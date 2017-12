/ El Tigre.- Los habitantes del municipio Simón Rodríguez tuvieron la oportunidad de adquirir alimentos como leche, carne, pollo, cerdo y huevos a través de una feria solidaria impulsada por el alcalde de El Tigre, Ernesto Raydán desde el tercer corredor de Pueblo Nuevo sur cruce con la avenida Libertador los días viernes 29 y sábado 30 de diciembre.El mandatario local explicó que mediante la participación de los empresarios quienes le regalaron a El Tigre un día sin ganancias, se pudieron ofertar los productos a precio de costo, lo que significó un ahorro importante comparado con los precios actuales."Los amigos de El Tigre que venden estos rubros se ofrecieron para ofrecer estos alimentos sacrificando sus ganancias, por ejemplo la carne de cerdo que en cualquier carnicería te la venden en 350 mil bolívares por kilo aquí la tenemos en 220 mil, el pollo que te cuesta entre 170 mil y 190 mil el kilo lo estamos ofertando en 120 mil, esto lo hacemos para abaratar los costos y por la enorme crisis que están atravesando los venezolanos, no tenemos un mes en la Alcaldía pero hacemos de tripas corazón para estar de la mano con la gente", sentenció.Raydán agradeció el gesto del empresariado privado pues su gobierno no cuenta con el apoyo ni el subsidio para ofrecer productos más baratos, indicó que continuará con las políticas de solidaridad con la gente durante toda su gestión.Noris Cadena, habitante de El Tigre, manifestó que es importante que el gobierno del cambio liderado por el alcalde Ernesto Raydán ejecute este tipo de eventos para favorecer a las personas.Yamilé Ordaz dijo que pudo comprar en la jornada lo que no le fue posible adquirir en la carnicería y abasto por los altos precios de los alimentos."Estamos agradecidos con el ciudadano Alcalde por gestionar esta venta de comida y bueno esperamos que siga así ayudando al pueblo que hoy más que nunca lo necesita por la crisis", indicó.ActividadesLuego de la Feria Solidaria de venta de alimentos, en horas de la tarde del sábado, el alcalde de El Tigre, Ernesto Raydán quiso ofrecer un agasajo de fin de año a más de 500 niños del sector Urbanística 2000, donde se les regalo cotillones de dulces, juegos recreativos y mucha diversión.Asimismo, el Alcalde del cambio realizó un donativo a la fundación deportiva Rescatando la Juventud para una actividad con los niños del sector La Charneca.Y continuando con la política implementada durante la campaña electoral, el alcalde Raydán organizó la preparación de dos ollas solidarias con sopa una en el sector Las Américas y la otra en Urbanística 2000.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi