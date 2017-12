© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

Un automovilista hizo una maniobra brusca para esquivar a otro vehículo en una avenida de Lima, Perú, y atropelló a la transeúnte. A pesar de las graves heridas que sufrió, sobrevivió 30 de diciembre de 2017 Todavía no eran las siete de la mañana de Navidad, pero Sandra López Fuster tenía que ir a trabajar . La avenida Tingo María, en el distrito de Breña, estaba completamente vacía. Ella era la única caminando en la cuadra.Del otro lado de la calle venía un auto por los carriles de dirección contraria .El conductor, luego identificado como Julio Fernando Franco Pastor, tuvo que hacer una maniobra brusca para esquivar a otro automóvil que quiso cruzar imprudentemente.Si bien logró evitar el choque en un primer momento, terminó perdiendo el control.La joven iba caminando sola por la calle El vehículo atravesó cuatro carriles, chocó contra la pared y, al avanzar por la vereda, atropelló a López Fuster , que salió despedida.A pesar de todos los golpes y lesiones que sufrió, logró sobrevivir. De todas maneras, quedó postrada en una camilla y, al menos por un tiempo, no podrá volver a caminar.Franco Pastor fue sometido a una prueba de alcoholemia, y dio negativa. Sin embargo, hay testigos que denunciaron que no era él quien manejaba, sino su acompañante, Eduardo David Granados, que parecía estar completamente ebrio .El caso está siendo investigado por la Justicia.El momento en que el auto embiste a la mujer LEA MÁS:Llegó a un accidente de tránsito pero en lugar de ayudar grabó en vivo por Facebook la agonía del heridoUna joven transmitió por Facebook Live el accidente de tránsito en el que murióEl terrible accidente fatal desatado por tres ovejas perdidas en una autopista china

© Francisco Velásquez

Tags: Facebook, Redes Sociales

Facebook: Pescador Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi