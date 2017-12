© Francisco Velásquez

Las declaraciones de Gerard Piqué, Cristiano Ronaldo , Paolo Guerrero y Gianluigi Buffon son algunas de las más destacadas del año 30 de diciembre de 2017 Fueron varias las frases que marcaron el 2017. Mientras que algunas hicieron referencia a los fichajes exorbitantes que se produjeron en el período de transferencias, otras abordaron el tema político que se vivió en Cataluña. La clasificación al Mundial de Rusia también dejó su huella en este año, previo a la gran cita futbolística.(@3gerardpique) GERARD PIQUE:SE QUEDA Dos palabras que resumen no sólo un mercado de fichajes, sino todo un cambio en el eje del fútbol mundial.Pocas veces un tuit ha tenido tanto recorrido. Lo envió Gerard Piqué el 23 de julio, acompañado de una foto junto a su amigo Neymar y en plena polémica sobre si el brasileño iba a abandonar el Barcelona Once días después, el PSG le desmintió y fichó a Neymar por 222 millones de euros.Nunca nadie había pagado tanto por un jugador y menos arrebatándoselo a uno de los grandes del fútbol europeo.Respaldado por la inversión catarí, el PSG ha cambiado las reglas del juego.GIANLUIGI BUFFON:EL TIEMPO PASA Y ES CRUEL, Y ESTÁ BIEN QUE ASÍ SEA El 14 de noviembre, la imagen de Buffon llorando desconsolado , después de que Italia sucumbiese en la repesca contra Suecia, impresionó por igual a compañeros y rivales en todo el mundo.El mejor guardameta de las últimas décadas se quedaba sin la despedida que había soñado; tras el Mundial de Rusia Explicaba, sin embargo que las lágrimas no eran por eso. Lloraba por su país."Lo siento no ya por mí, sino por la afición. Hemos fallado en algo que podría ser importante a nivel social, es la única pena que tengo, porque el tiempo pasa y es cruel, y está bien que así sea", dijo a la televisión italiana, nada más concluir el choque contra Suecia (0-0).(Reuters) CRISTIANO RONALDO:SOY EL MEJOR DE LA HISTORIA Entronizado en la Torre Eiffel, tras recibir su quinto Balón de Oro -que le iguala a Leo Messi - Cristiano Ronaldo no tuvo problemas en autoproclamarse el "mejor de la historia"." Soy el mejor jugador de la historia, en los buenos y en los malos momentos (?) Respeto las preferencias de todo el mundo, pero no veo a nadie mejor que yo", afirmó el futbolista en una entrevista en el especial del Balón de Oro publicado por "France Football", organizadora del trofeo.SERGIO RAMOS:AHORA DIRÁN QUE TENGO QUE IR A LA CÁRCEL CON CARLES PUIGDEMONT En la goleada del Barcelona al Real Madrid por 3-0, el capitán del merengue debió ser expulsado por un golpe a Luis Suarez en el minuto 58.Consultado sobre la acción, Ramos lanzó la polémica e hiriente frase para los "blaugranas" que apoyan la independencia de Catalunya.Puigdemont, presidente de la Generalitat de Catalunya, fue cesado por el estado español a raíz del intento independentista de la región .Hoy se encuentra prófugo en Bruselas: la Justicia de España lo busca por sedición.PAOLO GUERRERO:NUNCA HE CONSUMIDO COCAÍNA, SOY INOCENTE Tras la histórica clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 se conoció la noticia del doping positivo de la figura de país incaico .Después de ser sancionado por la FIFA , el jugador debió apelar el fallo en suiza.Siempre afirmando su inocencia , el futbolista peruano consiguió que le redujeran la sanción a seis meses y podrá disputar la cita mundialista que comenzará a partir del 14 de junio.JULIO CESAR DELY VALDÉS:VAR SIGNIFICA: VAMOS A RUSIA Ha sido, sin duda, el gran protagonista de 2017 y amenaza con repetir en el año del Mundial.El VAR (asistente de vídeo del árbitro por sus siglas en inglés), lejos de acabar con el debate arbitral lo ha avivado."Yo pienso únicamente en que Panamá ganó, clasificó, y nuestro himno estará presente en un campeonato del mundo.Esa es mi respuesta en el tema VAR" , ironizó el ex jugador del Málaga y del Oviedo y que dirigió a Panamá en una entrevista con EFE.JOSÉ MOURINHO:LOS 300 MILLONES NO SON SUFICIENTES PARA COMPETIR CONTRA ELLOS Después del empate 2-2 ante el Burnely, el entrenador portugués arremetió de lleno contra el equipo de Pep Guardiola , quien ya le sacó 15 puntos de ventaja."Ellos compran defensas a precios de delanteros" , concluyó.Con esa frase, el luso también marcó el camino de lo que fue este 2017 plagado de fichajes que fueron comprados a niveles exorbitantes.El caso de Neymar, por el que el PSG pagó 260 millones de dólares fue el más destacado.CARLA PARDO:MIENTRAS LA MAYORÍA SE PELÓ EL CULO, OTROS SE IBAN DE FIESTA Y NO ENTRENABAN DE LA BORRACHERA QUE LLEVABAN Después de la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018, la mujer del capitán de la selección trasandina, Claudio Bravo, disparó contra algunos futbolistas en su cuenta de Instagram , lo que derivó en un escándalo mediático mundial.Con Arturo Vidal como el máximo apuntado, fueron varios días los que la noticia ocupó las primeras planas de todos los medios deportivos.Familiares, amigos e incluso el propio mediocampista, salieron al cruce de esas declaraciones.DANIELE DE ROSSI:¿ME VAN A METER A MI? DEBEMOS GANAR, NO EMPATAR Uno de los referentes del plantel "azurro" increpó directamente al entrenador, Giampiero Ventura, en el partido en el que Suecia e Italia igualaron sin goles.El problema fue que en el encuentro de ida, los suecos se hicieron con la ventaja por 1-0 y una igualdad no le servía para clasificar al mundial."Como debíamos ganar dije que calentaran los delanteros como Lorenzo Insigne" , explicó a ESPN, después de que su país quedó afuera del Mundial.(Shutterstock) XAVI HERNANDEZ:ES CIERTO QUE EN QATAR NO HAY DEMOCRACIA, PERO LA GENTE ES FELIZ El mediocampista español, que vive y juega al fútbol en el oeste de Asia, aseguró que la situación política que se vive en el país es buena."Están encantados con la familia real, llevan sus fotografías en el coche, le dan sueldos por ser de allí y cuidan a sus ciudadanos" , agregó.LEA MÁS:Las hazañas deportivas que marcaron el 2017: ¿Cuál fue la más increíble?Encuesta: ¿Cuál fue el evento deportivo que marcó el 2017?

