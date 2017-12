/ por HAMBRE fundamentalmente - y en rechazo al recientemente anunciado por CAP el paquete de medidas económicas de corte neoliberal denominado "Gran Viraje". Aquello fue un NO rotundo al recetario del FMI y a las criminales políticas diseñadas por los muchachos "prodigios" de la economía (Miguel Rodríguez, Haussman, Moisés Naím y compañía) "Chicago Boys" profesores del IESA y UCAB, con fuerte afinidad ideológica, egresados todos del MIT y YALE (USA). Aquellas jornadas de conflictividad social fueron brutalmente reprimidas por un ejército que se lanzó a las calles por órdenes precisa de sus superiores y a mansalva arremetieron contra el pueblo indefenso matando a miles de personas (cifras conservadoras registran más de 3 mil los fallecidos), esto marco una de las páginas más tenebrosas del pacto de Punto Fijo, como infeliz engendro de la cuarta república.A diferencia del Caracazo, en aquella época los anaqueles estaban repletos y el dinero era muy escaso entre las clases más desposeídas de la población (principalmente de los barrios), no existían los niveles de inseguridad ni de polarización política de hoy. Pero en la actualidad hay hambre, no hay dinero en efectivo, los anaqueles vacíos, una HIPERINFLACION descomunal, un poder adquisitivo totalmente nulo, interminables colas para surtir de gas y combustible y una conflictividad política permanente. Solo que en esta oportunidad, de acontecer algo similar, tengan ustedes la más absoluta certeza que los focos de protestas no iniciaran en la gran Caracas, Valencia o Maracay, surgirán en la tan olvidada y equidistante Provincia (Táchira, Mérida, Zulia o en una localidad de Oriente) y van a descargar toda su furia social, no contra el gobierno, sino contra el pequeño, mediano y gran comerciante y empresario acaparador, usurero, parasito y explotador, que está groseramente jugando con la paciencia de un pueblo que no se la cala más, que de manera aviesa y premeditada, están rigiéndose inexplicablemente por lo que pauta Dólar Today, sin que obedezca a una lógica de la ciencia económica. Debo decir responsablemente que más NUNCA el ejército venezolano, saldrá atropellar despiadadamente a la población, la madurez adquirida por la institución castrense en la Revolución Bolivariana en su nueva doctrina y concepción de la unión cívico - militar; impedirán tan inefable acción.Se requiere con CARÁCTER de URGENCIA un gabinete económico serio y responsablePudiésemos considerar un cliché afirmar que la cascada (el Salto Ángel se quedó pendejo) de Petrodólares que inundo a Venezuela desde la década de los setenta, debió haber sido suficiente para apalancar su desarrollo y para elevar progresivamente el nivel de vida de la población en su conjunto, pero ha quedado notablemente demostrado el rotundo FRACASO por la omisión de no "Sembrar el Petróleo " si se hace referencia a los problemas(voluntad política) socio-políticos que impidieron o dificultaron la utilización eficiente de los recursos, algo que no podrá soslayarse ni escapar al juicio de la historia. Venezuela , cuya dinámica de la economía depende casi exclusivamente del sector primario – exportador (básicamente petrolero) en donde la acumulación del gran capital reside precisamente en el control de sectores estratégicos (minería, manufactura, banca e hidrocarburos) que fueron confinados a una muy reducida elite petrolera (la Tecnocracia en PDVSA) y a un grueso sector importador - vividor - del Estado Rentista que promoviera la concentración de dichos capitales en pocas manos, en donde las grandes mayorías permanecieron relativamente marginadas de la riqueza petrolera.Una de las razones fundamentales por la que la Revolución Sandinista fracaso en la década de los ochenta, fue su permanente y colosal improvisación en la gestión de gobierno, colocaron en puestos claves de la administración pública a cuadros que fueron combatientes vergatarios en la montaña, pero fueron un completo desastre ejerciendo el gobierno. Algún parecido con la realidad venezolana, no es coincidencia camaradas. Cuando se tiene a un Piloto de F-16 en la vicepresidencia sectorial de asuntos económicos, en una economía tan distorsionada y de altibajos como la nuestra - ustedes me dirán - tuvimos la cachaza de poner al frente del Ministerio de Salud a un Tte. Cnel. Que lo que sabe es dirigir un Batallón, Grupo o Regimiento, o al menos para eso fue formado, o a un Gral. De División a dirigir la Seguridad Social del país (no me jodan) citemos a Bolívar: "Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se sintió extremadamente conmovido, y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a una disolución universal, que bien pronto se vio realizada". Se remueven a ministros insistentemente (enroque) como si se tratara de una modelo de tv que cambia su prenda íntima a cada rato para un Comercial, esto hace perder la continuidad administrativa y diluye torpemente una verdadera política de Estado. Presidente Maduro que hacemos entonces; nombramos a la querida Noheli Pocaterra al frente del MINCI?, al respetable Prof. Aristóbulo Isturis al frente del CEO? , Al distinguido y siempre admirado Dr. Herman Escarra al frente del IND? y al muy apreciado Gral. En Jefe Pérez Arcay al frente de la LOPNA?Ya es hora que obvie las bailaditas de Salsa con Cilita (con el perdón de la Primera Combatiente como usted cariñosamente la llama) las interminables y cansonas chácharas presidenciales en cadena nacional, la innecesaria creación de organismos, misiones, superintendencias y estar desplegando marchas y contramarchas etc, etc… que NO resuelven un coño. No recuerdo jamás ver a Fidel en estas inútiles predicas por construir el Socialismo, Dedique más tiempo a una acertada planificación y diseño de políticas públicas que resuelva sistemáticamente los verdaderos y neurálgicos problemas que aquejan al pueblo, porque es innegable que usted tiene en sus manos una bomba de tiempo, que no sé a ciencia cierta el momento en que vaya a detonar. Puede algún venezolano de buena fe, dudar en esta hora, que lo que estamos viviendo es una Brutal Guerra Económica sin parangón, quien dude sobre esto, me lleva a concluir que: o es un Idiota opositor recalcitrante que su cerebro lo tiene envuelto en las vísceras, o es un burócrata rojo rojito enchufado lamezuelas que para él todo está "normal", o un vulgar bachaquero participe del malandraje comercial que aúpa este asqueroso festín. Yo en lo personal no tengo la más mínima duda que existen algunos "empresarios" de gran peso económico que no han descansado ni descansarán, hasta ver a Maduro fuera del Gobierno, en esa alocada idea persisten actualmente, como la macabra injerencia del gobierno norteamericano, de este y los que le antecedieron ,con todo su colosal aparataje(CIA,USAID, corporaciones mediáticas, Pentágono, OEA, FMI, BM y muchos más…) confabulados con otros gobiernos que aún mantienen el tufo imperial y ni hablar de los serviles y arrastrados que pululan por estas tierras, que se han dedicado –con mediano éxito- en asfixiar y bloquear económicamente al país y querer doblegarlo a sus más ramplones y oscuros intereses.¿Qué papel están desempeñando: la ANC, las FANB, la SUNDDE, PDVSA, Corpoelec, Gobernadores y Alcaldes?Los amigos del gobierno pareciera que todavía están sumidos en una borrachera de triunfalismos electorales, después de cinco meses aún mantienen la resaca por las victorias alcanzadas( 19 Gobernaciones y 308 alcaldías nada despreciable), sin entender que son efímeras y circunstanciales, y que para el proceso electoral presidencial de 2018, todo pudiera cambiar radicalmente, para desgracia de nosotros los revolucionarios. Al parecer a la tan trillada ANC le afecto el pacheco decembrino y congelo sus "buenas" intenciones con las que iniciaron sus funciones, los compatriotas constituyentitas se sumergieron en maratónicos y tediosos discursos (dicho sea de paso son siempre los mismos los que intervienen) al menos es lo que observamos por la tv, se pasan horas y horas atacando al imperio, maldiciendo la guerra económica, pero no actúan en consecuencia, para qué carajo se catalogan como: la Suprema, Magnánima y Plenipotenciaria, si se hacen de la vista gorda de los inmensos problemas que socavan las base de la república, como lo dije en un artículo anterior, ustedes tienen el gran desafío y la histórica responsabilidad de no dejar sucumbir la Revolución Bolivariana.En cuanto a las FANB, debo parafrasear a Martí yo que sin ser militar viví dentro de ese Monstruo (sin ánimos despectivo) conocí sus entrañas. Sería irresponsable de mi parte tildar de corrupta a toda una institución que ha ido paulatinamente lavando su rostro de prácticas oprobiosas en el pasado, y que entre sus miembros hay gente muy valiosa, respetable y honorable, pero hay un muy reducido grupito que está perjudicando a la institución, verbigracia los señores oficiales y de tropa acantonados en los puntos de control, alcabalas que son estratégicas en el "resguardo" de nuestro territorio, pero que se han convertido en unos ANTROS de mafias de Uniforme, Bachaqueros con presillas que rayan en lo obsceno. Sería bueno que los Sres. Generales Padrino López y Rivero Marcano se pasearan de vez en cuando por los puntos: Casa Blanca y la Romana en el Estado Táchira. Por Orope, la Fría y la carretera que conduce a Boca Grita, a ver con que sorpresitas y reclamos de la colectividad se van a encontrar, no dejen de hacer sobre vuelo s por la RAYA y los ríos( rio Limón) que compartimos con la hermana república de Colombia y verán ustedes con sus propios ojos el Brutal y Vulgar Contrabando de combustible, con la mirada complaciente de algunos efectivos – inmersos en el rentable negocio- o vayan por La carretera Maracaibo – Machiques, la llamada "Paila Negra" o la que nos conduce a Paraguachón y Paraguaipoa, en el Estado Zulia, aquello es de Terror porque campea libremente la ley de la selva o trasládense al Km 88, las Claritas y el Dorado en el Estado Bolívar, o allá en el Supiro, Tamatama, la Esmeralda y el Alto Orinoco en el Estado Amazonas, para que vean la cruda realidad y el descaro con que atesoran grandes fortunas, a costa de los más pendejos y del pueblo humilde.En cuanto a los Gobernadores y Alcaldes no es mucho lo que debo mencionar, pero me gustaría ver la Gladiadora de la Frontera, la muy Simpática Gobernadora del Táchira la Abg. Gómez Flores desplegarse con ahínco con sus EX – combatientes en las Guarimbas (los paisanos llamados Gochos Arrechos) que hagan frente al pernicioso contrabando de extracción de combustible, dinero en efectivo y paramilitarismo, que tanto ella critico de Vielma Mora en su campaña electoral, asuma con Ovarios Sra. Gobernadora esta lucha frontal y el pueblo se lo sabrá agradecer y retribuir seguramente con votos. Aplaudo la iniciativa que está llevando a cabo el Gobernador egocéntrico y jocoso Lacava en el Estado Carabobo, es hora de ponerles los ganchos a esos delincuentes que están desangrando al país. Que continúe con su Carro de Drácula y toda esa parafernalia, si le está dando resultado bien bueno por él y por los Carabobeños. La Sundde es el hazmerreír de los comerciantes y bachaqueros, el Sr. Contreras en sus acostumbrados Show televisivos para impresionar solo a pendejos, realiza ridículas acciones efectistas de corto plazo, solo en la gran Caracas, porque la Sundde en los 23 estados del País brilla por su ausencia. Y Corpoelec nos demuestra que está perdiendo la Batalla con las Iguanas y algunos muñecos incinerados sobre las cuerdas de alta tensión, porque de existir realmente un sabotaje debe conocerse con precisión los operadores materiales e intelectuales de esta reprochable conducta, que ya es el pan nuestro de cada día, y dejar a mis queridos Marabinos más de 8 horas sin el servicio de luz un 24 de diciembre es como para que Santa le envíe un regalito de "eficiencia" comprobada al MG Mota Domínguez. Sobre Pdvsa es realmente inconcebible el caos sobre el que navegan los amigos conductores a la hora de surtir de combustible, las colas superan a las del paro petrolero de 2002, sin que algún vocero oficial de la estatal petrolera se digne a explicarle al país las razones – desconocidas – por la que atravesamos esta tragedia.Solo me resta decirle que si de verdad llegase acontecer algo que los venezolanos tengamos que lamentar, el Caracazo sería un niño de pecho por la magnitud de la calamidad pública que se nos presentaría, me pregunto con sobrada angustia ¿será que Venezuela tendrá que experimentar nuevamente algo tan Indeseable y catastrófico para que MADUREMOS definitivamente como sociedad? Porque en 1989 solo había hambre y necesidades materiales no cubiertas por el Estado, pero hoy en 2017 y 2018 tenemos, Hiperinflación, Desabastecimiento, Usura desatada, Carestía, merma considerable del poder adquisitivo, emigración alarmante, inseguridad desbordada, políticos desconectados de la real politik, un odio inoculado de dos décadas que se traduce en impotencia, indignación y rabia hacia el gobierno de turno y lo más triste una Dirigencia Opositora Miope, incapaz, incoherente, nefasta y Mediocre que no le propone nada serio al país, solo posturas banales y acciones antidemocráticas que hacen que el Obrero que tenemos por Presidente se Atornille más en el Poder, continúen así y tendrá que lidiar con la Revolución Bolivariana por más décadas; se los aseguro. Que el Arquitecto del universo nos agarre confesado ante lo que se aproxima; amanecerá y veremos… ¡Hasta la Victoria Siempre… Feliz Año y un Prometedor y Venturoso año 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi