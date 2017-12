/ Cegueta, ¿Se puede saber qué pasa?- Pasa que nos hemos enterado que la perrarina ha aumentado tanto de precio que nuestros vecinos que antes no daban dicho alimento, no van a poder adquirirlas y por tanto no nos van a dar perrarina cuando los visitemos en su puerta.- Es verdad, ¿pero qué piensan hacer?- Bueno en primer lugar hemos convocado a una asamblea en esta plaza de Tacarigua para ver qué acciones tomar ante lo que consideramos un atropello que no tiene nombre, porque en verdad te digo, que ustedes los humanos tienen más probabilidad que le hagan caso en sus protestas, pero a nosotros los perros, es indiscutible que nó. Por eso vamos a la calle.- ¿Qué van a hacer en la calle?- A cerrar la calle y gritar con los ladridos más quejosos y lastimeros, que bajen los precios de la perrarina. Y si no, aquí pasaremos día y noche. Y para eso es esta asamblea. Y te dejo porque tengo que llevar la voz cantante en esta protesta tan importante para nosotros.La perra Cegueta se alejó y el periodista sólo pensó: "Ojalá que alguien piadoso del gobierno les haga caso"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi