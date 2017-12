/ oficiales y oscilantes.¿QUÉ TIPO DE SORPRESAS PUEDEN OCURRIR?Puede ser de distinta naturaleza: política o militar, económica o financiera, ecológica o ambiental, social o comunal, legal, científica o tecnológica, e incluso, de carácter mental o espiritual. Sus causas, a veces, no pueden ser precisadas. Conocemos el efecto pero no las razones que lo originan ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? En ocasiones, se lo achacamos al destino, a la suerte, al azar, a una "maldición o bendición ancestral" y, en muchas otras oportunidades, se lo adjudicamos a un ser superior ­­- e inteligente - e incluso a los poderes de la naturaleza y, por supuesto, muchas de ellas provienen del ser humano y del movimiento e influencia de los astros.LO QUE SORPRENDE A [email protected] ES CONOCIDO POR [email protected] Las sorpresas son situacionales, o relativas, en relación a quien las vive. Lo que es una sorpresa para unas personas, instituciones o países, puede no serlo para otros. Un país sabe, por ejemplo, que invadirá a otro y no lo anuncia y el que será invadido ni se lo imagina o, al menos, no sabe cuándo será. ¿Nos invadirán los EEUU y sus fuerzas aliadas? ¿Cuándo? El por qué y para qué ya lo sabemos. Lo que no tenemos es la certeza si lo hará hoy o mañana. Y tenemos la esperanza de que no lo haga nunca ¿Lo hará? No tenemos la respuesta, aunque existan presunciones y manejemos escenarios.El grado de certeza depende, por ejemplo, del nivel de información y el vínculo o la capacidad de relacionamiento que tenemos con la fuente que las genera. Las sorpresas, están conectadas, de algún modo con las profecías y la ciencia. Algunos seres podemos anticiparnos a ellas a través de: la intuición o la conexión mental/espiritual que tenemos con los desconocido; por el conocimiento racional y científico o por la experiencia práctica y concreta en el ámbito que les corresponde. De allí, el asombro que produce cuando anunciamos una "sorpresa" y llega a ocurrir ¿Por qué el asombro? Porque los demás no se habían imaginado que eso pudiera ocurrir e incluso, aunque nos conocen y le decimos lo que pudiera ocurrir, no nos creen. Y al ocurrir se "mueren" de la risa. Como cuando anuncié que sacaríamos un poco más de 8 millones de votos para elegir a nuestros constituyentes para la Asamblea Nacional Constituyente.Ver: "Sumen uno, dos, tres…millones de votos más" (30/07/2017)www.aporrea.org/actualidad/a250093.htmlQue luego explique, en otro artículo : "¿Cómo supe los resultados antes de que los anunciara el CNE? (03/08/2017)www.aporrea.org/actualidad/a250311.htmlPor eso luego nos carcajeamos, porque es como en los chistes: nos reímos porque esperábamos otro desenlace del cuento que nos narran y el final nos agarra de sorpresa; nos habíamos imaginado mentalmente otra cosa. Siempre nos estamos imaginando que va a ocurrir algo y cuando ocurre lo inesperado, la forma natural es destornillarnos de la risa: si somos personas sanas física, mental y espiritualmente. [email protected] se echan a llorar. Claro está, depende si el desenlace es favorable o desfavorable. La muerte de un familiar nos puede agarrar por sorpresa y somos capaces de llorar a "moco tendido", es lo normal y lo sano. Salvo que desde hace tiempo alguien esté esperando esa "sorpresa" para obtener una buena herencia y es capaz que salga hasta a celebrar la muerte de ese familiar. Se han visto casos, como suelo escuchar entre los campesinos con los que comparto.Por eso, toda sorpresa es situacional. Para algunos es una convicción porque están "dateados" o son los que las generan.¿ES POSBLE SABER QUÉ SOPRESAS OCURRIRÁN MAÑANA?A pesar de todas estas limitaciones y dificultades, para conocer con antelación que sorpresas pueden ocurrir y el impacto que pueden tener, existe la posibilidad de especular, imaginar y atrevernos a hacer un "torbellino o tormenta de ideas" acerca de las "posibles" sorpresas que pudieran manifestarse en la realidad para el 2018. Al menos, con algún margen de cercanía. Con toda seguridad, la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de dar en el blanco. Ciertamente, existen sorpresas imaginables y sorpresas que son completamente inimaginables. De allí su misterio y el interés que despierta en quienes tenemos la curiosidad, a veces morbosa, de conocer que nos depara el futuro y cuáles serán sus implicaciones.En este contexto, epistémico-gnoseológico-conceptual-mental-espiritual, es que nos vamos a atrever a recordar aquellas "sorpresas" que se dieron en el año 2017, que culminará mañana y, sobre todo, nos vamos a aventurar a referirnos a las sorpresas que pudieran presentarse en el año que recién comienza, en unos días: el 2018. Dicho esto:¿QUÉ SORPRESAS NOS TIENE RESERVADAS MADURO HOY?La población está a la expectativa de una o varias sorpresas que se comprometió anunciar, según he escuchado, – no me consta – el Presidente Maduro , antes de finalizar el año, después de Navidad. Es decir, entre hoy y mañana ¿O acaso ya lo hizo y no me he percatado?¿Será hoy, mañana o pasado mañana? ¿Será el cierre de la Frontera como especulan en el Táchira? ¿Tendrá que ver con el Carné de la Patria? ¿Habrá un nuevo aumento de sueldos y salarios a comienzo de año?¿Renunciará a la Presidencia para lanzarse, como candidato Presidencial, de una vez por todas o se irá para evitar que haya una "explosión social" como dicen [email protected] ? ¿Habrá adelanto de elecciones presidenciales? Bueno, esto último – ya lo sabemos – lo decide es la ANC. Y lo puede hacer en cualquier momento. ¿Acaso nos anunciará cuáles serán los resultados del diálogo en República Dominicana el 31/12/2017? ¿Habrá completa normalidad y paz social en el 2018? ¿Podremos controlar la hiperinflación o la acelerada y descontrolada inflación? ¿Lograremos bajar los precios y mantenerlos en un banda o precio justo que sea respetado por todos? ¿Tendremos un nivel y una calidad de vida adecuada?Por cierto, dependiendo de los resultados de ese diálogo (que he insistido, hasta la saciedad, que debió y debería ser un triálogo) ¿Quién quita que pudieran realizarse, las elecciones, en el primer trimestre del 2018? ¿Se atreverá Maduro ? ¿Lo favorecerá hacerlo en diciembre de 2018? ¿Nos aguantaremos hasta allá? y ¿Para qué mantenerse en el poder sino logramos resolver los problemas de l población, especialmente la más humilde y necesitada? ¿El poder por el poder en sí mismo?LA SEÑORA CARMEN, DE SIBERIA, ME PUSO A PENSARHace dos días, la Sra. Carmen – una abuelita ultrachavista que vive en Siberia, en la Cuchilla, vía Pregonero, quien siempre generosa nos tiene en sus oraciones – me sorprendió preguntándome:–¿Qué sorpresa nos dará Maduro ? ¿Hugo, no será que aún está vivo tu tocayo Chávez y va a aparecer para poner orden y a cada quien en su sitio? ¿Será que aún sigue vivo Chávez y nos lo ocultaron? ¿Habrá resucitado Chávez?–A lo mejor, para que no estén "peleando" entre ellos por quien tienen la propiedad o la patente del "legado" de Chávez, le agregué yo. ¡Todo es posible!: le respondí, luego de unas cuantas carcajadas compartidas.Al terminar de conversar con ella, decidí escribir este artículo que es un adelanto de otros – sobre el mismo tema – por venir¿Qué "conexión misteriosa" tengo que la mayoría de las veces logro acertar y dar en el blanco de la diana? ¿Casualidad o causalidad? Vaya usted a saber. Lo cierto es que hay quienes temen lo que pueda decir porque, generalmente, los anuncios son aciertos. Y, ya lo he dicho: no soy brujo, ni pitonizo y menos profeta ¡Sólo soy el que soy! ¿Auténtico?2017 FUE UN AÑO DE SORPRESAS: ¿QUÉ SORPRESAS NOS TRAERÁ EL 2018? ¿SERÁN FAVORABLES O DESFAVORABLES?Este año, que está culminando, ha sido un año pleno de sorpresas como lo habíamos intuido, y anunciado, en nuestro artículo publicado a fin del año pasado (2016), intitulado: "Profecías para Venezuela : más allá del 2017" ( 2) que salió publicado el 28/12/2016.(2)Ver: www.aporrea.org/actualidad/a239190.htmlA mediados de año, y en medio de un ambiente conflictivo, violento y pleno de incertidumbres, nos atrevimos a especular posibles sorpresas, por venir, en: "Sorpresas que vienen antes del 30 de Julio y más allá" (3) publicado el 01/07/2017 – en el que conceptualizamos y teorizamos sobre las sorpresas y sus diferentes tipos – , a partir de un torbellino de interrogantes que nos permitió explorar potenciales sorpresas que pudieran surgir.En ese artículo nos preguntábamos si pudieran llegar a ser [email protected] presidenciales: Miguel Rodríguez Torres, Luis Ortega Díaz, Lorenzo Mendoza e incluso, nos preguntábamos, en caso de que no fuera Maduro , si pudiera ser Diosdado Cabello y, más adelante creo que en otro artículo sobre la ANC, nos interrogamos sobre Delcy Rodríguez, como posibles [email protected] en el campo Chavista. También nos interrogábamos sobre Manuel Rosales del lado de la oposición. [email protected] está [email protected] Confieso que, hasta ese momento, no habíamos pensado que pudiera aspirar Rafael Ramírez Carreño ¡Fuimos sorprendidos! Es más, aún dudamos que se lance, a pesar de sus declaraciones ¿Por qué? Muy sencillo: una cosa son los deseos y otra, las reales posibilidades. El tiempo lo dirá. Insistimos: todo es posible. Cualquier cosa puede pasar. Incluso que se inicie la tan mentada III Guerra mundial, que parece ya la IV.(3)Ver: www.aporrea.org/ideologia/a248512.htmlLuego consideramos varias posibilidades, nuevamente, en nuestro artículo: "Siga adelante, señor Presidente: ¡Sorpréndanos!" (4), publicado el 13/07/2017. Donde invitamos al Presidente Maduro a seguir dándonos sus sorpresas y aprovechamos para hacerle algunas recomendaciones..(4)Ver: www.aporrea.org/actualidad/a249099.htmlAllí, después de hacer algunos comentarios sobre la política cambiaria, el funcionamiento del BCV, hice esta ingenua pregunta, que aún me la hago: ¿Por qué no nos da la sorpresita de meter preso a (Nelson) Merentes para que continúe la limpieza de incapaces y corruptos? Creo que hizo mucho daño en el BCV, en la definición de la política cambiaria y, si no se investiga y se "tapa" o se le "echa tierrita", nunca lo sabremos.Merentes, Giordani y Ramírez, deberían explicarnos muchas cosas que no entendemos de lo que pasó en la economía, en el período en el que estuvieron, si era que sabían tanto: ¿Le mintieron al Presidente Chávez? ¿Hacían lo que decía Chávez a pesar de estar en desacuerdo? ¿No se coordinaban entre ellos y se la pasaban viendo cuál jalaba más mecate a la hamaca de Chávez? ¿No sabían lo que estaban haciendo? o ¿todas juntas?En ese mismo artículo, hice referencia a la sorpresa que pensaba nos había dado Maduro al respaldar y acatar la decisión del TSJ, de darle "casa por cárcel" a Leopoldo López. Aunque, como reconoció luego Maduro , él no influyó en la toma de decisiones.Y así lo expresó de manera tajante:"Jamás moví ni un dedo porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público, tengo moral, carajo, para decirlo porque yo soy un presidente de moral, de ética y no tengo rabo de paja con nada ni con nadie …" Refiriéndose a la ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.ALGUNAS SORPRESAS Y SORPRESITAS DEL 2017Veamos algunas de los hechos que nos sorprendieron este año:El vaivén y la permanencia del billete de 100 y las piruetas y amenazas incumplidas del cono monetario; los inesperados cambios del gabinete ministerial; los enfrentamientos con el ejecutivo, el TSJ y el poder moral y la posterior huida al exterior de la Ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz y su esposo, el Diputado Germán Ferrer; el sobre vuelo y desaparición del helicóptero sobre el TSJ recordándonos el artículo 350 de la CRBV; la destitución de Diputados por parte del TSJ; El "Show" protagonizado entre el Diputado y Presidente de la AN, Julio Borges y el Coronel Lugo Armas en la AN; El anuncio del Presidente Nicolás Maduro , el 01 de Mayo, para convocar a la ANC y los "sorpresivos" y contundentes resultados electorales para elegir los constituyentes (30J), las gobernaciones (15 Oct) y las Alcaldías (10D) en las que ganó el chavismo de rabo alzado después de haber sido derrotado en diciembre de 2015; los anuncios presidenciales vinculados al carné de la patria y a la convocatoria de la ANC el 01 de mayo; las medidas de aprehensión en contra de dos ex Ministros y ex Presidentes, así como de altos gerentes y directivos, de PDVSA; el anuncio de la "criptomoneda" o el "cripto activo": PETRO. Las críticas públicas y el anunció del ex embajador en la ONU, Rafael Ramírez Carreño, de auto-proponerse como potencial candidato presidencial; la realización de nuevas elecciones en el estado Zulia para elegir al Gobernador producto de la sorpresiva decisión de Juan Pablo Guanipa de no juramentarse ante la ANC; el ofrecimiento no cumplido del combo navideño y, en especial, de los perniles para la gran mayoría de la población e incluso el que Nicolás Maduro siga como Presidente a pesar de las guarimbas, la violencia, la guerra económica y mediática, la injerencia extranjera y la actitud apátrida de líderes de oposición y de la traición de supuestos " [email protected] " y "chavistas"…Fueron, entre otras, algunas "sorpresas" que agarraron desprevenida a la opinión pública nacional.LAS SORPRESAS QUE NOS DEPARA EL 2018Ya lo dije antes: las sorpresas, están íntimamente relacionadas con las profecías, en cuanto que ambas se refieren a hechos , eventos, sucesos, circunstancias, acontecimientos o situaciones por ocurrir. Aunque en realidad ya ocurrieron y no los recordamos o están ocurriendo y no lo sabemos. Es la historia del tiempo y la teoría del todo, de las que nos habla Hacwking y el eterno presente del que nos habla Kryon. Tal vez, no me sepa explicar y es mejor, para [email protected] de ustedes, que así sea.Sólo voy a mantenerles en expectativa, hasta mañana, cuando publique el último artículo de este año ¡Si Dios quiere!:PROFECÍAS: BALANCE 2017 Y MÁS ALLÁ DEL 2018Sólo me voy a permitir adelantar una profecía, pronóstico, certeza, deseo, aspiración, seguridad, advertencia, predicción, convicción, pensamiento…EL 2018 SERÁ LO QUE NOSOTROS QUERAMOS QUE SEA Y PASARÁ LO QUE NOSOTROS QUERAMOS QUE OCURRA – como seres espirituales superiores y como colectivo integral e integrado, no como individualidades – AUNQUE NO [email protected] COINCIDAMOS EN LO MISMO EN FORMA INDIVIDUAL:EL FUTURO SERÁ, COMO EN LA FÍSICA, LA RESULTANTE DE LAS FUERZAS FÍSICAS, MENTALES Y ESPIRITUALES.Si la resultante es negativa, así será. Si es positiva, no lo duden, así será. Si se equilibran las fuerzas: No pasará ni una cosa ni otra.SOMOS LOS VERDADEROS CONSTRUCTORES DE NUESTRO DESTINO. SOMOS LOS VERDADEROS CONSTRUCTORES DE NUESTRO DESTINO. ATRAEMOS A NUESTRAS VIDAS, AL PAÍS Y AL MUNDO, LO QUE CON ÍNTIMA Y PROFUNDA CONVICCIÓN Y SENTIMIENTO PENSAMOS, DESEAMOS Y HACEMOS.¡Hasta mañana!