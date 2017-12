/ Como todos los años, siempre hay un modelo que marque la pauta y se convierta en tendencia, a continuación te presentamos lo que será más preferido en cuanto a colores y moda se trata:El color del año: para el 2018 ya está el color definido y es nada menos que el ultra violet (ultra violeta) este color expresa inconformismo, lo no convencional, la experimentación… Lo escogieron 40 expertos, que cruzan información procedente de todas las áreas: economía, política, sociología, arte, dibujo, historia, diseño.Corte de cabello: en el 2018 marcará tendencia en las jóvenes por los inusuales cortes de cabello que a pesar de ser muy diferentes ya muchas recibirán el año con este nuevo look. Se trata de uno muy corto más arriba de los hombros y si de tintes se trata seguirá muy en tendencia el famoso balayage y el platinado tanto en hombre como mujer es.Estilo de maquillaje: este año que está por entrar lel maquillaje para las chicas no pasará por desapercibido, ya que además del color ultra violeta que lo veremos no solo en las sombras para ojos , sino también en los labios como color mate; el maquillaje ahumado seguirá siendo lo más utilizado.EPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi