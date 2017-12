/ htPEDojOwfbseqfIKQpz1sy9OfQVU7ZZH9YXekStOSDuBIeeUJVy1Ug4Q0pH7qD16NvrtxWg5LHj2wxR7G4UJyvwv5LIA" style="border: none; transform: rotate(0.00rad); -webkit-transform: rotate(0.00rad);" width="589" />1 Euro = 7,7912 Yuanes chinos = 1,19426 Dólares americanos (28-12-2017)Un señor se dirigió a una aldea donde nunca había estado antes y ofreció a sus habitantes 100 euros por cada burro que le vendieran.Buena parte de la población le vendió sus animales.Al día siguiente volvió y ofreció mejor precio, 150 euros por cada burrito, y otro tanto de la población vendió los suyos.Y a continuación ofreció 300 euros y el resto de la gente vendió los últimos burros. Al ver que no había más animales, ofreció 500 euros por cada burrito, dando a entender que los compraría a la semana siguiente, y se marchó.Al día siguiente mandó a su ayudante con los burros que compró a la misma aldea para que ofreciera los burros a 400 euros cada uno. Ante la posible ganancia a la semana siguiente, todos los aldeanos compraron sus burros a 400 euros, y quien no tenía el dinero lo pidió prestado. De hecho, compraron todos los burros de la comarca.Como era de esperar, este ayudante desapareció, igual que el señor, y nunca más aparecieron.Resultado:La aldea quedó llena de burros y endeudados.Hasta aquí lo que contó el asesor. Veamos lo que pasó después:Los que habían pedido prestado, al no vender los burros, no pudieron pagar el préstamo.Quienes habían prestado dinero se quejaron al municipio diciendo que si no cobraban, se arruinarían ellos; entonces no podrían seguir prestando y se arruinaría todo el pueblo.Para que los prestamistas no se arruinaran, el Alcalde, en vez de dar dinero a la gente del pueblo para pagar las deudas, se lo dio a los propios prestamistas. Pero estos, ya cobrada gran parte del dinero, sin embargo, no perdonaron las deudas a los del pueblo, que siguió igual de endeudado.El Alcalde dilapidó el presupuesto del Municipio, el cual quedó también endeudado. Entonces pide dinero a otros municipios; pero estos le dicen que no pueden ayudarle porque, como está en la ruina, no podrán cobrar después lo que le presten.El resultado:Los listos del principio, forrados. Los prestamistas, con sus ganancias resueltas y un montón de gente a la que seguirán cobrando lo que les prestaron más los intereses, incluso adueñándose de los ya devaluados burros con los que nunca llegarán a cubrir toda la deuda. Mucha gente arruinada y sin burro para toda la vida. El Municipio igualmente arruinado.Resultado ¿ final?:para solucionar todo esto y salvar a todo el pueblo, el Municipio bajó el sueldo a sus funcionarios.Referencias:1.- https://peru21.pe/opinion/carlos-parodi-crisis-financiera-2351512.- http://www.aulalibre.es/spip.php?article207Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi