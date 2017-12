/ El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela , Jorge Arreaza , estimó que el año 2018 será determinante para la independencia de todos los venezolanos y venezolanas, frente al constante ataque e injerencia de la derecha internacional escribió en su cuenta @ jaarreaza .En 2017 gobiernos pro imperialistas se activaron contra Venezuela , ante la negligencia y fracasos de sus financiados hijos de la oposición. El Pueblo y su Gobierno se plantaron dignamente ante ataques,sanciones e injerencias. 2018 será año determinante para nuestra independencia- Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30 de diciembre de 2017Foto archivo agencias La denuncia del canciller venezolano resume el reclamo nacional ante las acciones del Gobierno de EEUU, que desde el mandato de Barack Obama continuadas luego por Donald Trump , han atentado contra la constitucionalidad del Estado venezolano.El gobierno estadounidense se ha caracterizado por emitir juicios sobre los asuntos internos de los países del mundo. En el caso de Venezuela , ha mantenido una política hostil desde que el líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez llegó al poder para establecer la revolución socialista que actualmente es liderada por Nicolás Maduro , y cuyo gobierno ha sido blanco de brutales ataques en 2017:El 13 de enero de 2017 la administración del expresidente Obama renovó el Decreto que declara a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad interna del país norteamericano. Los ataques contra la República Bolivariana continuaron con Donald Trump en la presidencia, con la sanción en el mes de febrero por parte del Departamento del Tesoro de EEUU contra el vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El 28 de febrero , una resolución del Senado de EEUU apoyó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para la aplicación frustrada de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela . El 2 de marzo , el subsecretario de narcotráfico de Estados Unidos, William Brownfield, publicó un informe atacando las políticas antidrogas de Venezuela . Al siguiente día, el Departamento de Estado desconoció los avances del país suramericano en términos de garantía de los derechos humanos en su informe de DDHH 2016. En abril , el jefe del Comando Sur de EEUU, Kurt Tidd, declaró que la situación en Venezuela "podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional", hecho que fue denunciado por el Gobierno venezolano como una clara acción injerencista. Durante el mes de julio , el Gobierno estadounidense sancionó a 13 funcionarios, exfuncionarios y militares venezolanos, en un intento por intervenir en la política local e impedir la elección de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Posteriormente, luego de fracasar en el intento de impedir el proceso constituyente, procedieron a sancionar nada menos que al propio presidente Nicolás Maduro . El 11 de agosto , el mandatario estadounidense amenazó directamente a Venezuela , al expresar que tenían "muchas opciones para Venezuela , incluyendo una posible opción militar, si es necesario". Estas declaraciones han sido rechazadas por el Gobierno venezolano y gran parte de la comunidad internacional. El 18 de septiembre, Trump atacó nuevamente a Venezuela durante una cena junto a mandatarios y representantes de Colombia, Panamá, Brasil y Argentina, previo al inicio del 72° Debate General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pidió la “restauración plena de la democracia y las libertades políticas en Venezuela ”, sentado al centro de una mesa ante Michel Temer, presidente de facto de Brasil; los mandatarios Juan Manuel Santos, de Colombia, y Juan Carlos Varela de Panamá; así como también la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. También estaba invitado al encuentro Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, pero desistió de viajar tras la crisis política entre el congreso y la presidencia de su país. El 29 de octubre , EEUU anunció que apoyaba la declaración injerencista del llamado "Grupo de Lima" contra Venezuela , según lo expresó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, a través de un comunicado, en el cual señala que esta declaración adoptada por el bloque en Toronto, Canadá, refleja sus "mismos principios y preocupaciones" sobre la supuesta crisis en el país. El 13 de noviembre , Rusia China y otros países respaldaron a Venezuela y al gobierno de Maduro , rechazando los ataques de EEUU. Desde la ONU, consideran que Venezuela no representa un peligro para la paz y la seguridad internacional y, por tanto, queda fuera del mandato del Consejo de Seguridad El 13 de diciembre , en la Cumbre de los más de 50 países de la Organización de Cooperación Islámica celebrada en Turquía, el Jefe de Estado Nicolás Maduro , como Presidente del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) ratificó su rechazo a decisión arbitraria e inconsulta del Gobierno de EEUU contra Palestina. El 14 de diciembre , el ALBA-TCP renovó el firme respaldo a la Revolución Bolivariana ante los ataques de EEUU y sus gobiernos aliados. El 16 de diciembre, el Gobierno venezolano rechazó comunicado del Departamento de Estado de EEUU que ofreció "ayuda humanitaria" tras la imposición unilateral de sanciones económicas que afectan directamente al pueblo venezolano. "Sorprende que el Gobierno de Estados Unidos esté en condiciones de ofrecer alimentos y otro tipo de ayuda de emergencia a Venezuela cuando no ha podido atender la crisis que dejó en Puerto Rico la reciente temporada de huracanes", recordó el ministro Arreaza. El 20 de diciembre , EEUU amenazó con "congelar" ayuda a países de la ONU que votaran contra su decisión sobre Jerusalén El 21 de diciembre , el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, declaró en el Consejo de Seguridad que EEUU es la principal amenaza contra la humanidad El 22 de diciembre , la ONU aprobó con 128 votos la resolución que rechaza decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel El 23 de diciembre , Cuba ratificó su apoyo a Venezuela ante guerra no convencional impuesta por EEUU Ante esta sistemática agresión fracasada contra el país, y el apoyo de las naciones progresistas del mundo, el Canciller venezolano, en su publicación en la red social, confirmó que el 2018 "será año determinante para nuestra independencia".