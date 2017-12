/ align: right;"> "La independencia entendida desde el ahora, desde aquí, nos obliga a ver hacia el pasado para encontrar el rumbo cierto hacia el porvenir, […] nos toca realizar plenamente el sueño libertario que nunca ha dejado de palpitar en la patria y que hoy está latiendo de manera incesante."Hugo Chávez FríasEl destino nos pone a prueba en nuestro empeño de ser soberanos, libres e independientes, cuando se lee la epopeya de la gesta independentistas pasamos de lado los sufrimientos, las angustias, las decepciones y conflictos de todos los tamaños y calibres que tuvieron que soportar aquellos grandes hombres y mujer es por hacer realidad un sueño, la gloria de una patria libre y soberana para las futuras generaciones como recompensa, es decir para nosotros.El 2.017 fue un año de enormes pruebas para la Revolución Bolivariana, pasando por los crímenes de odios impulsados por la derecha a través de las guarimbas, los bloqueos económicos impulsados por el imperio norteamericano y solicitado por los seudo lideres de la derecha, así como el ataque descarado y despiadado a nuestra economía con una escalada de hiperinflación inducida producto del Dólar paralelo, el acaparamiento de productos de la cesta básica y el contrabando y extracción de los billetes del cono monetario nacional entre otras.Ha sido un año de grandes dolores de parto de una sociedad que no quiere ser más el patio trasero de los que se creen dueño del mundo. Fueron más de 500 años donde fuimos adoctrinados en los antivalores de la mentira, la ignorancia, la viveza criolla, la corrupción y la traición como la manera de ser un emprendedor exitoso "Ser un hombre de bien", en este sentido El Libertador nos alertaba: "Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza".La revolución Bolivariana impulsada por el Comandante Chávez es la ruptura de ese tiempo histórico, en 19 años se han generados importantes cambios conductuales sin embargo es un lapso muy poco para desterrar toda esta esa herencia viciada y corrompida a la que fuimos sometidos y expuestos para nuestra dominación, no es poca cosa lo que se ha hecho. Venezuela atraviesa por primera vez una lucha tenaz y genuina contra la corrupción, ya no es solamente el Chino de Recadi, ahora son los presidentes de grandes e importantes empresas como Pdvsa ó el Ministro de Petróleo s y otros tantos personajes, que en otras momentos de la historia hubieran salido absuelto de toda culpa y estuvieran disfrutando de sus bienes mal habidos. Venezuela ha demostrado al mundo que aun con todos los problemas económicos y sociales que tenemos los programas de inversión sociales no se han detenido, ha aumentado el número de pensionados, sigue el programa de asignación de Viviendas, en fin la tesis de la carga pública como una enfermedad de la economía es una mentira inventada por el capitalismo.El camino que debe recorrer la Revolución Bolivariana en el 2.018 no es sencillo, nunca han sido sencillo los caminos de la revolución, pero sí los necesarios si queremos avanzar y consolidar el socialismo Bolivariano, solo la unidad nos hará soportar las tempestades que se avecinan y salir airosos en las próximas batallas no sera en nuestras manos que se pierda la patria.Por eso junto a Comandante Chávez hay que repetir: !Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos La Patria más viva que nunca, ardiendo llama sagrada, en fuego sagrado¡, "Aqui no se cansa nadie, aquí no se rinde nadie…" y entre vencer o morir necesario es vencer,Independencia y patria SocialistaViviremos y venceremosChávez vive, la patria sigueCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi