La mayoría de los comercios no abrieron ayer en vista de las pocas en ventas y las pérdidas que genera la baja demandaComerciantes del centro de Maracay reportaron con sorpresa y cierta inquietud el poco movimiento comercial que se registró en horas de la mañana de ayer. Según algunos testimonios era primera vez que una realidad como esa se vivía en esas calles en las que por general en estas fechas "no cabía ni un alma".A primeras horas se constató que más de 50% de las tiendas se mantuvieron cerradas mientras que los negocios que decidieron abrir afirmaron que estaban a la expectativa de cumplir con las ganancias mínimas para el día. Por su parte, los vendedores informales agregaron que no sentían alegría en el ambiente como en años anteriores."No hay la misma cantidad de personas que podía verse antes para la fecha", así lo aseguró Jesús Díaz, transeúnte, y además afirmó que las personas no tienen suficiente dinero para cubrir la necesidad. Otro de los transeúntes aseveró los problemas económicos afectaron a los ciudadanos que esperaban tener unas navidades felices. Las personas tienen esperanza en que las cosas van a cambiar por el bien del país, aunque para muchos todo se pondrá más difícil.