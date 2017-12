/ Los abuelos del Hogar San José de la Montaña casi no se dan cuenta del día en el que viven. Ena Meleán no recuerda cuál es su edad, pero esta segura que su cumpleaños es el 22 de Enero. Las pupilas nubladas de cataratas se dirigen atentamente a cada pregunta que le hago y cuando le pregunto sobre su familia deja ver las piezas incompletas de su dentadura. Su alegría son los 10 nietos que tiene, aunque en su mente hoy no se encuentran los nombres de ellos."¿Qué esperas del año nuevo"", -Quiero que me traiga regalos. Quiero unas pantaletas y sostenes, también unas sandalitas-.Los anteojos de época dan aumento a la mirada fija de Francisco Calvo, que a diferencia de su apellido, una nieve grisácea colora su abundante cabello. Con acento español cuenta que estudió periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y con firmeza ante la solicitud de hablar con él responde "Bueno… ¿Qué deseas saber?". Respuestas cortas y cerradas contestan las preguntas sobre su vida en el Hogar. Antes de impacientarlo me apresuro a terminar la conversación.-¿Cómo va a pasar el año nuevo?-No sé. Espero que no se vaya la luz como en Navidad.Un ápice de obstinación se asoma en las arrugas de 82 años. Me retiro rápido.Foto: Rafael BastidasCuando Nelly de Rivero llegó al recinto de San José de la Montaña habló con una de las hermanas que dirigen el Hogar. La urgencia de encontrar un lugar donde vivir no fue solo por hambre, sino por la amenaza de su yerno. "Él me decía que me iba a mandar a matar para quedarse con mi casa".El acento de los andes en las palabras delata su procedencia. La efusividad le guía las manos en el aire cuando habla sobre su vida actual "aquí me tratan como una reina, antes no tenía ni qué comer". La sonrisa en su rostro convierte 78 años en solo 8.-¿Tienes planes para el 31?-Claro, voy a estar aquí, espero pasarla con mucha alegría.En la puerta de la casa hogar, saluda y despide Elias Parada, también confiesa que sufre de diabetes y muestra una herida en su mano a causa de la enfermedad. Con la cabeza en alto dice ser el más viejo y el más joven de allí porque tiene cuatro años pasando sus días junto a las hermanas y sus otros compañeros, pero solo ha vivido 64 años.-Yo soy el vigilante mientras los otros están de permiso. Si viene algún ladrón yo estoy preparado.-¿Tienes un arma?-No… estoy preparado pa' darle coñazo- suelta una carcajada y se reclina hacia atrás en la silla cerca de la puerta.Confiesa que está un poco más consciente que los demás por su edad. "El 24 se fue la luz desde las 10:30 hasta las 3:00 de la madrugada. Muchos no se dieron cuenta, así es mejor". Declara que espera pasar el 31 con electricidad en el Hogar y que el 2018 sea próspero.Foto: Rafael BastidasFoto: Rafael BastidasMaría Virginia RojasFotos: Rafael BastidasNoticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi