Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) aseguró el pasado viernes que no existe una solicitud formal de perniles a Venezuela desde Colombia.Dichas declaraciones las brindó a través de su cuenta en Twitter donde Albornoz también acotó que solo se han realizado consultas ante oficinas de la Dian y no se conoce el paradero de camiones en Paraguachón."A esta hora no existe solicitud formal de exportación de perniles. Solo se han hecho consultas pero nada formal", expresó.Este sábado medios colombianos aseguraron que desde la madrugada del viernes salieron hacia Venezuela camiones que contienen más de 20 toneladas de pernil.