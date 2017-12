/ Roger Federer of Switzerland celebrates after defeating Juan Martin del Potro of Argentina in their men's semifinals match in the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center in Shanghai, China , Saturday, Oct. 14, 2017. (AP Photo/Andy Wong) El suizo Roger Federer, número 2 mundial, dio inicio a su temporada de 2018 este sábado, con una victoria sólida ante el japonés Yuichi Sugita (N.69) por 6-4, 6-3 en la Copa Hopman, la competición por equipos mixtos que se disputa en Perth (Australia).Mientras que sus principales rivales (Rafael Nadal, Novak Djokovic o incluso Andy Murray) empezarán el año con algún tipo de secuelas de lesiones que sufrieron en 2017, Federer parece en forma y dio el primer punto a Suiza en su duelo de la primera jornada de la Hopman contra Japón.Federer volverá a jugar este sábado, para disputar el choque de dobles mixtos en compañía de su compatriota Belinda Bencic.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi