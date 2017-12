/ Aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro intentó importar pernil procedente de Colombia, los pedidos no llegaron a Venezuela debido a que sus funcionarios no completaron los trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para poder movilizar la mercancía. El NacionalNatasha Avendaño, directora del Dian, desmintió que su país protagonizara un boicot contra el gobierno venezolano, como acusó Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana, quien los acusó de retener 2.200 toneladas de pernil."Tenemos reglas claras sobre cómo realizar exportaciones. Únicamente recibimos una consulta informal en Cúcuta para informarles cómo funcionan los trámites pero nunca se hizo una petición formal", explicó Avendaño en declaraciones a Mañanas Blu.Empresa de Portugal asegura que Venezuela no pagó cargamento de pernilMás temprano el gobierno de Portugal explicó que no despacha pernil sino que lo hacen empresas instaladas en su territorio, donde alegaron aplican economía de libre mercado, por lo que también refutaron al propio Maduro , quien los culpó de que no hubiera pernil en Venezuela a propósito de las fiestas de Navidad.Caracas, Portuguesa, Sucre, Cojedes, Bolívar y Vargas son algunos de los estados donde se han producido protestas por escasez de pernil y bolsas del CLAP en los últimos días. Habitantes denunciaron que les prometieron ambos beneficios por votar a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones municipales del 10 de diciembre.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi