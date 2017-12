© Francisco Velásquez

Por George Chaya 30 de diciembre de 2017 El jefe de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah Las reacciones del eje de la resistencia liderado por Irán al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel se caracterizaron principalmente por llamados a intensificar la violencia, en particular contra los intereses estadounidenses e israelíes. Sin embargo, la respuesta del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah , fue entre cautelosa y ridícula, según la prensa libanesa.En un discurso pronunciado el día después del anuncio de Trump , Nasrallah manifestó su apoyo a una nueva Intifada palestina e instó al mundo árabe-musulmán a "no cruzarse de brazos", a ofrecer apoyo moral, político, dinerario y material, y también ayudar con armas al pueblo palestino. Pero Nasrallah no habló ni prometió que Hezbollah participaría en esa Intifada.Nasrallah también hizo un llamado a personas de todo el mundo a repudiar la decisión de Trump publicando millones de mensajes en las redes sociales , prometiendo que estas acciones tendrían un verdadero impacto.En otro discurso, días después, Nasrallah volvió a enfatizar la importancia del activismo en las redes sociales en contra de la decisión de Trump . Sus declaraciones provocaron reacciones de rechazo y burla por parte de periodistas y políticos libaneses como de los usuarios de las redes sociales , quienes afirmaron que Hassan se había transformado de un combatiente de la resistencia armada a un "guerrero digital".Todos se burlaron de su reacción, así como de las reacciones de funcionarios iraníes, que reflejaban impotencia y falta de preocupación verdadera ante el problema palestino. A la vez que le recriminaron al líder terrorista arrastrar al Líbano a una guerra con Israel (en julio de 2006) por ordenes de Teherán, señalando que esa guerra no fue una guerra del pueblo libanés sino de los intereses de Irán Los usuarios libaneses de Twitter, así como también activistas de la oposición siria, rechazaron y manifestaron su desprecio al llamado de Nasrallah en las redes sociales . Los sirios señalaron la conducta de Nasrallah, al que llaman "el perro faldero de Teherán" por su moderada reacción sobre el tema de Jerusalén, a diferencia de la participación armada y los crímenes cometidos por Hezbollah para defender al tirano Assad contra civiles indefensos en Siria.Hezbollah Un usuario libanés que se hace llamar "Disidente del Partido de Satán (nombre despectivo hacia Hezbollah)" tuiteó: "El villano del Dahia (el bastión de Hezbollah en Beirut) esta chillando.El traidor iraní Nasrallah llama a su rebaño a tuitear contra la postura de Trump sobre Jerusalén! ¿Dónde están sus misiles que pueden llegar hasta Haifa y más allá? ¡Vergüenza debería darte, eres el payaso a sueldo de Irán !".Al día siguiente, el mismo usuario tuiteó una bandera Hezbollah con el popular pajarito de Twitter indicando: "Jerusalén ha mostrado las formas y maneras mercenarias de Nasrallah.Esta es la nueva bandera del Partido de Satán (Hezbollah)".También el periodista libanés Jerry Maher, conocido opositor de Hezbollah, tuiteó el día después del discurso de Nasrallah un post que el sitio MEMRI difundió en un informe sobre el asunto, indicando: "El terrorista jefe de Hezbollah utilizó todos los tipos de armas para enfrentar y asesinar al pueblo sirio, pero cuando se trata de Jerusalén utiliza tuits y las redes sociales para protestar y resistir.¡Hassan Nasrallah resulto ser un conejo con los israelíes, pero un león rabioso y violento con los sunitas en Siria y Líbano!"También publicado por MEMRI, el post del periodista chiita libanés Ali Amín, editor del portal anti-Hezbollah Janoubia , publicó citas del discurso de Nasrallah bajo el título: "Nasrallah libró una resistencia armada en Siria y un tuit por Jerusalén".En adelanto al segundo discurso de Nasrallah, Nadim Koteich, otro periodista libanes chiita y opositor de Hezbollah, tuiteó: "En el discurso de Hassan Nasrallah esta tarde, esperen que el anuncio de una plataforma de Instagram refuerce el arsenal de armas de la resistencia en confrontar a Israel y liberar a Jerusalén.Defienden a Jerusalén con las espadas de sus tuits, pero al asesino Assad lo defendieron con las armas más brutales contra el pueblo sirio".Faysal Al-Qassem, un presentador de la televisión siria en Al-Jazeera, tuiteó: "La nueva consigna de Hezbollah y el eje iraní es: 'Misiles para Siria y Hashtags para Israel'".Jerusalén (AFP) Alaa Sunnoufi, otro activista de la oposición siria, tuiteó en respuesta al discurso de Nasrallah: "Ahora sabemos por qué no hubo represalias contra los avion es israelíes en los cielos de Siria.El alcance de los misiles Hashtag Ra'd-1 y Hashtag Aqsa-2 no es lo suficientemente extenso".El periodista sirio Majed 'Abd Al-Noor escribió en Twitter de la misma forma: "Un tuit lanzado por Hassan Nasrallah desde su agujero de Beirut aterriza en un asentamiento israelí".Un usuario sirio de Twitter Maher Sharaf Al-Din, tuiteó: "Después que Nasrallah exigiera tuitear en respuesta a la decisión de Trump , nos preguntamos: Nasrallah, ¿por qué no le dijiste a tus seguidores que tuitearan a los sirios en lugar de asesinarlos, descuartizarlos y destruirlos?"En respuesta a este tuit, un usuario que se hace llamar "Hassan Nasrallah 5" publicó una imagen que muestra iconos de Twitter mofándose de Hezbollah con los nombres de los misiles iraníes Ra'ad-2, Zilzal, Khaibar-3, Fajr-6, Sakher-4.Las críticas y burlas a Nasrallah siguen instaladas en la prensa libanesa. El periodista Rashed Fayed publicó un artículo burlón en el diario An-Nahar, en el que escribió: "La verdad que no puede camuflarse ni ocultarse es que los árabes no son las únicas naciones débiles.La nación persa puede agregarse también a la lista. Lo que Trump ha hecho ha sido exponer la impotencia y el miedo de todos, y también la manera mentirosa de jactarse del eje de la resistencia".Cuando Trump levantó su mano y levantó el documento de reconocimiento de Jerusalén, la ilusión me invadió, escribió Fayed, "me dije, esta puede ser la posibilidad para que la resistencia demuestre su valentía y que Khamenei, Nasrallah y Hezbollah cumplan sus amenazas contra los judíos".Sin embargo, la sorpresa para todos los que pensábamos así llego cuando la postura de Trump transformó a Nasrallah en un activista experto en las redes sociales compartiendo tuits y dando like's, mientras que el asesor jefe del Guía Supremo Khamenei, Hossein Amir Abdollahian, dio a conocer sus poderes astrológicos diagnosticando un apocalipsis regional futuro.En otras palabras, concluye Fayed: "Teherán mintió una y cien veces sobre Israel, no lo atacará, porque le teme y el único propósito de los chiitas persas es defenderse del poder militar israelí.No es verdad que deseen liberar Palestina y no tienen con que destruir a los judíos".LEA MÁS:"Ni Gaza ni Líbano, mi vida está en Irán ": masivas protestas contra Hasan Rohani por el desempleo y la inflación

