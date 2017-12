/ A partir del 01/01/2018: Incrementos de Sueldos Generales y del Cesta ticket, con respaldo del petróleo venezolano, del oro, de los diamantes, del gas, del hierro, del aluminio, del resto de los recursos. El sueldo Mínimo del sueldo será de Bs. 3.500.000 y cestatiket Bs. 1.500.000 . Total ingreso mínimo nacional Bs. 5.000.000 . Pensionados pasarán a cobrar Bs. 3.500.000 más su bono de guerra. Todo ello con respaldo de todas nuestras riquezas, mejor que eso imposible.2.- Un solo tipo de cambio oficial en Venezuela . Decidan los expertos el monto a colocar. La Criptomoneda PETRO, aparentemente se perfila como un buen mecanismo de ayuda, solo su implementación dirá en el futuro que tanto nos ayudará. Hay propuesta al respecto, dado que debe ser combinada con algo que denomina el "Bolívar Oro", muy interesante los escritos de la persona que ha venido escribiendo sobre ello. Párenle a la propuesta del Sr. Jairo Larotta.3.- La caja Claps, a partir del 01 de marzo del 2018, costará mínimo Bs. 150.000 y llegará cada quince días, a todos los sectores ya organizados. Las ferias del campo soberano llegarán a nivel nacional, en todos los municipios.4.- Ajuste de la gasolina, a partir del 01 de Abril del 2018, pasará a costar mínimo Bs. 500 el litro, es decir, que un tanque de 40 litros de gasolina costaría en Bs. 20.000.5.- Decreto de PARALIZACIÓN DE TODOS LOS AUMENTOS DE PRECIOS EN TODOS LOS RUBROS, de todos los sectores, a partir del 01-01-2018. Nada tiene que ver con la nueva Ley de Inversiones extranjeras.6.- Todos los centros de PRODUCCIÓN del país , tanto públicos como privados, de todos los rubros, serán tomados militarmente, junto con todos los consejos comunales locales, sus dueños y sus trabajadores harán todo lo posible para maximizar la producción, para regularizar la situación en un mínimo de Seis (6) meses. Por ejemplo: se dará prioridad al arroz normal, nada de combinaciones ni de colorantes, nada de productos "Lith", ni nada de productos que busquen salir fuera de las regulaciones; otro ejemplo, nada de Harina de Maíz de arroz, etc.Se harán TRES (3) TURNOS de trabajo, se trabajará de Lunes a Domingo , para lograr la mayor cantidad de producción en un tiempo mínimo de seis (6) meses, y se le garantizará los insumos primarios a todas las empresas, la importación de toda la materia prima la realizará de manera exclusiva y directa el Estado, sin intermediarios, será con la Criptomoneda PETRO o con lo que disponga el Ejecutivo Nacional según la situación financiera más conveniente, ya veremos; se hará la evaluación y estudio pormenorizado de la estructura de costos de cada empresa, para que tengan su ganancia justa, según la ley. Respetando el derecho de sus trabajadores y de sus propietarios y/o dueños legales.7.- Modificación URGENTE de las penalizaciones : Todo aquel que manipule, esconda, trafique, y demás hechos que afecten el normal funcionamiento de nuestro cono monetario, en todo el territorio nacional y hasta donde se tenga competencia legal, por cualquier vía, sea física o por el uso de Internet o las redes sociales ; le será aplicada una pena o sanción mínima, sin derecho a consideración alguna y respetando el derecho a su defensa, de TREINTA (30) AÑOS DE CÁRCEL y sí es Funcionario publico, militar, policía o pertenece a cualquier organismo de seguridad del estado o privado, le será impuesta una pena o sanción mínima de CINCUENTA AÑOS (50) de cárcel. Todo aquel EXTRANJERO que incurra en esos delitos, le serán aplicadas las penas correspondientes y una vez cumplida su pena será DESTARRADO del territorio nacional por LADRÓN, sin ninguna posibilidad de regresar a este territorio de gracias. Así limpiamos la sociedad con vista hacia el futuro.8.- Todas las empresas, negocios o comercias en general que hayan incurrido en USURA o SUPERUSURA, durante el ultimo año 2017; serán intervenidos de manera temporal y según sea el caso, será expropiada por utilidad publica. Igualmente todo EXTRANJERO que haya incurrido en tales delitos, será DESTERRADO de nuestro país, por LADRÓN y no podrá regresar más nunca a Venezuela Dirán que son medidas SEVERAS pero son necesarias si realmente queremos a VENEZUELA y tenemos suficientes Cojones para de una vez por todas hacerle frente a esa guerra que no ha tenido piedad con todo un pueblo. Chávez reitero un día que bastantes cojones hay aquí en Venezuela , pues hagamos todo lo necesario para no dar tregua a la derecha. Todo dentro de la Ley, pero hagamos una contraofensiva que no le de tiempo a la extrema derecha ni a sus payasos del norte a seguir angustiando a nuestro Pueblo. Sincerar los precios de todos los bienes y servicios, es la clave para iniciar el año 2018.Un Productor, un empresario, un comerciante o un bachaquero que se dedica a subir todos los días los precios atenta contra la salud de todo el pueblo y eso debe ser penalizado; no hacen falta las denuncias pues los hechos están a la vista en cada esquina; pero al parecer FALTAN COJONES TODAVÍA. Algunos, muy revolucionarios por cierto, refieren que están esperando que surja otro líder muy humano como Chávez, autentico, pero más agresivo para tomar las acciones de guerra que se deben tomar y respeten realmente a la Revolución Bolivariana; pero saben que eso puede tomar tiempo, que ya no tenemos. Los hijos políticos de Chávez deberán hacer lo imposible por cuidar a toda costa su legado. No subestimen la paciencia de un Pueblo, ni sigamos jugando a la candelita.Independencia y Patria Socialista, Viviremos y Venceremos, estamos en el camino correcto y venciendo, somos muchos.Con Información de