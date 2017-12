/ Identificamos equivocadamente nuestros enemigos.2.- Hacemos análisis simplistas sobre el drama.3.- No tenemos humildad para reconocer nuestros errores.He visto como en filas del chavismo señalan con el dedo acusador a Maduro , incluso ya hablan que no debe ser candidato; luego se continúa bajando en la cascada de culpables. Es así como se señalan Ministros, a la ANC, Gobernadores, alcaldes, concejales, jefes de UBCh, etc… Claro que la actuación de los actores políticos influye en agravar la crisis, pero de allí a colocarlos al mismo nivel de nuestros enemigos potenciales es una verdadera irracionalidad que nos diluye en no interpretar la esencia central del problema. Por ejemplo, soy un duro crítico de la actuación de la ANC, creo que quedaron atrapados en la discusión política y relegaron el tema económico a un segundo plano, critico que al gobierno le ha faltado bolas para meter preso a Lorenzo Mendoza y sus bachaqueros de cuello blanco, pero de la crítica a señalarlos como culpables de la guerra económica, largo es el paso. ¿Cómo puedo comparar en grado de culpa al criminal Santos con un jefe de UBCh que se robó una caja de clap? Eso es hacer un análisis simplista del drama, aunque los dos sean culpables, pero en diferentes contextos.Ahora bien, el asunto final que quiero tocar es el de la humildad, por falta de ésta y de claridad política nos pusimos a pelear entre nosotros, las direcciones estatales del PSUV con los equipos municipales, los gobernadores con los legisladores, los alcaldes con los concejales, las UBCh con el poder popular; vemos fantasmas dónde no los hay, inventamos enemigos, destrozamos a quién opina distinto; en esa vaina hemos perdido tiempo, tamaña estupidez teniendo tan poderosos enemigos de quien ocuparnos. Esas nimiedades se fueron convirtiendo en problemas estructurales, caímos en la trampa de la derecha, nos pusieron a darnos garrotazos, la consecuencia es que hoy ronda en el PSUV el individualismo, el grupismo, el sectarismo. Camaradas que otrora ostentaron el poder y gobernaron en cogollos hoy exigen democracia interna, que todo sea dentro del partido dicen, otros pretenden construir desde sus grupos figuras suprapartido, algunos más descarados se rasgan las vestiduras interpretando el dolor de los descamisados, pero nunca se bajaron de una camioneta con vidrios ahumados a olerle el alma al pueblo, eran controladores aéreos, querían controlar hasta el aire que respiraba la militancia, antes lo manejaban todo, tenían mas de 10 responsabilidades bajo su cargo, no soltaban nada; pero hay que pasar la página, apostar por liderazgos colectivos, insiste Jehyson Guzmán, y construir definitivanente sin prejuicios la unidad, la lucha, la batalla y la victoria que tanto necesitamos.LA ESPERANZA: superar la desesperanza es una inaplazable, indelegable y obligatoria tarea. Todos debemos ocuparnos en inventar acciones para colocar alimentos en las manos del pueblo, cada municipio debe crear su fondo soberano de alimentos, legislar para controlar el gas y la gasolina, es urgente. Ir durísimo tras los especuladores es un asunto ético.¡Por Dios, que las pequeñeces nos suelten, las intrigas nos desamarren! Nos esperan grandes batallas, pasemos la página de los remordimientos, allí está la mirada de Chávez y la esperanza de un pueblo. La tarea es vencer, vencer y vencer, que el año 2018 nos encuentre abrazados en la esperanza y la unidad. Maduro nos va a sorprender en enero con nuevas acciones en la política monetaria, mi olfato político me intuye que la petromoneda impactará positivamente en nuestra economía. Así será.¡Feliz año nuevo hermanos y hermanas!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi