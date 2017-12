/ A pesar de no ser costumbres propias del país, el venezolano las ha adoptado con la esperanza de que sus deseos de prosperidad puedan verse cumplidosAdemás de mantenerse fieles a las tradiciones gastronómicas habituales en Venezuela como las hallacas, el pan de jamón y el pernil, los venezolanos están acostumbrados a cumplir con ciertos rituales durante la víspera de Año Nuevo con el objetivo de atraer gracias y bondades para amigos y familiares, y lograr que los deseos y expectativas para el siguiente año se cumplan.Es importante resaltar que la celebración de Año Nuevo no siempre fue el primero de enero, sino que esta costumbre se remonta alrededor del año 2000 AC, en la antigua Babilonia, donde se festejaba a finales de marzo, puesto que terminaba el invierno y comenzaba la primavera, lo que para sus pueblos significaba el inicio de la nueva temporada de floración de los árboles y crecimiento de los cultivos. En el año 153 AC fue modificada por el senado romano, que determinó que se conmemoraría al año nuevo el primero de enero.AGARRE LA MALETAEn la actualidad, las diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo crearon tradiciones y variadas formas de recibir el nuevo año que han sido adoptadas en Latinoamérica como propias. En el caso de Venezuela , salir a la calle con las maletas al momento de escuchar las campanadas de medianoche se ha convertido en algo tan común que ya no sorprende ver a una gran cantidad de personas deseosas por tener un año lleno de viajes a lugares y destinos desconocidos.AL SON DE LAS CAMPANASLa tradición de las 12 uvas, la cual nació en España a comienzos del siglo XIX, se debió a que hubo una gran cosecha de uvas en Alicante y Murcia. Simboliza 12 deseos que deben pedirse a medida que se van comiendo el fruto para que se cumplan durante todo el año siguiente.ENTRE AMARILLO Y ROJOEntre otras de las creencias de Año Nuevo, se encuentra la de utilizar ropa interior amarilla para atraer la buena suerte y, aunque en algunos países de Latinoamérica se dice que estas prendas deben ser regaladas para que realmente se cumpla, no en todos los lugares donde llevan a cabo esta tradición consideran necesario que deba tratarse de un regalo.Sin embargo, no solo amarillo es lo que luce en la ropa íntima. Si lo que se desea es encontrar a la llamada "media naranja" en algún momento del año pronto a comenzar, lo recomendado es utilizar las prendas de color rojo. Otras tradiciones afirman que dar el primer abrazo del año el 1ro de enero a alguien del sexo opuesto también puede ayudar a encontrar el amor.PARA LA PROSPERIDADLas lentejas son un símbolo de riqueza y prosperidad, por eso es un alimento que se procura esté en la mesa de Fin de Año. Se cree que si comes muchas de estas legumbres los últimos días de 2017, los meses venideros llegarán cargados de abundancia y dinero.A pesar de no ser herencias culturales, estas costumbres fueron adoptadas con el correr de los años por algunos venezolanos que fielmente las siguen con la esperanza de que sus deseos de prosperidad, paz y salud se cumplan tanto para ellos como para sus seres queridos, a la vez que los distrae de la situación del país que se encuentra en un constante cambio. Más de uno llega a tomarlo como algo trivial durante el final del año solo a modo de diversión y otros se aferran realmente a la idea de que las cosas pueden cambiar gracias al apego a estas costumbres.Sin duda que los venezolanos son bastante creativos en cuanto a nuevas maneras de dejar atrás al año viejo, pero lo que nunca puede faltar es el hecho de compartir con la familia y las personas más importantes en la vida, porque esa es la mejor forma de iniciar un nuevo año con actitud positiva.La unión familiar es la tradición que no debe dejar de cumplirse en estas fechasLas uvas simbolizan doce deseos de Año NuevoAdriana CastellanoFoto CortesíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi