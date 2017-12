/ Todos los tramites relacionados con la Misión Transporte, programa del Gobierno Nacional para atender al sector transportista del país, son gratuitos y no requieren de gestores o intermediarios, recordó el Ministerio de Transporte mediante un comunicado.A través de su usuario en Twitter, el ente ministerial llamó al pueblo venezolano a evitar las prácticas fraudulentas que se hacen algunos individuos para estafar al pueblo.Atención Pueblo Venezolano. Hemos recibido varias denuncias de supuestas llamadas telefónicas para ventas de vehículos , desmentimos y hacemos un llamado a no caer en estas estafas pic.twitter.com/zK5HEtzAki- Ministerio de Transporte (@TransporteGobVe) 30 de diciembre de 2017A continuación el texto íntegro:ComunicadoAnte el importante número de quejas sobre el intento de estafa para la adjudicación o venta fraudulenta de vehículos (taxis, autobuses, motos ), venta de planillas y solicitudes de adquisición por parte de personas inescrupulosas ajenas a nuestra institución, la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) informa al pueblo venezolano que no existen personas naturales, jurídicas, asociaciones civiles o gremiales que sirvan de intermediarios, representantes o gestores, actuando en nombre de la Misión Transporte del Ministerio del Poder Popular para el Transporte o de esta Fundación, ya que somos los únicos autorizados para llevar adelante la Misión Transporte directamente en nuestras oficinas.Se alerta al pueblo venezolano que todos los trámites inherentes a la Misión Transporte son gratuitos y no requieren de gestores o intermediarios.Evitar caer en estas prácticas fortalece la moral y combate la corrupción.Con información de AVNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi