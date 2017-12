/ El italiano Vincenzo Montella afirmó este sábado en su presentación con Sevilla que su objetivo "es ganar más como técnico". Proclamó que quiere que sus equipos jueguen "con espíritu y pasión".En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, Montella, que ha firmado hasta junio de 2019, en sustitución del argentino Eduardo Berizzo, dio "las gracias al presidente y al club"."No era un sueño, era un objetivo que tenía y lo he alcanzado. Quedé encantado cuando estuve aquí -en la semifinal de la Liga Europa 2014-15 que el Fiorentina perdió con el Sevilla-. Me encantó el estadio, el club; hay un espíritu muy bello para todos los que jugamos al fútbol", subrayó."El Sevilla tiene que jugar con espíritu, con pasión, e intentar imponer su fútbol. Éste va a ser mi primer objetivo", recalcó el napolitano de 43 años. Admitió que aún no ha hablado de posibles fichajes con Arias, sólo de sus "ideas en función del equipo" que ya tienen.El debut de Montella será ante el CadizAun así, aclaró que lo harán y si ven alguna necesidad en la plantilla, tratarán de cubrirla, aunque son "una familia y las decisiones importantes hay que tomarlas todos juntos".Añadió que su idea de fútbol "se concreta a través de un modelo de juego activo, de espíritu de grupo, de pasión, y ésta tiene que empezar dentro de cada uno de los jugadores".Su debut será el 3 de enero en Cádiz en la Copa del Rey, y luego el derbi del día 6 contra el Real Betis."No es un partido cualquiera. He vivido muchos derbis en Roma, Génova y Milán, y sé que son partidos distintos. Éste tendremos que prepararlo con corazón y pasión, pero sobre todo con cabeza y lucidez mental", manifestó Montella. Dijo estar "contento de empezar" con un encuentro trascendental como el duelo sevillano.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi