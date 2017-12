/ El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió al futuro Gabinete de la región de Cataluña de que no vuelva "a poner a prueba" el imperio de la ley y ofreció su voluntad de diálogo para favorecer la recuperación económica y la tranquilidad social. Rajoy organizó una rueda de prensa para hacer balance del año y explicar sus perspectivas para 2018, y se mostró convencido de que el ejercicio a punto de acabar fue extraordinariamente difícil, en especial por la desestabilizadora declaración ilegal de independencia que el Parlamento catalán aprobó el 27 de octubre.Ese mismo día, y previa autorización del Senado, Rajoy ordenó el cese de todo el Gabinete catalán, disolvió el Parlamento regional y convocó comicios autonómicos, que se celebraron el 21 de diciembre. Las elecciones fueron ganadas por Ciudadanos, un partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero las formaciones secesionistas - JxCat, ERC y CUP - suman setenta escaños, dos por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento regional, destacó Efe.Los independentistas dialogan ya acerca de cómo controlar las instituciones autonómicas, pero todavía no hay un candidato claro a la presidencia, ya que expresidente Carles Puigdemont no ha aclarado si volverá de Bruselas para una eventual investidura y su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, está en prisión preventiva.Ambos están acusados de rebelión y sedición por impulsar el proceso secesionista, de modo que Puigdemont se instaló en la capital belga para eludir la orden de detención de la Justicia española y Junqueras no sabrá hasta el 4 de enero si el Tribunal Supremo le deja en libertad provisional.Rajoy ofreció un diálogo constructivo, abierto y realista siempre que sea dentro de la ley para resolver los problemas de los catalanes y conseguir la vuelta a la senda de la recuperación económica. La crisis catalana ha tenido un impacto social, con una profunda división entre los ciudadanos, pero también económica, con bajones de la actividad empresarial y turística, hasta el punto de que el Gobierno español rebajó su previsión de crecimiento para 2018 por los efectos de ese contencioso.Más de 3.100 empresas radicadas en Cataluña se instalaron en otras regiones españolas desde finales de septiembre.Según Rajoy, las medidas aplicadas el 27 de octubre demuestran la "calidad de la democracia" y la independencia de los poderes del Estado. Avisó de que no podrá aceptarse de nuevo "ningún chantaje, medidas de fuerza ni políticas de hechos consumados" y subrayó que al igual que ocurrió tras la declaración unilateral de independencia, Europa "no concederá ningún tipo de reconocimiento o legitimidad" a quien vuelva a intentarlo.El jefe del Ejecutivo afirmó que no se plantea convocar elecciones anticipadas - la legislatura acaba en 2020 - ni una remodelación de su Gobierno, pese a la hipótesis de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, pueda aspirar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Para Rajoy, lo mejor de 2017 fue la consolidación de la recuperación económica, como a su juicio lo prueba que España crecerá por encima del 3 % por tercer año consecutivo, en tanto que será el cuarto en el que lo haga por encima de la media de la zona del euro."Hemos recuperado el nivel de PIB previo a la crisis (2008) y dos terceras partes del empleo perdido, añadió el presidente, que dijo que los motores del crecimiento de la economía y de la creación de empleo son el consumo, la inversión, las exportaciones y la construcción "que vuelve a crecer sin los excesos del pasado".El primer paso para avanzar hacia ese horizonte, añadió, es aprobar "lo antes posible" los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que no tiene fácil, dado que su mayoría en el Congreso es corta y necesita apoyo de otros grupos."Pondré todo mi empeño en ello (…) a partir de enero", aseguró Rajoy, que recordó la importancia de renovar los pactos que se lograron el año pasado para sacar adelante las cuentas del Estado.Si no hay acuerdo parlamentario para aprobar los Presupuestos, Rajoy prorrogará los actuales.Es absurdo que Puigdemont quiera gobernar Cataluña desde el extranjeroPor otra parte, el jefe de gobierno español Mariano Rajoy juzgó de absurdo que el presidente catalán cesado Carles Puigdemont pretenda recuperar su cargo sin volver de Bélgica a España, donde podría ser encarcelado por sus causas judiciales pendientes. "Es absurdo pretenderse presidente de una comunidad viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía es pretender ejercer como presidente de una comunidad estando en el extranjero", dijo Rajoy en la rueda de prensa.En las elecciones regionales del 21 de diciembre, los independentistas renovaron su mayoría absoluta en el parlamento catalán (70 escaños sobre 135) y la lista de Puigdemont, que prometió volver a ser presidente, fue la más votada de los tres partidos nacionalistas. Pero el parlamento regional exige que el candidato a presidente defienda su proyecto en el hemiciclo con lo que Puigdemont debería volver a España, donde el Tribunal Supremo lo reclama por delitos de sedición y rebelión, reseñó AFP.Un portavoz de su partido no descartó una investidura telemática, lo que implicaría un cambio del reglamento parlamentario, mientras sus aliados independentistas ya empiezan a barajar otras alternativas a la presidencia. En su discurso, Rajoy también incrementó la presión sobre Puigdemont fijando para el 17 de enero la constitución del nuevo parlamento. A partir de entonces, los partidos disponen de diez días hábiles para proponer un candidato a presidir la región.Sea quien sea el escogido, el líder conservador español lo instó a cumplir con la ley y abandonar la senda independentista. "No caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad porque la ley no lo permitirá y porque tampoco pueden alegar el apoyo mayoritario de la sociedad", advirtió Rajoy, recordando que sólo el 47,5% de los electores catalanes votaron por opciones separatistas.