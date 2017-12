© Francisco Velásquez

La autora, una de las máximas figuras internacionales de la novela policial, falleció tras luchar por años contra el cáncer. Por qué se negó a que algunos de sus libros sea representado por la industria cinematográfica de Hollywood 30 de diciembre de 2017 La autora célebre de la saga falleció a los 77 años tras padecer un dura enfermedad relacionada con el cáncer Sue Grafton escritora estadounidense de novela negra conocida a nivel mundial por su serie El alfabeto del crimen , que tenía a la detective Kinsey Millhone como protagonista, falleció ayer a los 77 años por un cáncer que padecía desde hace dos años, según informó hoy su hija Jamie en la página oficial de Facebook de la novelista. Pese a su lucha contra la enfermedad durante años, planeaba sacar su último libro de la saga para el 2019 y aseguró en una entrevista su negación a que algunas de sus novelas sean reproducidas en la pantalla grande.Cuando se habla de Grafton como una de las mejores novelistas contemporáneas del momento, se hace referencia gracias a su célebre saga literaria de asesinatos "El Alfabeto del Crimen".La particularidad de cada una de las 24 entregas es que comienzan por una letra del alfabeto. La última, con la Y, fue publicada en agosto con el nombre de Y is for Yesterday (Y de Ayer). Su hija finalizó la nota diciendo que "el alfabeto ha acabado con la letra Y". Su singular abecedario fue traducido a 26 lenguas y leído con avidez en 28 países.La familia indicó que ella se oponía a que sus novelas se adaptaran al cine o a la televisión.No obstante a este reciente comentario, la autora aseguró en varias entrevistas que, de llevarse algunas de las ediciones de su saga a la pantalla grande ella misma regresaría de la tumba para recuperarla, de ser necesario.Pese al desafortunado suceso, la escritora tenía previsto para el 2019 la publicación de la última novela de la serie: Z is for Zero ( Z de Cero ).La autora aseguró su descontento con que alguna de las sagas de sus novelas policiales sean representadas por el mundo cinematográfico "Por desgracia tuve ocasión de ver cómo destrozaban demasiadas novelas buenas, por lo que antes muerta que ceder el control de mi personaje.Hollywood me recuerda a una gigantesca trituradora o fiera que devora historias y escritores. Si una película funciona, el crédito es del director y el productor. Si fracasa, la culpa es del guionista. No quiero ver a una actriz apoderándose del rostro de Kinsey y luego metiéndose en mi cabeza cada vez que escriba sobre ella.Además, me consta que mis seguidores no me lo perdonarían. Al final sentiría que estoy entregando a otros 35 años de mi trabajo", aseguró la autora en el 2015 en una entrevista a magazinedigital.Grafton, quien ambientaba sus novelas en una ciudad californiana ficticia llamada Santa Teresa, se licenció en Literatura Inglesa y trabajó como guionista de televisión y de cine.Fue reconocida con el premio Anthony Award y tres Shamus Awards, y según su web oficial sus libros han sido publicados en 28 países y en 26 idiomas diferentes.Con información de TelamLEA MÁS:Murió Fernando Birri, maestro del documentalismoMarlene Dietrich, la diva que debió renunciar a su patria por enfrentar al nazismo______Vea más notas en Cultura

