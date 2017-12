/ Las recetas venezolanas han perdido su tradición por varios factores según los expertos, en ellas influye la difícil situación económica que vive el país y la llegada de nuevas culturas y saboresLa dulcería venezolana tiene ciertas peculiaridades de acuerdo con estaciones del año, además de sus diferencias entre regiones que hacen autóctono de esos lugares el saber de cada postre típico. En estas fechas decembrinas la variedad es amplia, aunque dependerá del estado y sus costumbres culinarias. Así como el venezolano está acostumbrado a hacer las hallacas, carnes rellenas, ensalada de gallina y el típico pan de jamón, también podemos mencionar postres como dulce de lechosa.Las tradiciones en cuanto a postres se han mantenido gracias al esfuerzo de varias generaciones que promueven y se abocan no solo a realizar estos deliciosos dulces, sino a educar a las futuras generaciones para que logren mantener las costumbres. El dulce de lechosa, el cabello de ángel, los alfajores, besos de coco, suspiros, polvorosas, paledonias, papitas de leche, piñonates, conservas, el dulce llamado "María Luisa", toronjas, buñuelos, rosquitas, panquecitos, aliados, torrejas, majarete y las tortas criollas de auyama, plátano, cambur, yuca, piña, papelón con limón, chicha, carato y otros, son parte de los destacados platos que pueden conseguirse en esta época decembrina."Es fácil reconocer la venezolanidad que existe en cada plato", así lo afirmó Manuel García, chef apasionado por el área de los dulces, quien además agregó que a pesar de la gran variedad de postres que se pueden hacer en navidad provenientes de otros lugares y culturas, son pocos los que superan el sabor de los hechos en Venezuela , que hacen rememorar los viejos tiempos y las costumbres del país.La Venezuela de hoy"Es grato mencionar y recodar toda la variedad de sabores que se pueden probar en esta época del año, pero genera nostalgia no poder llevar a cabo varias de estas recetas por la dificultad económica que vive el país", así lo hizo saber el chef García.Vale destacar que muchas de las costumbres también han perdido vigencia por la llegada de nuevos sabores que dejan a un lado los sabores tradicionales de las cocinas venezolanas, según aseguró el experto, aunque también han surgido nuevos cambios en las recetas que desde su punto de vista han mejorado la calidad de los postres, pero que aún así no desplazan las creaciones de nuestros antecesores, recetas que forman parte de la historia de la nación.Municipios y tradicionesEn varios casos se pueden observar que hay lugares donde se pueden encontrar características bien definidas de acuerdo a sus costumbres, uno de esos casos es el pueblo de Chuao, famoso por su cacao, uno de los más finos del mundo y apreciados por los grandes amantes del chocolate a escala internacional. Este fruto típico del pueblo ubicado en la costa aragüeña lo utilizan para preparar los postres más exquisitos, las amas de casa elaboran bombones artesanales, helados, quesillos y tortas del fruto.El municipio Libertador, pionero en la elaboración de dulcería criolla, es una localidad donde se degustan los deliciosos dulces tradicionales de diferentes regiones del país, tal es el caso del emblemático "Pan de Horno" indígena, patrimonio cultural de esta jurisdicción y que rememora aquel que comenzó a ser elaborado por las manos de Carmela Vera por los años de 1910, cuando las calles de Palo Negro apenas eran trazadas y comenzaba el urbanismo y el naciente caserío.La tradicional torta negra es famosa por elaborarse solo en época decembrina como parte de los festejos navideños, su sabor es maravilloso y mientras más tiempo lleven maceradas las frutas que la componen mejor será su sabor.Pedro GarcíaFoto CortesíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi