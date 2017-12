/ La sociedad venezolana debe unirse para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro del poder en 2018, exhortó Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. El Nacional"Nos debatimos entre ser expatriados o recuperar al país. No permitamos que nos arrebaten el lugar que amamos como lo hicieron con Navidad (…) vamos a organizarnos en todos los niveles para exigir nuestros derechos y defender la Constitución", dijo Ortega Díaz en un video que difundió en su perfil de Twitter.La fiscal acotó que la idea de su mensaje, además de incentivar a buscar un cambio en el país, tuvo como objetivo alentar a la población a propósito del final de 2017, que calificó como el peor año en la historia republicana."La presión interna y externa derrotará a la tiranía. Está en todos hacer de 2018 un feliz año para que salvemos a Venezuela ", insistió.Advirtió que no es un pecado gozar de los beneficios que otorga el gobierno, aunque ello no puede justificar que se utilicen para chantajear a los ciudadanos.De acusadora a exiliadaTitular del Ministerio Público desde 2007, durante su gestión Ortega Díaz criticó las manifestaciones que ocurrieron contra Maduro en 2014 en lo que se conoció como "La Salida", movimiento liderado por el dirigente Leopoldo López, sentenciado a 14 años y nueve meses de prisión.La fiscal, no obstante, cambió su línea en abril de 2017, cuando nuevamente una ola de protestas exigió a Maduro abandonar el poder. Desde entonces acusó al primer mandatario de cometer crímenes de lesa humanidad contra quienes protestaban, debido a que efectivos de cuerpos de seguridad habrían incurrido en asesinatos como ocurrió con el estudiante Juan Pablo Pernalete, que perdió la vida por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana.En agosto, poco después de que se instaló la asamblea nacional constituyente, fue destituida por el parlamento chavista, y posteriormente se fue al exilio por una orden de captura en su contra.Países como Colombia, Brasil, Perú y la Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional la recibieron con denuncias contra Maduro Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi