/ Los ciudadanos afirman que el costo es asequible pero no está entre las prioridades de las familiasLas tradicionales uvas de fin de año aparecieron en algunos comercios y puestos informales en precios accesibles según los compradores, sin embargo, los comerciantes están preocupados porque las ventas no son tan buenas como años anteriores. Los vendedores afirman que la baja asistencia de personas en las calles del centro Maracay no genera grandes expectativas para aumentar la demanda.El precio de las uvas es de Bs 150.000 el kilo, mientras que el valor del producto por caja que ofrece el productor a vendedores particulares de Bs 400.000. En el caso de la presentación en kilo es un costo que para las personas no es excesivo, aunque muchos no tienen entre sus prioridades la compra de esta tradicional fruta.Los comerciantes dejaron claro que tomaron sus previsiones y herramientas de pago como la cancelación electrónica por punto de venta, a pesar de eso no cambió el margen de ganancia para este fin de año. "Primera vez que el centro lo veo así de vacío", enfatizó unas de las señoras que tiene un puesto donde expende las uvas.Vale destacar que todos los trabajadores informales se mostraron esperanzados de poder vender todos sus productos y que la inversión que hicieron para comprar las uvas no sea en. Las acostumbradas uvas importadas no se observaron en los expendios, sino la criolla.