profesional, a las 7 de la mañana del día siguiente tenia la foto de ella con el vestido en el evento y a las 11 de la mañana mi vestido estaba de vuelta impecable en el atelier", agregó Brown, el creador de la pieza.Volvió a la tendencia de la falda plisada.En la inauguración de ArteBA eligió una original falda plisada con un mix de colores, borravino, negro y dorado con el largo ideal de corte midi. Lo llevó a la perfección con una cartera de cuero también en borravino, un brazalete metalizado, su clásico reloj y sandalias con diseño original en dorado con taco cilíndrico.Inauguración de ArteBA luciendo una llamativa e innovadora falda plisada en borravino, negro y dorado.Tiempos de votación. Juliana en ambas votaciones -PASO y oficiales- la primera dama eligió el sporty-chic . Un estilo que la caracteriza de los fines de semana y reuniones familiares para relajarse y salir de los vestidos protocolares de las visitas oficiales.En la escuela de Palermo donde vota la primera dama, luce un clásico sporty-chic style.Zapatillas, jeans, blusa y blazer. Una de las últimas apariciones, Juliana volvió a sorprender con su look para asistir a la gala de la Fundación Voz con un impactante vestido colorado plisado en falda y mangas con delicadas estampas de flores de Valentino. Coronó el look con un clutch negro y stilettos también a tono.Una vez más fiel a su estilo, el cabello y el maquillaje, sobrios.Juliana Awada deslumbró con una pieza de Valentino en tono rojo, falda y mangas plisadas (Nicolás Stulberg) LEA MÁS:Los 100 argentinos que marcaron el 2017¿Quién es el diseñador que Juliana Awada eligió para lucir más sexy que nunca?Rojo vs. Venezuela -Potencia-2017-21032017&usg=AFQjCNGuviCsjts_LUEojv75tnDHWZvojA' style='color:#ffffff'>www.google.comnegro: el duelo de estilos entre Juliana Awada y María Eugenia VidalEl look de Juliana Awada que copiaron las celebrities argentinasLa diseñadora que más conoce el estilo de Juliana Awada: "Ella es pura belleza natural"

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

Instagram: Oftalmólogo Francisco Velasquez Petropiar Olivares ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi