/ Las irregularidades en la distribución del gas afecta de manera directa a los habitantes de varios sectores de la ciudadLas distribuidoras de gas presentan irregularidades en la repartición del productos doméstico a las comunidades necesitadas del servicio, según denunciaron habitantes de los diferentes sectores de Maracay. Uno de los representantes afirmó que el problema proviene desde los principales centros de llenado donde existen inconvenientes para dar salida a los cilindros.Los vecinos de las comunidades visitadas como La Barraca afirmaron que les preocupa la situación porque no consiguen bombonas llenas y algunos no tienen gas siquiera para hacer la cena de fin de año. La compra regular del producto se realiza cada 15 días o de manera mensual, según los testimonios de los afectados.Otra de las preocupaciones que tiene la comunidad es la reventa de las bombonas llenas, "ya que se aprovechan de la necesidad de las personas, que desean comprar este bien al precio que lo consigan", aseguró una ama de casa que no quiso ser identificada. El precio puede llegar a superar los Bs 30.000, dependiendo de quién revenda el cilindro.PGFotos: CBCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi