Interrogado sobre el receso vacacional de la dirigencia política de oposición, el diputado Luis Barragán de Vente Venezuela manifestó su malestar al considerar extremadamente grave la situación del país: "En efecto, un receso tan prolongado resulta absolutamente injustificado y contraproducente, pues, no sin respetar la profunda significación espiritual de las fechas, dedicándole el tiempo necesario a la familia, la grave y alarmante agudización de la crisis social y económica obliga a una permanente evaluación y adopción de algunas iniciativas importantes. Por ello, a Fracción Parlamentaria 16 de Julio, se ha declarado en sesión permanente y, agotando todas las posibilidades que ofrecen los medios tecnológicos, seguimos muy de cerca los acontecimientos".Agregó: "Es una triste fanfarronada la del consabido caso de los perniles que permite constatar cuán grande es el cinismo y desparpajo de una dictadura saciada y socarrona. Sin embargo, reparemos en una lamentable circunstancia: somos víctimas de una intensa campaña de terrorismo psicológico que pretende confundir a víctimas y victimarios, pero que no logra ni logrará ocultar el profundo y masivo descontento popular que se expresa de mil maneras, no dejándose intimidar por el opresor".Al preguntarle sobre la posición que asumirá la Fracción 16-JULIO el venidero 5 de enero, con motivo de la selección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, manifestó: "Proseguimos con las consultas necesarias, aunque nuestra prioridad es la de preservar y desarrollar a la AN como una legítima herramienta ciudadana frente a la dictadura, sin consentir el reconocimiento directo e indirecto de la tal constituyente. No aceptaremos que se entregue la AN en bandeja de plata ni de barro , como un trofeo para el dictador".