/ El portero de la Juventus y leyenda del fútbol, Gianluigi Buffon, considera que el delantero del Tottenham, Harry Kane , es uno de los cinco grandes delanteros con mayor instinto de gol que ha visto en su larga trayectoria, dejando de lado al argentino Lionel Messi "Harry es ahora mismo uno de los mejores delanteros de Europa, de esto no hay dudas. Como jugador siempre puedes entrenar para mejorar, pero hay algunas cosas que no puedes enseñar", dijo."Este instinto natural de marcar goles es algo que llevas desde que naces. He visto a lo largo de mi carrera a Ronaldo Nazario, Cristiano, Inzaghi y Batistuta. Estos tienen ese tipo de instinto natural que hace sufrir a los porteros. Y está claro que Kane lo tiene", agregó Buffon al diario Mirror de Inglaterra Duelo tremendoEl eterno portero italiano aún sueña con ganar la Champions League y para ello tendrá que eliminar en octavos de final al Tottenham y ganarle el duelo a Harry Kane, máximo goleador del 2017 y uno de los mejores delanteros de Europa.En los próximos meses, la Juventus se medirá ante el Tottenham y el portero ya analiza el duelo que sostendrá con Harry Kane. "Ponerte a prueba contra los mejores del mundo es uno de los mayores retos de jugar al más alto nivel. Siempre he disfrutado con este tipo de cosas", finalizó."Hurricane" se consagró como máximo goleador de Europa en un año natural, con 56 goles.